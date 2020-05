Pět jednoduchých tipů, jak oživit vztah

Terapeutka Jelisha Gatlingová přirovnává vztah k bankovnímu účtu. „Každý člověk by měl provádět pravidelné vklady, přičemž vklad je něco, co vložíte pro posílení vašeho vztahu,“ říká. Nemusí se přitom zdaleka jednat o velké gesto.

„Drobnými vklady posílíte svůj účet natolik, že pokud nastane krize, budete mít do čeho sáhnout. Je to jako mít spořicí účet. Když onemocníte, nemusíte se bát bankrotu,“ dodává Gatlingová pro Health.

„Každé terapeutické sezení jsem zvyklá začínat otázkou, co dobrého se dnes událo v životech mých klientů,“ říká Gatlingová. Většinou jsou klienti touto otázkou zaskočení a neví, co odpovědět. Většina lidí má totiž tendenci si po celém dni stěžovat a vyzdvihovat jen negativní okamžiky.

Důležité je také neopomíjet „self-care“ neboli starání se o sebe samého. To, co děláte pro sebe, je totiž stejně důležité jako to, co děláte pro vztah.