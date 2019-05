Jiří Sotona, Právo

Ťažko sa hľadajú slová vždy keď strácam smer. Skúšam to zas a znova, môj život nie je fér. Čekáš na další šanci, o výzvě k tanci sníš. Čekáš na další oheň, který zapálíš. Vždyť stačí přece málo, aby zas slnko hrialo. Jsme zdá se pro sebe stvořeni, jsme v sítích loveni a skrýváme se v slovech...

Písnička s tímto textem se šíří éterem teprve několik týdnů a je jedním z nejnovějších duetů českého a slovenského interpreta. Jmenuje se LOVEní a doprovází stejnojmennou romantickou komedii, nasazenou do kin v obou zemích.

O hudbu, text a polovinu zpěvu se postarala šumperská kapela O5 & Radeček. K duetu přizvala Celeste Buckingham, slovenskou zpěvačku se švýcarsko-americkým původem.

Tomáše Poláka z kapely O5 & Radeček je možné slyšet ve dvou česko-slovenských duetech, které pronikly do rádií.

Verše „jsme pro sebe stvořeni, skrýváme se v slovech“ se dají přenést i na československé vztahy. Navzdory rozdělení republiky před 26 lety se podobný jazyk a společná minulost nedají jen tak pominout, což vnímají i muzikanti.

V posledních letech tak „přeshraniční“ spolupráce dala vzniknout celé řadě písní, které se chytily v rádiu i na internetu.

Uhorka versus okurka



„Přijde mi to přirozené,“ pochvaluje si Igor Timko, frontman kapely No Name, která je v Česku jako doma. V dubnu dokončila dvouměsíční turné po obou zemích s 23 zastávkami, z toho 18 v Česku. Docela nepoměr, když uvážíme, že je to slovenská kapela…

„Když se na počet koncertů podíváte čistě matematicky, tak je vaše poznámka opodstatněná, ale obě země jsou různě velké,“ podotýká Igor Timko a vysvětluje, že při plánování šňůry berou v potaz i regionální rozdíly, kupní sílu nebo množství kultury v daném městě. A tyhle aspekty zřejmě převažují ve prospěch Česka.

„Podle našeho klíče jsme všude akorát,“ směje se jednačtyřicetiletý zpěvák, jehož kapela vznikla tři roky po rozpadu Československa.

No Name můžeme označit za specialisty na duety, protože společné písně nahráli s Chinaski, Lucií Bílou a naposledy předloni s Karlem Gottem v písni Kto dokáže. Bonbonkem je pak loňský příspěvek ke stu letům republiky v písni Ži… a nech žít, v níž také zní čeština i slovenština, ale pouze v podání Igora Timka.

No Name s Igorem Timkem (vlevo) nachystali přede dvěma lety pro Karla Gotta první píseň po jeho vážné nemoci.

Zpěvák věří, že mladí posluchači jejich textům rozumějí, nemusí to však platit obecně.

„Když jsme si u mladé servírky v Jihlavě objednali k obědu uhorku, byla totálně v rozpacích. Vysvětlil jsem jí, že Češi mají okurky a Slováci uhorky. S klávesákem Zolim, který je Maďar, jsme se zasmáli a holka se alespoň naučila slovenské slovíčko.“

Píseň LOVEní není první spoluprací kapely O5 & Radeček se slovenskou zpěvačkou. Už jejich předchozí velký rádiový hit byl duetem. Tu správnou notu v písni Vloupám se přitom trefili až s třetí adeptkou v pořadí.

Pomůže i televize



„Jako první s námi skladbu nazpívala Kristína, po ní Anna Veselovská. Obě byly vynikající, profesionální, bohužel v konečném mixu nezněly naše zpěvy spolu dobře,“ vypráví zpěvák Tomáš Polák. Všechno si sedlo až s Márií Čírovou. Třicetiletá zpěvačka na sebe díky tomu výrazněji upozornila české publikum.

Většina diváků ji však zaregistrovala až letos coby spolumoderátorku pěvecké show The Voice Česko Slovensko na Nově. Díky takovým pořadům se oba jazyky dostanou do hlavního vysílacího času. Je ale pochopitelné, že komerční televize hledají v sousedské spolupráci spíše větší divácký, potažmo reklamní zásah než jazykovou osvětu.

