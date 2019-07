Marta Tichá, Právo

Rok co rok jsme doma dělali bezinkový sirup. Jako dítě jsem to opravdu neměla ráda. Vadila mi intenzivní vůně, brouci, kteří z květů vylézali po stole a nakonec i to, že jsem to musela pít. I když s odstupem musím uznat, že na chuť to bylo fajn.

Není to tak těžké



Vypadá to složitě, ale těžké to není. Bylinkové sirupy doma používám nejčastěji k oslazení nápoje nebo dodání jemné vůně připravovanému pokrmu. Nemusí vždycky jen hojit nemoci!

Pokud vám ale zachutnají, je dobré pamatovat na to, že jsou v nich účinné látky a jednu chuť bychom neměli používat déle než šest týdnů. Ideální je je střídat.

Rostlinky sbíráme v místech, která jsou čistá, co nejdál od silnice. Za slunečného počasí, okolo oběda, kdy nejintenzívněji voní. Sbírat můžeme bylinky podle chutí, které máme rádi.

Skvěle chutná mateřídouška, máta, levandule, meduňka – u všech sbíráme celou nať. Odstřihneme nůžkami, abychom nepoškodili rostlinu. U jitrocele stříháme listy. U pampelišek trháme kolečka květů. Stejně jako u bezinek je nepereme, abychom zachovali v květech pyl. Broučky a drobný hmyz necháme vylézt.

Recept z rodiny



V každé rodině se předává ten nejlepší, vlastní. Ten náš, z Moravy, je jednoduchý. Nasbírané bylinky nebo květy zalijeme vodou. Na půl kila kytek necelý litr a půl vody. Když nebyly citrony, dávala maminka lžičku a půl kyseliny citronové. Jinak použijeme šťávu ze dvou až tří citronů.

Pokud máme citrony chemicky neošetřené, dáme do směsi dva celé, jen je nakrájíme na osminky nebo na kolečka. Jejich kůra přidá příjemné aroma. To celé necháme hodinu odstát a pak asi čtvrt hodiny povaříme na mírném ohni. Bylinkovou „polévku“ necháme dva dny stát na slunci, u nás to bylo na parapetu za oknem, přikryté utěrkou.

Po dvou dnech směs změní barvu. Přecedíme, ideální je gáza nebo bílé plátno. Jen zlehka, nemusíme ždímat do poslední kapky. Na litr přecezené šťávy maminka dávala 750 g cukru. Promícháme a dáme na mírném ohni povařit. Ideální jsou nízké široké hrnce, které se rychleji odpařují. Sirup necháme probublávat, dokud trochu nezhoustne. Pak naplníme do čistých sklenic a asi 15 minut sterilizujeme při 80 stupních.

Bylinky můžeme kombinovat, najít si svoje chutě a receptury. Od výhonků smrků nebo jedle, přes zázvor až po listy z maliníku. Jen je dobré si ověřit, zda nejsou nebezpečné. Na internetu dnes najdeme řadu informací o rostlinkách.