Kryštof Hádek: Za Vlastníky jsem moc rád. Dost jsem se u nich nasmál

Nebudeme zlo objevující se ve snímku konkretizovat, abychom neprozradili zápletku. Ale popíšete mi alespoň hlavní myšlenku Modeláře?

Pro mě je jeho tématem míra nějaké morální, vlastní odpovědnosti jedince. Všichni víme, že jeden člověk nic změnit nedokáže… Co když to tak ale není? Co když jeden člověk dokáže věcmi pohnout? Takže je to možná trošku komedie.

Řídíte v něm drony. Máte nějaký doma?

Ne. Ale děti mají letadýlko na dálkové ovládání.

A jste ten tatínek, co si hraje s jejich hračkami?

No jasně. Tahle hračka potřebuje k ovládání prostor tří fotbalových hřišť. Při mém první pokusu o let ale letadýlko skončilo na stromě. Shodil jsem ho pak na zem klackem.

V Modeláři ovšem drony ovládáte mistrně.

Neovládám je fakt vůbec. Pro natáčení nebylo ani důležité, abych se to učil. Jsou to jen titěrné pohyby páčkami, joysticky.

Takže v záběru dron pilotujete na oko vy, ale ve skutečnosti to za vás dělají jiní?

Jasně. Dva profesionální dronaři z Brna stáli někde za kamerou a pilotovali drony za nás. Ty, které se ve filmu objevují, pro nás dokonce postavili. V podstatě dělají to, co jsme s Jirkou Mádlem dělali v Modeláři.

Modelář Petra Zelenky se natáčel v Praze, Brně, v česko-německém pohraničí a v Izraeli. Na snímku s Jiřím Mádlem. Foto: Falcon

Teď se opět dostáváme až k jeho zápletce, byla by ji škoda vyzradit. Odskočíme proto jinam. Natáčení probíhalo také v Izraeli, byl jste tam předtím?

Byl jsem tam poprvé. Obecně mám hodně rád, když se v rámci práce někam podívám, navštívím hezká, nová, zajímavá místa. A v Izraeli, konkrétně v Tel Avivu, kde se film natáčel, se mi navíc moc líbilo. Chtěl bych se tam určitě vrátit.

Vrátil jste se také na Moravu. V březnu bude mít premiéru film 3Bobule ze světa vinařů. Opět v něm hrajete Honzu. Stále s láskou?

S láskou, jak jinak. Bobule jsou u diváků oblíbené, jinak by asi třetí díl nevznikal.

Naučili vás na jižní Moravě již pít víno?

Za těch dvanáct let, co tam jezdíme, se ze mě stal ten, co rozpozná kvalitu. Stále se mi ovšem v obchodě stává, že sáhnu po lahvi se špatným obsahem.

V posledních letech frčí také návštěvy sklepů během dovolené, volných dnů. Jezdíte za vínem i jako turista?

Že bych se sebral, vyrazil z Prahy a jel jen tak na Moravu do sklípku?

Přesně tak.

To by mě ani nenapadlo. Mám Moravu moc rád, stejně jako lidi tam, jejich kulturu, folklór, ale že bych jel cíleně za vínem, to ne.

Na druhou stranu, když už tam jsem, tak si nějakou tu skleničku rád dám. Je úplně něco jiného, když vám ji nalévá vinař ve svém sklípku a vy si s ním u toho krásně povyprávíte, než když si koupíte lahev v krámě.

Do kin jde v březnu pokračování oblíbeného vyprávění z jižní Moravy, 3Bobule. Na fotografii jsou vedle Kryštofa Hádka Lukáš Langmajer a Prokop Zach. Foto: Bioscop

Film Vlastníci dobyl loni česká kina. Hrajete v něm slizkého záporáka, stejně jako v televizním snímku Klec, který jsme mohli vidět nedávno. Nenudí vás to trochu?

Nenudí, protože nemám pocit, že bych byl za šmejdy často. Herci si obecně záporáky užívají.

Vlastníci zachycují jednu z domovních schůzí. Poznáváte v nich obdobná setkání se sousedy?

Zkušenost s fungováním činžáku mám, takže – ohlédnu-li se do minulosti – je zachycení podobného shromáždění trefné, což říkají skoro všichni, co film viděli. Jsem za Vlastníky vůbec moc rád. Dost jsem se u nich nasmál.

To se vám běžně u českých komedií nestává?

Jak kdy. Obecně si myslím, že podobný typ komedií české kinematografii chybí. Tedy ty neromantické, nevztahové.

Odborníci to vidí stejně jako vy, zdá se. Vlastníci získali řadu nominací na Českého lva. Komu byste ho přál?

