Vlaďka Merhautová, Právo

Jak probíhá casting na tak obrovskou akci, jako byla ta v Římě?

Myslím si, že nemá obdoby, protože trval pět dní. Při základním kole si nás všechny vyfotili, pak došlo k předvýběru 150 modelek a modelů z celého světa. Následně zúžili okruh asi na devadesát.

Sedmý den se konala přehlídka, o které nám řekli den předem, což byl stres. Dohromady jsem v Římě trávila čtrnáct dní. Měla jsem totiž štěstí, že si mě vybrali i do následující kampaně pro Gucciho.

Při prestižní celosvětové akci v Římě předvedla jeden model zn. Gucci. Její show trvala tři minuty.

FOTO: archiv Pure Model (2x)

Panečku, mít pouhý den na přípravu, není to málo?

Ani ne, protože jsme všichni profesionálové. Takže se dvakrát zkoušelo, abychom věděli, co máme dělat, a pak se šlo naostro.

Kolik lidí o vás pečovalo?

(neskrývá nadšení) Gucci je obrovská společnost a měli jsme se jako králové. Je teď těžké zvykat si na MHD, k dispozici byli i řidiči. Co jsme chtěli, to nám splnili, starali se opravdu krásně. Překvapilo mě, že tak polovinu lidí pečujících o náš vzhled jsem znala z únorového londýnského Fashion Weeku. Příjemné setkání…

V den přehlídky to bylo hektické, v jednu chvíli na mně pracovalo třeba i šest profesionálů. Vlasy, nehty, další mě oblékal, někdo se věnoval třeba jen jedné ruce.

Kde se přehlídka konala?

Na hoře Kapitol (nejznámější ze sedmi římských pahorků – pozn. red.) v tamním muzeu, což je palác s nádherným výhledem na Koloseum.

Na jakou jste šli hudbu?

Přišla mi hodně zvláštní, hodila se do prostředí. Muzeum má večer specifickou atmosféru, vybrali velmi hlasitou techno hudbu, s podtóny klavíru. Působilo to tajemně, silně, ale celé elegantně.

Stala jste se jednou z hlavních tváří této prestižní akce, co z toho vyplývá?

Dnes ráno (11. června – pozn. red.) jsem dostala zprávu, že by mě chtěli zpět na další sezony.

Před Římem už jméno Barbora Fialová zabodovalo v Londýně. Prý si vás všimla nevšední britská módní návrhářka Vivienne Westwoodová.

Ano, stalo se to při castingu na únorový módní týden, což pro mě znamenalo ještě větší zážitek. Sleduju ji totiž už několik let, protože studuji oděv, a móda je to, čemu se věnuji neustále. V Londýně na mně zkoušela nějaké svoje modely, pak mě v nich fotili, šla jsem přehlídku.

Jaká je?

Hodně energická, v tu chvíli měla mnohem víc energie než já. Bylo to docela vyčerpávající, v Londýně jsem prožila celý měsíc a každý den jsem absolvovala castingy, každý den pracovala.

Loni se zúčastnila modelingové soutěže Pure Model 2018, během níž prošla do finále.

Kdo postrčil náctiletou dívku, aby se zúčastnila modelingové soutěže Pure Model 2018?

Před rokem mě objevili na Instagramu a pak jsem se přihlásila do soutěže. Předtím jsem o tom už přemýšlela, i kamarádi mě vybízeli, ať vyzkouším modeling.

Vzhledem ke studiu pražské Střední průmyslové školy oděvní mě napadá, jestli jste nechtěla být spíš módní návrhářkou?

Pořád mám takovou ambici, ale je mi osmnáct, ještě studuji a chtěla bych pokračovat na vysoké škole.

Víte, že v této branži působí módní návrhářka s úplně stejným jménem?

Ne, nevím. (směje se a zajímá ji, zda je dobrá)

Šijete pro sebe a kamarádky?

S šicím strojem jsem se naučila zacházet až před třemi lety, ale odmalička mě učila babička vyšívat třeba polštáře a plést čepice. Zrovna dnes jsem obhájila klauzuru, do níž jsem šila dvě halenky na sebe. Dostala jsem jedničku.

Jakou máte ráda módu?

Strohou, ráda šiju košile. Oblíbila jsem si návrháře Thoma Browna, Američana, který si vytvořil stejnojmennou značku, a Kika Kostadinova z Bulharska. Mají osobitý, netradiční design a zabývají se vysokou krejčovinou, což bych chtěla následovat.

Není důležité jen oděv ušít, ale také vymyslet návrh. Prý vás baví navrhování a kreslení.

Moc. Ve škole nás sice k tomu příliš nevedou, říkají, že to nespěchá. Jenže právě tohle mě víc nakopne, že se tomu pak věnuji sama. Teď kreslím figury v rámci přípravy na přijímačky na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou.

Po kom jste rusovlasá?

(směje se) Barva vlasů je podle vousů mého táty, takového hipstera (člověk zakládající si na nezávislém myšlení, vzhledu i kulturním cítění – pozn. red.), který má hnědé vlasy a zrzavé vousy. Myslím si, že i proto si mě vybrali pro Gucciho.

Mají rádi zrzky, připadají jim zvláštní. Takové soustředění zrzavých lidí na jednom místě, jako Římě, bylo hodně neobvyklé.

Vím, že ráda čtete. Klasické knížky, nebo využíváte čtečku?

Čtečku jsem nikdy neměla. Vyhledávám českou literaturu, přečetla jsem spoustu knih od Karla Čapka, líbí se mi tvorba Bohumila Hrabala, ze zahraničních Jack Kerouac (americký spisovatel, 1922 až 1969 – pozn. red.) a celá beatnická generace.

A co filmy?

Bydlím deset minut od holešovického kina OKO, kam chodím často. Užívám si moderní filmy. Mám ráda řeckého režiséra Yorgose Lanthimose, jeho nový film Favoritka. Já i rodiče ho obdivujeme řadu let. Dostala jsem dokonce úžasnou šanci právě s ním na konci května fotit kampaň pro firmu Gucci. Dělal pro ně fotky, takže jsem s ním mohla pracovat.

Jak prožijete prázdniny?

Pracovně, snad se mi podaří chvíli si odpočinout a vyrazit s kamarády na týdenní dovolenou. V červenci jedu do New Yorku ukázat se klientům naší agentury, pak zpět do Itálie ke Guccimu. Zájem o mě projevila agentura v Rakousku a v září se chystám na módní týdny v Miláně, Paříži a v Londýně.

Skloubit školu s cestováním po světě asi nebude nic jednoduchého, zvlášť když vás čeká maturitní ročník.

Já to zvládnu, jsem si jistá!