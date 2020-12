Hudební nástroje Made in Czech Republic

Co Čech, to muzikant. Ať každý posoudí sám, jestli toto rčení na náš národ sedí, ovšem pokud jde o hudební nástroje, tam se nálepka Made in Czech Republic zcela jistě vyskytuje zřídka. Pár statečných výrobců v tomto ohroženém oboru zůstává. Některým pandemie zasadila poslední ránu, jiným paradoxně pomohla.