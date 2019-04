lin, das, Novinky

O tom, že se jednou stane prezidentkou republiky, Zuzana Čaputová nikdy nesnila. Jako dítě byla velmi plachá, hodná dívka, která měla svůj svět a ze všeho nejraději trávila svůj volný čas u prarodičů.

Zatímco babička ji zasvěcovala do svého kouzlení v kuchyni, děda jé odhaloval tajemství své stolařské dílny. Přestože ráda kreslila, ve škole ji nejvíce bavila matematika a fyzika a tedy vše, co mělo logiku.

Její vůdčí schopnosti se ukázaly až na střední škole, kde byla od prvního ročníku předsedkyní třídy. V té době ji ale zaujal i basketbal.

Zuzana Čaputová při druhém kole prezidentských voleb

FOTO: David W Cerny, Reuters

O dění kolem sebe se začala víc zajímat až na vysoké škole. V rámci brigády pracovala na obecním úřadě v Pezinku, kde se také angažovala v projektech pomáhajících sociálně znevýhodněným, týraným a zneužívaným dětem.

Po ukončení školy spolupracovala s občanským sdružením Via Iuris, jež poskytuje zdarma právní pomoc lidem, kteří si nemohou zaplatit advokátní služby. I proto se o Zuzaně Čaputové dlouhá léta hovořilo jako o advokátce chudých.

Do povědomí lidí se ale nejvíce dostala svým bojem proti vybudování druhé skládky odpadu v Pezinku, což se jí nakonec podařilo, a nejen to. Díky její usilovné čtrnáctileté práci by v budoucnu neměla vzniknout podobná skládka v žádném evropském městě.

Ne náhodou tak získala velmi prestižní Goldmanovu environmentální cenu považovanou za tzv. zelenou nobelovku a ve světě se o ní začalo hovořit jako o slovenské Erin Brockovichové (americká právní a ekologická aktivistka, podle níž byl natočen stejnojmenný film v hlavní roli s Julii Robertsovou).

Zuzana Čaputová ve volební místnosti

FOTO: Radovan Stoklasa, Reuters

Jejím dalším velkým úspěchem s Via Iuris bylo sesbírání více jak 76 tisíc podpisů v petici pro zrušení sporných Mečiarových amnestií, což tehdy pomohlo vytvořit veřejný tlak a tehdejší premiér Robert Fico je musel nakonec zrušit.

Zuzana Čaputová věří, že i nadále bude moci zůstat sama sebou.

FOTO: Profimedia.cz

Svůj život, ale nezasvětila jen právničině a boji za lepší svět. Naplno se věnovala i svým dvěma dcerám (18 a 15 let) a pak také cestovala. Kromě měsíce stráveného v Austrálii nejvíce vzpomíná na své cesty po USA, kde měla možnost nahlédnout i pod pokličku tamějším institucím.

Za jedno ze svých nejoblíbenějších měst na světě pak považuje i Český Krumlov, který si zamilovala během každoročního sjíždění Vltavy.

Zleva Zuzana Čaputová, její dvě dcery (18 a 15 let) a přítel Peter Konečný

FOTO: Radovan Stoklasa, Reuters

Za své nejtěžší životní rozhodnutí považuje rozvod (2018) se svým manželem a otcem dcer Ivanem Čaputem. Přestože u nich probíhalo vše v klidu, bez větších hádek a dohadů, nebylo to pro ni snadné období.

Zuzana Čaputová v pozadí se svým partnerem Peterem Konečným

FOTO: Radovan Stoklasa, Reuters

Dnes je Zuzana Čaputová znovu zamilovaná. Jejím vyvoleným je hudebník a fotograf Peter Konečný, který jí byl i velkou oporou během celého předvolebního období. Zatím jsou spolu ale ve stádiu chození. Žijí tedy stále odděleně, o to víc veřejnost řeší jeho novou roli „Prvního partnera”.

Styl podle Čaputové



Bez ohledu na politické preference nelze Čaputové upřít, že se jedná o šarmantní dámu, která ví, co jí sluší. Její módní styl by se dal popsat jako jednoduchý, nadčasový a elegantní. V rozhovorech uvedla, že s výběrem formální módy jí pomáhá stylistka, zatímco jinak si chodí pro radu maximálně k dcerám.

Nejčastěji obléká konzervativní šaty s tříčtvrtečními rukávy v délce po kolena, které podle příležitosti doplňuje kontrastním sakem. Nebojí se sáhnout ani po lokálních designérských kouscích.

Při příležitosti hlasování v prvním kole voleb si například oblékla over-sized růžový kabát s folklorní výšivkou od slovenské návrhářky Petry Toth.

Zuzana Čaputová v purpurovém kabátku se svou dcerou

FOTO: Profimedia.cz

Co se týče barev, nejčastěji je fotografována ve výrazných odstínech, jako je purpurová, červená, růžová či modrá, které opticky ladí k jejímu fenotypu a dávají vyniknout záplavě blonďatých vlasů a zároveň rozzařují obličej.

Zuzana Čaputová v červených šatech

FOTO: Profimedia.cz

Mimo politické kruhy volí méně formální typ oblečení, jako je bílá halenka, černé kalhoty a například barevný kabát. Co se týče doplňků, ráda sáhne po nápaditém šperku, jako je brož či delší náhrdelník.

Naopak kabelky volí převážně černé jednoduchého tvaru, to stejné platí i pro lodičky.