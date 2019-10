Devítiletá pianistka dobývá hudební svět

„Se staršími dcerami jsem běhala po kroužcích. Když jsem čekala Klárku, myslela jsem, že tentokrát si to zařídím jinak a lépe. Že si konečně užijeme klidný rodinný život. Tak si užívám,“ směje se Ivana Gibišová.

Její původní představa vzala za své poměrně brzy. Klárčiny dnes už dospělé sestry hrály na příčnou flétnu a klarinet. Malá sestřička se kolem nich batolila a co viděla, toužila okamžitě vyzkoušet.

Flétnu dostala do ruky už jako odrostlé miminko. Ve dvou letech svým sestrám sekundovala při vystoupení. Šlo sice spíš o recesi, malá Klárka všem ale brzy vytřela zrak.

„Když už těch písniček uměla deset, začali jsme se poohlížet po někom, kdo by její talent profesionálně rozvíjel,“ vzpomíná maminka. Jednoduché to nebylo. Učitelů, kteří mají odvahu věnovat se tak malým dětem, není mnoho. Standardně se u nás v základních uměleckých školách začíná v pěti nebo šesti letech.

A samozřejmě nelituje: „Klárka je upřímná a bezprostřední, to se mi na ní moc líbí. Zároveň projevuje svou osobnost a přirozeně je to ještě dítě, umí být i tvrdohlavá. To pak zkoušíte leccos, po dobrém i po zlém, povolit ale nesmíte.“