Linda Humlová, Novinky

Kabelky

Nejjednodušším způsobem, jak personalizovat outfit a dodat mu na zajímavosti, je přidat kabelku. Ta může být dvojího rázu.

Zleva nahoře: Deichmann, 599 Kč. Mango, 499 Kč. Zara, 699 Kč. Zara, 1999 Kč. H&M, 599 Kč. Big Brand, 2299 Kč

FOTO: archiv firem

Buď vsadíte na kvalitní nadčasový kousek, který dodá na eleganci každému outfitu, nebo zvolíte úplný protipól a sáhnete po trendy kousku, který se nejspíš ve vaší skříni neohřeje více než pár sezon, ale každý outfit promění v módní záležitost. Jakou si vyberete vy?

Ledvinka, Mango, 899 Kč

FOTO: archiv firmy

1. Zara, 599 Kč. 2. Baťa, 1999 Kč. 3. Mango, 999 Kč. 4. Zara, 1299 Kč. 5. H&M, 988 Kč. 6. Baťa, 599 Kč. 7. Bigbrands, 2199 Kč

FOTO: archiv firem

Pásek

Jedinečnost pásku spočívá v tom, že dokáže nejen ozvláštnit outfit, ale také ho zcela změnit. Pokud totiž například přepásáte obyčejnou volnou bílou košili zajímavým páskem, dostanete rázem mnohem promyšlenější a ženštější outfit.

1. Gucci, orientační cena přes 9 tisíc. 2. Mango, 899 Kč. 3. Zara, 549 Kč. 4. H&M, 249 Kč. 5. Mango, 499 Kč. 6. Zara, 549 Kč. 7. Zara, 599 Kč

FOTO: archiv firem

Vyberte si takový, který bude něčím zajímavý (ať už sponou, nebo třeba barvou) a přepásejte jím cokoliv - od kalhot, přes šaty až po klasický baloňák.

Pásek, Zara, 549 Kč

FOTO: archiv firmy

Šátky

Šátky a šálky byly oblíbené zejména v minulém století a dnes po nich většina žen jen tak nesáhne. To je přitom velká škoda.

1. Cellbes, 449 Kč. 2. Marks & Spencer, 499 Kč. 3. Unamde/Aboutyou.cz, 465 Kč. 4. Tommy Hilfiger/Aboutyou.cz, 777 Kč. 5. H&M, 249 Kč. 6. H&M, 249 Kč. 7. Pieces/Aboutyou.cz, 569 Kč. 8. F&F, 229 Kč

FOTO: archiv firem

Zajímavý šátek lze totiž nosit hned na několik způsobů a pokaždé oblečení přidá na šarmu a eleganci. Noste ho místo pásku, ve vlasech, kolem krku nebo jím ozdobte klasickou kabelku. Vybírat přitom můžete mezi luxusními hedvábnými nebo třeba trendy bavlněnými, které jsou cenově dostupnější.

Bižuterie

Barevná bižuterie je skvělým nápadem, jak za pár korun přidat outfitu na hravosti a lesku. Vsaďte na velké barevné náušnice, které jsou letos velmi trendy, nebo si pořiďte pár tenkých řetízků a nebojte se je vrstvit a nosit společně.

1. Cellbes, 399 Kč. 2. About You/Aboutyou.cz, 399 Kč. 3. Zara, 399 Kč. 4. Cellbes, 399 Kč. 5. Zara, 299 Kč. 6. H&M, 199 Kč. 7. About You/Aboutyou.cz, 387 Kč. 8. About You/Aboutyou.cz, 387 Kč. 9. Mango, 399 Kč

FOTO: archiv firem

Náušnice, Zara, 399 Kč

FOTO: archiv firmy

Sluneční brýle



Brýle skvěle podtrhnou vaši osobitost i styl. Pokud toužíte docílit luxusního vzhledu a nemáte dostatek finančních prostředků na kabelky nebo boty, stačí si obléknout jednoduché basic kousky z řetězců a přidat značkové sluneční brýle.

1. Michael Kors, 4699 Kč. 2. Ray-Ban, 4399 Kč. 3. H&M, 999 Kč. 4. H&M, 249 Kč. 5. Zara, 599 Kč. 6. Zara, 499 Kč. 7. Michael Kors, 3999 Kč

FOTO: archiv firem

V případě, že po luxusu netoužíte a raději se zajímáte o momentální trendy, pak se porozhlédněte v obchodech po sezonních brýlích, které dodají šťávu každému looku.