lin, Novinky

Nákupy online jsou čím dál, tím oblíbenější, a proto vznikají nové a nové internetové portály a e-shopy, které často disponují nesrovantelně větším sortimenten, než je tomu v kamenných obchodech.

„V loňském roce jsme v segmentu Fashion pozorovali dva trendy. Zatímco zájem o pánskou a dětskou módu vzrostl až od podzimu v souvislosti s nástupem vánoční sezóny, zájem o dámskou módu byl celoročně stabilní bez větších výkyvů. Z kategorií, o které byl největší zájem, na jaře vedly pánské a dámské tenisky. V letošním roce očekáváme obdobný vývoj,“ říká expert ze Zboží.cz, Stanislav Rulc. Proč pomalu, ale jistě zapomínají na existenci kamenných obchodů a raději při nákupech spoléhají na internet?

1. Pohodlí

Zapomeňte na dlouhé fronty na kabinky, nepříjemné prodavačky, skvrny od make-upu na novém oblečení a agresivní hudbu, která vás přivádí k šílenství. Bezespornou výhodou online nákupů je to, že záleží jen na vás, v jaké atmosféře budete nakupovat. Uvařte si kávu nebo čaj a přebírejte se zbožím pomocí pár kliknutí. Navíc, pokud sháníte něco určitého, jednoduše si navolíte filtry, podle kterých daný kousek snadno a rychle nejdete.

Nákupy z pohodlí domova a bez problémů.

FOTO: Profimedia.cz

Kromě toho si svůj nákup můžete poslat domů nebo do práce a v pohodlí domova si ho pak vyzkoušet. Nemusíte se obávat úzkých převlékacích kabinek s nelichotivými světly, které nám akorát ubírají na sebevědomí.

Doma navíc můžete snadno posoudit, jestli se vám daný kousek hodí do vaší garderóby a bude se vám snadno kombinovat. V opačném případě, ho jednoduše pošlete zpět. Většinou lze zboží vrátit do třiceti dnů od obdržení zboží, některé prémiové obchody, ale nabízí i sto dní dní na vrácení, a proto nehrozí, že byste to nestihli.

Zajímavostí je, že podle průzkumů lidé vrací průměrně 30 % toho, čeho si objednali. Důvodem je hlavně to, že sáhnou po více velikostech a nechají si jen tu, která jim skutečně padne.

2. Dostupnost

Otevírací doba obchodů bývá často dost neúprosná, a to zejména v případě, pokud pracujete do pozdního odpoledne. Velké množství malých obchodů totiž zavírá v šest hodin, což se při běžném pracovním provozu zkrátka nedá stihnout. Oproti tomu nakupování online je dostupné 24 hodin sedm dní v týdnů a čas i místo doručení lze zpravidla jedndouše upřesnit podle vašich preferencí.

S internetovými nákupy vás otevírací hodiny obchodů nemusí zajímat.

FOTO: Profimedia.cz

Některé internetové portály navíc nabízejí sortiment i od několika stovek značek, které buď v České republice nemají samostané zastoupení nebo byste při jejich obíhání strávil nesmyslný počet hodin.

3. Diskrétnost

Pamatujete si, jak jste koukala na ty sexy plavky, ale bála jste se je vzít do kabinky? To vám s nákupy online nehrozí. Na internetu si totiž můžete objednat jekékoliv oblečení, bez toho, aby vás někdo, byť jen pohledem soudil.

4. Úspora peněz

Nespornou výhodou nakupovaní na internetu je i úspora peněz. Pokud totiž stojíte o libovolný kousek oblečení nebo cokoliv jiného, hravě si můžete zjistit, na jaké stránce je dané zboží nejlevnější. K tomu vám mohou posloužit napříkla. specializované portály, které se přímo zabývají srovnáváním cen na různých stránkách nebo si to můžete zjistit i jednoduše sami.

Dalším benefitem je také to, že online obchody pravidelně nabízejí různé slevy a speciální nákupní akce, tudíž se je vyplácí pravidelně sledovat.

Inzertní sdělení



Nakupujte bez výčitek. Levněji, v pohodlí domova a s About You.

FOTO: aboutyou.cz