Děti z továren: hlad, bití, nemoci i smrt

Honzík neměl boty, a tak… „Nosila mne máma do huti v nůši - zejména v zimě. Nejvíce mne mrzelo, když v noci máma začala někdy i zhurta na mne volat: Tož Honzíku, vstávej, musíš do huti. A mně se chtělo ještě tolik spát.“

Od dvanácti let Emil ve sklárně nýtoval skleněné kameny u továrníka Johanna Staffena - vždy od čtyř odpoledne do deseti večer.

Tak či tak, děti z chudého prostředí si od osmého či devátého roku začaly vydělávat nejrůznějšími způsoby - rodiny s mnoha potomky by se bez jejich pomoci neobešly. Zapojení malých do „procesu“ probíhalo v celé Evropě.

Leckde přispívali do rodinného rozpočtu i sedmiletí chlapci a holčičky. Jeden dělník například uvedl, že vodí svého synka denně do tapetárny, aby si tam vydělával celých šestnáct hodin.

Dekrety a patenty zachycovaly jen nejděsivější excesy a v praxi se dostatečně neprojevily. Jako například patent z roku 1765, zřizující v českých zemích přádelní školy, v nichž se měly při práci učit sociálně nezajištěné děti od sedmi do patnácti let, nebo císařský reskript z roku 1790, který povoloval bití dětí v manufaktuře „pouze metlou“.

Skutečný pokrok znamenal až dvorský dekret z června 1842. Do továren se měly přijímat až děti od dvanácti let a jejich pracovní doba měla být dvanáct hodin. Zákon také vyhlašoval zavedení hodinové pauzy na jídlo. To se ovšem nedodržovalo, stejně jako to, že v noci nesměly na pracoviště děti vůbec.