Láska je přirozeně hlavním tématem společných písní, ovšem spojení dvou řečí v nich nebývá samoúčelné, jak dokládá Michal Malátný z Chinaski: „Když se rozdělilo Československo, bylo mi 22 let, a nejen mně to přišlo líto. Celá Evropa se dává dohromady a my se trhneme, to se nám zdálo postavené na hlavu. Rozhodli jsme se udělat společnou píseň o tom, že si i nadále rozumíme, protože jazykem a kulturně k sobě pořád patříme,“ vysvětluje pozadí vzniku písně Slovenský klín z roku 2016, jejíž zrod je možné vystopovat ještě skoro o deset let dříve.

„Každý rok jezdíme hrát na Slovensko, máme tam mezi kapelami víc kamarádů než v Česku, tak jsme si řekli, že vytvoříme česko-slovenskou desku. Jenže k tomu nedošlo z tragických důvodů,“ naráží na smrt Pavla Grohmana, bubeníka, textaře a spoluzakladatele Chinaski, jenž zemřel při nehodě na motocyklu.

Celeste Buckingham a Petr Lexa ze Slzy se vzali v klipu písně Na srdci.

Z plánů nakonec zůstaly jen dva songy – Na, na, naaa s No Name v roce 2007 a později Slovenský klín s Bárou Hosnedlovou.

„Je to taková naše nostalgie po společném státě,“ dodává Michal Malátný k písni, ve které se zpívá, že „každá česká vlajka má slovenský klín“.

Čeština součástí kultury



„Neporozumění pro mě bylo určitě jedním z klíčových momentů textu, ačkoli primárně je to písnička o vztahu,“ vrací se písničkář Xindl X k Cudzinke v tvojej zemi, jednomu ze svých nejhranějších hitů.

„Neporozumění na jazykové úrovni je pro mě spíš metafora, ale aby fungovala, musí se zakládat na realitě. A já mám opravdu dojem, že mladší generace je na tom hůř, než byla ještě ta moje,“ říká letos čtyřicetiletý muzikant, který v duetu představil českým posluchačům Mirku Miškechovou.

„Vnímám to velmi podobně. Cudzinka je o rozpadu vztahu, ale druhá, neméně důležitá rovina textu hovoří o odcizení dvou jazyků,“ připojuje se sedmadvacetiletá písničkářka. Za sebou už má i několik dalších česko-slovenských duetů, společně s Xindlem X je pak mimo jiné podepsaná i pod textem písně Na srdci, kterou zpívají česká skupina Slza a Celeste Buckingham.

Když Mirka Miškechová mluví o prohlubující se neznalosti jazyka, má tím na mysli hlavně mladé Čechy ve vztahu ke slovenštině. V opačném případě to podle ní tak špatné není.

„Myslím, že češtinu je možné slyšet na Slovensku skoro všude. Slováci stále vnímají české televizní stanice jako domácí, v našich seriálech se objevují čeští herci, na rodinných oslavách zpíváme české písničky. Na vysoké škole jsme měli mnoho studijních materiálů v češtině a nikdo se nad tím nepozastavoval. Pro nás je jednoduše úplně přirozenou součástí jazyka a kultury.“

Jako jeden jazyk



Společné kořeny však podle oslovených automaticky nezajistí, že se muzikant prosadí i u sousedů.

„Nikdy neplatila rovnice, že nějaký jazyk, nářečí nebo původ interpreta zvýhodňoval jeho potenciální úspěch nebo přijetí u posluchačů, ale je pravda, že takzvané československé kapely právem těží už z doby, ve které vznikly,“ domnívá se Igor Timko z No Name.

„Na druhé straně, když je něco kvalitní, prosadí se to i mimo svoji zemi původu. Naše kapela je toho důkazem,“ věří.

Xindl X s Mirkou Miškechovou

Mirka Miškechová přiznává, že v prosazení se v Česku doufala. „První písničky jsem začala skládat díky Nohavicovi a jiným českým písničkářům. Jejich tvorba byla můj studijní materiál, proto jsem přirozeně toužila představit svoji hudbu tam, kde se nacházejí její kořeny.“

Jako spoluautorka několika česko-slovenských textů nepovažuje skloubení dvou řečí za náročnější disciplínu. „Pokaždé jsem při psaní vnímala, jako bychom je tvořili v jediném jazyce.“ Velké množství zajímavých společných písní z posledních let proto bere jako přirozený jev.

„Myslím, že Slováci a Češi zůstali silně propojení. Možná jsme se oddělili na úrovni státu a politiky, ale naše srdce zůstala stále spolu.“

Česko-slovenské duety z posledních let očima experta



Skoro každý rok pronikne do éteru alespoň jeden song zpívaný česky i slovensky. Vybrali jsme osm písní z posledních let. Komentář k nim přidal Jaroslav Špulák (JŠ), hudební publicista a redaktor Práva.

