Kardiolog Petr Widimský: Nejrizikovější je pro srdce chladné počasí

Je to podobné jako u kterékoli jiné závažné virózy, třeba chřipky. To znamená, že typicky covid-19 zasahuje především plíce a nikoli srdce. Většina pacientů, kteří zemřou na koronavirus, zemře na selhání plic.

Debaty o tom, zda ten či onen nemocný zemřel na covid, či s covidem, jsou scestné. V obou případech za to covid může, byť byl třeba jen poslední kapkou. Ale ta kapka mohla spadnout o pár let později. Virus je tady s námi krátce, budou potřeba další výzkumy, zatím toho víme málo.

Plánovanou péči právě v těchto dnech začínáme mírně omezovat kvůli přibývání nemocných s covidovým zápalem plic a ubývání nemocných zdravotníků. Lůžkově to zatím zvládáme, ale máme obavy, co bude za pár týdnů. (Rozhovor vznikl v polovině října.)

S pacienty bez akutních potíží to na jaře bylo takto: o ty, kteří měli velké problémy, jsme se normálně postarali. Těm, kteří měli menší potíže, a tím pádem zcela minimální riziko závažných komplikací, jsme odsunuli vyšetření třeba o dva měsíce. S každým pacientem jsme to probírali telefonicky.

Neuměli jsme léčit infarkt, mozkovou mrtvici, s obtížemi jsme léčili některé poruchy srdečního rytmu i srdeční selhání. V plenkách byla kardiochirurgie, která neměla kapacitu operovat všechny pacienty, kteří by to potřebovali. Nejvýrazněji se pokrok projevuje v tom, jak se vyvinula léčba infarktu.

V době mých začátků to bylo tak, že když někdo dostal infarkt, přijali jsme ho do nemocnice, pozorovali ho a případně léčili komplikace, které vznikly. Infarkt jako takový jsme léčit nedokázali.

Velké množství alkoholu zcela jistě výrazně zvyšuje riziko mrtvice a také poškozuje srdce. V krajním případě může způsobit alkoholickou kardiomyopatii, při níž se srdce není schopné správně stahovat a vypuzovat krev do celého těla. To může vést až k srdečnímu selhání a smrti.

Někdy ano. Třeba u vytrvalostních sportovců typu cyklistů či maratonských běžců bývá hmotnost srdce o malinko vyšší. Je to dané tím, že jejich srdeční sval víc pracuje, adaptuje se tak na velkou zátěž, která k takovému sportu patří, není to nic patologického.

Výborní, lepší, než jsme byli my! Myslím si, že je to i tím, jak děláme přijímačky. Hodnocení ústní části zkoušky je založené na posouzení osobnosti uchazeče.

Zastáváme filozofii, že když mladý člověk v devatenácti letech něco dokázal, a to v jakémkoli oboru lidské činnosti, tak je to osobnost, o niž stojíme. I díky tomu máme hrozně fajn studenty. Nejen že dobře studují, ale projevují aktivitu i mimo školu.

Táta mě do ničeho netlačil, nebylo to potřeba. Do první a druhé třídy jsem chodil na venkově u babičky, každý den dva kilometry do sousední vesnice, kde škola stála. Chodil jsem tam přes louku a přes pole. Cestou jsem všechno kolem sebe pozoroval a díky tomu jsem začal mít strašně rád přírodu.