Dana Sokolová, Novinky

Vznik celulitidy souvisí s nedostatečným odtokem lymfy, která má v těle důležitý úkol. Proudí spletí cév a uzlin, zachytává cizorodé částice a mikroorganismy a také vstřebává tuky, které pak odvádí pryč z těla.

Jakmile začne odtok lymfy z jednotlivých částí váznout, tukové buňky začnou vytvářet shluky v podkoží a vytvářejí pomyslné „kapsičky”. Pokud tukové buňky zbytní, začnou se vytlačovat cestou nejmenšího odporu – tedy nahoru. A tak vzniká hrbolatá pomerančová kůže.

Lékaři rozlišují čtyři stupně celulitidy

V první fázi jsou projevy pomerančové kůže viditelné pouze v případě, že se na kůži zatlačí, jinak není nic vidět.

V dalším stupni je celulitida patrná při zatnutí svalstva – ať už při stání, či při sezení, v uvolněné poloze (např. vleže) zatím pozorovatelná není.



Ve třetí fázi už jsou nerovnosti na pokožce pozorovatelné stále – bez ohledu na polohu a pozici těla nebo na aktivitu svalů. Často je to způsobeno nárůstem tukové hmoty.

V posledním stadiu celulitidy jsou na povrchu kůže viditelné hrubé nerovnosti, a to trvale. Navíc mohou vznikat i zdravotní komplikace. Může dojít ke špatnému prokrvování končetin, otokům a velké bolestivosti.

Jak do léta minimalizovat celulitidu?



1. Aktivace svalů



Na rozdíl od krevního oběhu nemá míza vlastní pumpu, která by ji vháněla do sítě v těle. Do pohybu se v lymfatických cévách a kapilárách dostává pomocí stahování kosterních svalů, které tak masírují lymfatické cévy a pomáhají v nich posunovat mízu.

Hlavním předpokladem aktivace lymfy je tedy zapojení co největšího počtu svalů a dobré prokrvení pokožky.

Pokud chcete zajistit větší efekt cvičení v boji s celulitidou, vyzkoušejte cvičení v lehce kompresivních punčocháčích, které jsou doporučovány lidem v prevenci křečových žil.

2. Lymfatická masáž

Masáže jsou kromě pohybu další možností, jak rozproudit lymfu v těle. Existují speciální hmaty a pohyby, pomocí nichž dokážou kvalifikovaní odborníci odstranit blokády toku lymfy.

Pro dlouhodobý účinek je třeba absolvovat minimálně tři až pět ošetření během jednoho týdne až 14 dnů. Během celé kúry je vhodné vyvarovat se fyzické i psychické námahy. Omezit v jídelníčku bílkoviny a vypít minimálně dva litry tekutin denně.

Každý by měl počítat s tím, že se po účinné masáži může stávající stav na chvíli zhoršit. Jde o reakci těla na odstraňování toxických látek a vždy do několika hodin nebo několika málo dní vše negativní odezní. Nebojte se tedy v proceduře pokračovat.

Někdy jsou tyto ruční masáže nahrazovány tzv. lymfodrenážemi. Jde o přístrojovou verzi, kdy přístroj pracuje na principu pneumatické tlakové terapie - stlačuje končetinu a vyvolává tlakové vlny, které se snaží obnovit jak lymfatický, tak žilní systém. Marcela Švecová z pražského Health Pointu doporučuje pro maximální efekt alespoň 6 opakování (1-2krát týdně).

Vhodné mohou být i nejrůznější aerobní trenažéry chůze s podtlakovou kabinou, které spojují masáž s pohybem, a urychlují tak nastartování zpomaleného či zastaveného lymfatického systému. Tuk se tedy rychleji a lépe spaluje, čímž mizí i celulitida.

3. Domácí péče jako základ

Přestože speciální přípravky proti celulitidě neumějí zázraky, jejich pravidelné používání má na pokožku rozhodně pozitivní vliv. Jen by ženy měly být trpělivé a příliš neposlouchat sliby prodejců.

Zatím totiž neexistuje jediný přípravek, který by byl skutečně účinný do týdne. Většinou je zapotřebí dlouhodobá péče kombinovaná s masáží pokožky, a to nejlépe dvakrát denně. Na stehnech je dobré postupovat odspoda nahoru a na břiše naopak.

Dobré je začít hned ráno ve sprše střídáním teplé a studené vody, případně pokožku masírovat žínkou (ideálně lufou). Vhodné je použít i kvalitní tělový peeling, který rozproudění krve i lymfy může také podpořit. Zároveň peeling odstraní staré šupinky pokožky a účinné látky z další anticelulitní péče se tak budou mnohem lépe vstřebávat.

