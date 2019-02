lin, Novinky

Minulý pátek představil uznávaný český módní návrhář Jiří Kalfař svou kolekci v rámci newyorského týdne módy. V kolekci, která byla inspirovaná dílem zakladatele moderní ruské literatury Alexandra Sergejeviče Puškina, nechyběly bohatě vyšívané kousky a nákladné materiály v čele se sametem, brokátem a krajkou.

V kolekci pro období podzim, zima 2019/2020 byly k vidění zejména bohatě zdobené sukně, krajkované šaty a luxusní kabátky. Co se týče barevné palety, návrhář vsadil zejména na tlumené barvy, jako jsou černá a vínová. Nechyběl ale ani kontrast v podobě výrazné červené a elektricky modré barvy.

Jiří Kalfař se jako první český módní designér představil na newyorském fashion weeku.

Kolekce na sezónu podzim/zima 2019/2020

Jiří Kalfař na své kolekci spolupracoval se dvěma českými značkami. „I přesto, že kolekci předvádíme na NYFW, snažil jsem se v konceptu, aby ta kolekce byla světová, ale mohla ukázat i to nejlepší, co my jako Češi máme a umíme,” řekl návrhář, který kolekci obohatil o nádherné kousky oblečení z křišťálů a kamínků značky Preciosa a klobouky Tonak.

Inspiraci pro svou kolekci našel v Puškinově Evženu Oněginovi.

V rámci přehlídky vystoupily i české topmodelky žijící v New Yorku Linda Vojtová a Pavlína Pořízková. „Přehlídka není pouze o oblečení, ale i o stylingu, o doplňcích, o celkovém vjemu, muzice, kdo otevírá, kdo jde přehlídku a tak podobně,” vysvětlil návrhář Jiří Kalfař.

Topmodelka Linda Vojtová

Jiří Kalfař