Já bych ho přál všem.

V dalším, tentokrát televizním, populárním projektu Marie Terezie II. jste hrál francouzského krále Ludvíka XV. Kdy jste se naposledy cítil jako král?

(Dlouho přemýšlí, pak se začne smát) To je velmi těžká otázka. Odpověď vám nemůžu prozradit.

Ve snímku Hlas pro římského krále jste si také zahrál Karla IV. Žil byste raději život Ludvíka XV., nebo Karla IV.?

Klidně bych si vyzkoušel oba. Ovšem Karel IV. by to asi vyhrál. Až mě trošku mrzelo, že o něm vzniknul jen jeden film. Myslím si, že jeho bohatý život by si zasloužil něco hodně výpravného. Rozhodně by vydal i na vysokorozpočtový seriál.

To by chtělo ovšem zahraniční produkci. Vy sám s ní máte zkušenost. Studoval jste v Anglii na londýnské Academy of Music and Dramatic Art. Proč jste tam nezůstal?

Že bych zůstal v Británii? Ne že by se mi v Londýně nelíbilo, zažil jsem tam krásná studentská léta, naučil se anglicky, osamostatnil se. Ale byl jsem hodně mladý, když škola skončila. Práce se tam zrovna nehrnula. Když k tomu přidám, že Londýn je na mě moc veliký, rozhodnutí vrátit se domů bylo logické.

Stýskalo se vám?

Samozřejmě.

S bratrem Matějem ve filmu režiséra Jana Prušinovského Kobry a užovky (2015). Oba za něj získali České lvy. Matěj za roli hlavní, Kryštof za tu vedlejší. Foto: ČT – Jan Horník

Jak jste se na tak prestižní školu vlastně dostal?

Bylo to krátce po Tmavomodrém světu (2001, režie Jan Svěrák – pozn. red). Kvůli natáčení jsem tehdy přerušil studia na konzervatoři a už se mi úplně nepodařilo vrátit. Jednoho dne mě prostě vyloučili, což chápu, řád je řád.

Za téhle situace přišel britský producent filmu Eric Abraham s nápadem, abych odjel na zkušenou do Londýna. V Londýně mě pak vzal pod ochranná křídla, jsem mu za to velice vděčný.

Díky dobré angličtině jste mohl nastoupit mimo jiné do irského seriálu Raw (2008-2013). Hrál jste v něm Čecha Pavla Rebiena, homosexuála…

Jezdil jsem do Irska čtyři roky, vždy na tři měsíce v kuse. Natáčeli jsme v Dublinu, většinou v ateliérech, v kulisách. A první dvě série měly v Irsku celkem ohlas. Z části asi proto, že Irové jsou jako katolíci poměrně homofobní, i když jejich přístup k homosexuálům se také mění.

V Dublinu se vám líbilo?

Je menší, všude dojdete pěšky.

Živí vás i dabing. Propůjčil jste hlas mimo jiné kresleným postavičkám v Lichožroutech a ve Čtyřlístku ve službách krále. Čtete knížky, podle nichž tyto filmy vznikly, vlastním dětem?

Plánuju jim je přečíst. Mám to na seznamu. Jinak oba filmy viděly, bavily je.

Namlouváte také audioknihy. Jedním z posledních počinů byla Bohemia Jana Svěráka. Nahrávka trvá přes sedm hodin. Jak dlouho sedíte ve studiu u podobného projektu?

Trvá to. I proto jsem na naši schůzku přišel pozdě… Zase jsem jednu načítal. Denně jinak dokážu maximálně čtyřicet stránek, to je vážně nejvíc, co svedu. Když si vezmete, že průměrná knížka má tři sta stran, vychází to na deset dnů ve studiu.

Počítáte si někdy filmy a televizní projekty, které jste natočil? Jsou roky, kdy jste zvládal sedm velkých filmů ročně.

To ne.

Alespoň podle České filmové databáze. U vašeho jména je o hodně víc než stovka titulů.

Možná je to trochu zavádějící. V jednom roce tam může být víc projektů, ale některé z nich máte hotové za dva dny.

A líbíte se v nich sám sobě?

Já se sám sobě nelíbím téměř nikdy. Zjistil jsem, že musí uběhnout tak tři až čtyři roky od natáčení, abych získal potřebný odstup a dokázal se na film dívat nezúčastněným pohledem.

Je tomu tak i u Modeláře?

Viděl jsem zatím pracovní verzi. (Setkali jsme se v polovině ledna – pozn. red.) Žmoulal jsem u toho výstřih svetru, což v podobných situacích s tričky a svetry dělávám.