„Účinnost těchto přípravků přitom zintenzivníte i jejich vmasírováním do pokožky. Přípravky tak nanášejte krouživými pohyby v oblasti stehen, hýždí, břicha a boků. Ideálně ráno a večer, minimálně po dobu 14 dní,” doporučuje Josef Skalník z firmy For Life & Madaga. Pro intenzivní účinek můžete takto ošetřené partie zabalit do igelitové fólie, zabalit se do deky a 30 minut odpočívat.

Péče proti celulitidě

FOTO: archív firem

Foto zleva: Topvet Body Care - masážní olej proti celulitidě, 106 Kč; Ahava Mineral Body Shaper - tvarující gel proti celulitidě s vodou z Mrtvého moře, Notino 770 Kč; Aromatic Body Peeling Ocean, s krystalky soli z Mrtvého moře, Fann 629 Kč; Manufaktura Dřevěné masážní kuličky - vyrobené z bukového dřeva, 149 Kč; Flor de Sal Luxusní tělový peeling s panenskou mořskou solí s vůní moře 250 g, 590 Kč.

Při výběru přípravku proti celulitidě je třeba věnovat pozornost složení a účinným látkám, doporučovány jsou například účinné látky z mořských řas, které obsahují tzv. selegované prvky. Ty dokážou zvýšit uvolňování tuků a zároveň omezit ukládání rezervních tuků, zabránit nadměrnému hromadění vody v buňkách a podpořit mikrocirkulaci.

Výborné ale mohou být i přípravky obsahující chilli, skořici, Q10 a další aktivní látky.

Účinná péče proti celulitidě

FOTO: archív firem

Foto zleva: Nivea Q10 Plus - zpevňující sérum proti celulitidě, 198 Kč; Manufaktura Zpevňující vinný masážní & tělový olej s cennými přírodními oleji, 175 Kč; Shiseido Global Body Care Firming Body Cream - zpevňující tělový krém s hydratačním účinkem, 1520 Kč; L´Occitane Zpevňující tělový krém Mandle, 1330 Kč; Institut Esthederm Intensive Glauscine, koncentrované sérum proti celulitidě, 1250 Kč; Somatoline Body Care - gel pro zeštíhlení a vyhlazení nohou, odvádí přebytečnou vodu, podporuje odbourávání tuku a reaktivuje mikrocirkulaci, Notino 999 Kč; Asombroso by Osmany Laffita Feel Beauty zpevňující tělový gel proti celulitidě, 880 Kč

4. Další efektivní procedury, které mohou pomoci



Suchá sauna. Speciální komora, která působí jako výborný prostředek na zhubnutí, posílení svalstva, povzbuzení lymfatického systému a detoxikaci organismu.

Žena si lehne na speciální vibrující lůžko a její tělo (kromě hlavy) je přikryto speciálním krytem. Do prostoru je vháněný teplý vzduch o 70 °C a lůžko vibruje.

Radiální endodermoterapie - Vacupress. Za pomoci přístroje dochází k jemnému sání se třemi rotujícími míčky, které kruhově válcují pokožku.

„Podtlak vzniklý sáním odblokuje tok krve a kyslíku v nedostatečně zásobených celulitických tkáních a zlepšuje cirkulaci. Tkáně se následně roztáhnou a umožní kůži návrat od svraštělého vzhledu (celulitida) k normálnímu napnutému vzhledu. Výsledkem je krásná, hladká a tonizovaná pokožka,” vysvětluje dermatoložka Tereza Gabryšová z Yes Visage.

Rolletic neboli masáž pomocí válečků. Tato metoda vychází z akupresury, tedy stlačování bodů. Masáž válečky zlepšuje prokrvení pokožky a její metabolismus, díky čemuž se rychleji odplavují nadbytečné tuky a celkově se zpevňuje postava.

Karboxyterapie. Spočívá ve vpravení medicinálního oxidu uhličitého do tkáně pomocí velmi tenké jehly.

„Plyn způsobí v místě větší prokrvení a následně se odplaví do plic, odkud je přirozenou cestou vydýchán. Provádí se obvykle v sérii šesti ošetření s četností minimálně 2x týdně,” vysvětluje Luboš Hájíček z REHA cosmetics.

Miniinvazivní technologie SlimLipo. Procedura, při které se tenkou laserovou kanylou prohřívá podkoží zevnitř.

„Současně se tak aktivuje tvorba kolagenových a elastinových vláken a dochází ke zpevnění a obnově struktury pokožky. Hlavní výhodou je, že jsou výsledky patrné ihned po ošetření. Zároveň lze také odstranit přebytečný tuk,” upozorňuje lékař Tomáš Paduch z Kliniky Yes Visage.

Estetická rázová vlna. Jedna z nejefektivnější metod současnosti. Léčba spočívá v kombinaci akustických rázových a elektrických pulsů, které způsobují narušení tukové tkáně a zároveň podporují novou činnost lymfatického oběhu.

Podporuje také tvorbu kolagenu, kůži navrací její pružnost. Změna je patrná již po první aplikaci. Pro maximální efekt je ale doporučováno 5-6 opakování.