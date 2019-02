Suroviny na těsto: 3 vejce, 100 g hladké mouky, 125 ml mléka, 50 g másla,

špetka soli, půl lžičky cukru, 50 g lískových oříšků Na náplň: 3 žloutky, vanilkový lusk, 30 g lískových oříšků, 30 g mandlí, 25 g pudinku, 60 g cukru krupice (na karamel), 60 g cukru krupice (do pudinku), 25 g másla (do pudinku), 150 g másla (do krému)