O5 & Radeček a Celeste Buckingham – LOVEní (2019)

Filmovou píseň ke stejnojmenné romantické komedii složila česká kapela O5 & Radeček, slovenskou část nazpívala Celeste Buckingham.

JŠ: Z písničky je cítit, že náladou i textem slouží filmu. Členové kapely O5 & Radeček dovedou sice napsat dobrou skladbu, tahle to ale není. Ani s mimořádně talentovanou Celeste Buckingham. Je to jen píseň k filmu.

Chinaski a Katarína Knechtová – Miliooony přání (2018)

Video k duetu nám server YouTube nabízel před Vánoci. Jde o píseň na zakázku pro jeden internetový obchod, který působí v obou zemích.

JŠ: Schopnost Chinaski složit hitovou melodii a slušný text jde mimo to, jestli je písnička zakázkou, nebo řadovou na album. Vánoční atmosféra je do téhle implantována různým cinkáním a zvoněním, celé to ale hezky graduje.

Ben Cristovao a Mária Čírová – Padam (2018)

Diskografie Bena Cristovaa je duetů plná. Tento se slovenskou zpěvačkou vznikl pro taneční film Backstage a na YouTube má přes dvacet milionů zhlédnutí.

JŠ: Výslovnost Bena Cristovaa při zpěvu je obvykle komická, takže situaci zachraňuje velmi dobrá zpěvačka Mária Čírová. Nezapomenutelná skladba to ale v žádném případě není.

No Name a Karel Gott – Kto dokáže (2017)

Slavík se nechal slyšet, že po spolupráci s touto slovenskou kapelou toužil už od oslavy svých sedmdesátin, kde svérázně interpretovala Včelku Máju.

JŠ: Karel Gott a Igor Timko z No Name jsou zpěváci s originálním výrazem, na poslech příjemným. A tak nevadí, že Kto dokáže není písnička, kterou by si posluchač ihned a snadno zapamatoval. Jde v ní o sdělení a zpěv dvou osobností, ne tolik o melodii.

Slza a Celeste Buckingham – Na srdci (2017)

Píseň dvojice Slza vyšla předloni na jejím druhém albu Holomráz. Autory textu jsou Xindl X a Mirka Miškechová. Klip publikovaný loni nasbíral dosud téměř osm milionů přehrání.

JŠ: Na srdci je nejkrásnější písnička na albu Holomráz, možná nejkrásnější skladba Slzy vůbec. Potkaly se v ní silná melodie, skvělý text a přirozené hlasové i emoční souznění Petra Lexy a Celeste Buckingham.

Chinaski a Bára Hosnedlová – Slovenský klín (2016)

Velký rádiový hit. Jak v článku přiznal Michal Malátný z Chinaski, píseň je tak trochu nostalgií po společném státě. Bára Hosnedlová pravidelně hostuje na jejich koncertech.

JŠ: Tahle skladba je důkazem toho, s jakou přirozeností proudí do světa hitovky z repertoáru Chinaski. Na první poslech vypadá jako vtípek, postupně se ale mění v československou popovou hymnu. I díky příjemnému přednesu Báry Hosnedlové.

Xindl X a Mirka Miškechová – Cudzinka v tvojej zemi (2014)

Skladba, která asi nejvíc poukazuje na jazykové neporozumění. Animovaný klip se zatím dočkal přes 26 milionů zhlédnutí.

JŠ: V téhle písni si věci náramně sedly. Má příjemnou melodii a dobrý text, k tomu klidný projev Xindla X a drze neposedný výraz do té doby neznámé slovenské zpěvačky. Od první chvíle bylo zaděláno na hit.

Jelen a Jana Kirschner – Co bylo dál (2014)

Pro českou kapelu byla spolupráce se slovenskou zpěvačkou splněným snem. „Píseň je o tom, jak ztracená láska umí bolet. Ale je také o naději,“ komentuje zpěvák Jindra Polák.

JŠ: Když bylo evidentní, že Jelen dokáže zaujmout, potřeboval učinit druhý skok, kterým by prokázal, že hudba jsou pro něj víc než dobře vymyšlené, trampskou písní ovoněné popěvky. Duet s Janou Kirschner jím byl. Není podbízivý, ale ve svém klidném vyznění je nesmírně poutavý.