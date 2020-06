Eva Toulová: Když chci něco produkovat, umím si to spočítat

V Moravském Krumlově, kde vyrůstala, chodila od pěti let na výtvarnou školu, původně totiž chtěla být malířkou. Po základce proto vystudovala Střední uměleckou školu grafickou v Jihlavě se zaměřením na malbu. Tam ovšem začala koketovat i se psaním povídek, takže pražská FAMU, kam ji přijali, byla logickým vyústěním. Teď si libuje, že může režijní a scenáristickou práci propojovat s výtvarničinou.

Paní režisérka byla podle Evy Toulové úžasná osobnost. „Od ní jsem si odnesla její statečnost. Hodně nás učila, abychom vycházeli ze sebe samých, ať řešíme témata, která trápí nás. Navíc dílnu zaměřovala na ženské vnímání, což se mi líbilo. Trošku provokovala, oťukávala si, co v nás je.“

U scénáře Věru Chytilovou především zajímalo, jestli ho studenti chápou, o dramaturgickou stavbu tolik nešlo. „Chtěla, abychom ztvárňovali, co nám leží na srdci. Pan Olmer se přes svůj věk choval velmi energicky, víc než my všichni dohromady. Působil spíš dějově vypravěčsky, kladl důraz na příběh, na jeho stavbu, na klasičtější přístup.“

Divím se, že po FAMU vystudovala ještě ekonomický obor. „Vyrůstala jsem v rodině, kde každý měl takzvaně pořádnou práci od– do. Máma úřednice, táta svářeč. Na malém městě mít umělecké povolání znamená být hodně netradiční. Říkala jsem si, že tohle studium nebude až tak náročné a nezabere tolik času.“

Ekonomika a finance, to ale znamená mít matematiku, která se ovšem na FAMU neučí. „Já v ní byla dobrá, mrzelo mě, že jsme ji na umělecké škole neměli,“ směje se Eva.

Takže dokáže spočítat náklady týkající se filmu. „Což je taky důležité, když chci něco produkovat. Třeba reklamu na pánské obleky, v níž účinkovali herci Petr Štěpánek a Martin Kraus nebo krasobruslař Tomáš Verner. To musíte celé řídit i ekonomicky. Udělat si natáčecí plány, rozpočet, kolikrát pomáhám řešit také financování. Snažím se ty věci vybalancovat.“

Reklamy ovšem nejsou těžištěm její režisérské práce. Například Evy nejúspěšnější celovečerní dokument Camino na kolečkách vznikl z putování Jana Duška, který trpí progresivní formou roztroušené sklerózy a je upoután na invalidní vozík. Jeho snem bylo dojít do 640 kilometrů vzdáleného slavného španělského poutního místa Santiago de Compostela.

„Říkala jsem si, že když putování zvládne postižený na vozíku, dám to i já. Došlo i na náročnější momenty, nohy dost bolely…,“ připouští režisérka. Každý den nachodili jiný počet kilometrů, někdy pětatřicet, jindy dvacet, podle terénu. Když cestou narazili na skálu, chlapi museli vozík přenášet.

V terénu ji překvapilo, jak obtížný úkol to byl pro sedmatřicetiletou Terezu, která se cestou vyčerpáním i rozplakala. Trasy vedly z kopce do kopce, místy to bylo dost obtížné a účastníci natáčení si museli všechno nést na zádech.