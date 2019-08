Jana Rovenská, Právo

Když se filmoví fanoušci dozvěděli, že komiksovou postavu bude hrát Jake Gyllenhaal, byli nadšeni. Na otázku, proč se rozhodl pro takový hit až teď, odpověděl.

„Mojí doménou byli často drsní muži zákona, ale především komplikované či psychicky narušené postavy v thrillerech a filmech plných záhad. Už ve dvaceti mi první velký úspěch přinesla role problematického teenagera s paranoidní schizofrenií v dramatu Donnie Darko. Proto mi po letech přišlo férové pustit se konečně do něčeho úplně jiného. A točit super postavu z komiksů byla zábava a legrace. Na něco tak velkého jsem se léta těšil. Pro Mysteria jsem udělal, co se dalo, bylo to nesmírně vzrušující,“ vysvětluje Jake Gyllenhaal.

A co o jeho komiksovém hrdinovi vlastně víme? „Mysterio z komiksů je mistr iluzí. Jedná se o jednoho z nejzáhadnějších a nejnebezpečnějších Spider-Manových protivníků, který se ho opakovaně pokoušel porazit.

Ale můj Mysterio nemusí být Spider-Manovým nepřítelem. Možná že s Peterem spojí síly a pokusí se porazit jiného nepřítele, může to ale být i snaha porazit Petera tak, že se vetře do jeho přízně. Koho ve filmu skutečně ztvárním, se teprve uvidí,“ dodává s šibalským úsměvem ostřílený profesionál. V každém případě v jeho pojetí je na co se těšit.

Ve sci-fi Spider-Man: Daleko od domova s anglickým hercem Tomem Hollandem

FOTO: Falcon

Cestu na filmové plátno měl Jake, kterému byli za kmotry Paul Newman a Jamie Lee Curtisová, daleko snazší než řada jeho hereckých vrstevníků.

Se starší sestrou Maggie vyrůstal v kultivované umělecké rodině, ve které liberální rodiče – scenáristka Naomi Fonerová a filmový režisér a producent Stephen Gyllenhaal stavěli nad všechny hodnoty vzdělání a intelekt.

Navíc se narodil přímo v Hollywoodu, kam se rodiče odstěhovali z New Yorku za vzkvétající kariérou. Okruh rodinných přátel tvořili umělci a političtí aktivisté, prostředí, které ho záhy silně ovlivnilo.

Od mládí se proto snažil distancovat od života v přepychu, ve kterém žila většina jeho spolužáků z prestižních škol, do kterých se sestrou v Los Angeles chodili.

Od jedenácti let hrál v otcových filmech, brzy si jeho talentu všimli i další režiséři. První zlomová role přišla v osmnácti v nezávislém filmu Říjnové nebe (1999), kde ztvárnil chudého chlapce, který chce vyhrát školní vědeckou soutěž a vyhnout se tak práci horníka.

Poté přišel už zmíněný Donnie Darko (2001) a od milostného příběhu dvou mladých kovbojů v dramatu Zkrocená hora (2005), kdy za roli Jacka Twista dostal v pětadvaceti letech nominaci na Oscara, si mohl role vybírat.

„Právě proto, že jsem měl jednodušší start ve filmu, jsem postavil svou kariéru na nezávislých snímcích, aby si nikdo nemyslel, že díky rodičům mohu točit samé hity. Rád zkouším stále nové postavy. Už při natáčení Zkrocené hory jsem zjistil, že zvládnu nejrůznější role. A vůbec mi nevadilo, že si lidé o mně šuškali, že jsem bisexuál,“ směje se.

S Rene Russo zabodoval v mysteriózním hororu Velvet Buzzsaw.

FOTO: Profimedia.cz

Se svým tělem dovede podle tvůrců neuvěřitelné věci. Například jeho fyzička v roli boxera v Bojovníkovi (2015) je v porovnání s na kost vyhublým sociopatem Lou Bloomem ve Slídilovi (2014) neuvěřitelná. Na ztvárnění těchto postav má vliv i jeho fyzicky náročný koníček.

Ve volném čase se hodně věnuje boxu a říká: „Aby se z vás stal výborný bojovník, musíte boxu propadnout, a s herectvím je to totéž. I proto jsem se rozhodl po natočení Bojovníka pro dramatický Everest (2015).“

Režiséři jsou Jakem nadšeni, zejména pak v rolích vojáků, policistů a detektivů. „Je jako buldok. Když se na někoho zaměří, už ho nepustí,“ říká Kanaďan Denis Villeneuve, který Jakea režíroval v krimithrilleru Zmizení (2013). To samé tvrdí i režisér David Ayer, který s ním pracoval na roli statečného policisty v Patrole (2012).

Stále svobodný Jake Gyllenhaal je oblíben i mezi kolegyněmi. S Kirsten Dunstovou chodil dva roky, po ní si chtěl vzít i se dvěma dětmi Witherspoonovou, se kterou se seznámil při natáčení válečného dramatu Odvlečen (2007). Nevyšlo to.

„Když se s ním Reese skoro po třech letech rozešla, málem mu to zlomilo srdce. Jake měl krásný vztah i k jejím dětem, byl by vynikající otec. Děti má moc rád. Je kmotrem Matyldy Ledgerové, dcery Heatha Ledgera a Michelle Williamsové, i svým dvěma malým neteřím, které ho milují,“ prozrazují jeho přátelé.

Jméno si udělal už na výborné sci-fi Donnie Darko (2001).

FOTO: Profimedia.cz

Dostal ale za vyučenou, a tak další vztahy se zpěvačkami a modelkami už nebere tolik vážně.

Uvidí se, jak to dopadne s jeho zatím poslední láskou, s půvabnou dvaadvacetiletou francouzskou modelkou Jeanne Cadieuovou, na které může zatím ještě starý mládenec Jake Gyllenhaal momentálně oči nechat.