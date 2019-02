Postup: Jako první si naložte kuře, nejlépe celé nasekané na kousky i s kostmi, které dodají omáčce sílu. Kousky zhruba o velikosti 5 centimetrů osolte, přidejte velkou lžíci rozdrceného česneku, lžíci nadrobno nakrájeného zázvoru, chilli prášek podle toho, jak máte rádi ostré jídlo, lžíci chicken masaly, lžičku kurkumy, lžičku mletého koriandru, šťávu z jedné limety a 100 g tvarohu. Důkladně promíchejte a nechte marinovat alespoň půl hodinky. Nejlépe do wok pánve vložte 100 g másla, přidejte kuře a smažte na vyšším stupni do zezlátnutí. Kuře z pánve vyndejte a nechte ho chvilku stranou odpočívat. Do pánve nalejte olej a přidejte 2 najemno nakrájené cibule, orestujte a přisypte 5 větších pokrájených rajčat zbavených „bubáků“. Chvíli restujte a poté přidejte 100 g posekaných kešu oříšků. Pak přisypte lžíci prolisovaného česneku, lžíci zázvoru, zarovnanou lžíci garam masaly, lžičku chilli, větší špetku soli, lžíci cukru a lžíci octu. Koření ještě chvíli restujte, ať se krásně rozvoní, a nakonec podlijte vodou. Na závěr přidejte pořádnou hrst čerstvého koriandru a menší hrstku čerstvé máty. Vypněte sporák a obsah pánve přesuňte do mixéru. Rozmixujte do omáčky. Rozehřejte půl kostky másla v pánvi a přidejte omáčku. Jakmile se směs spojí, tak přidejte zbylou půlku kostky studeného másla a 150 ml smetany. Po rozpuštění másla přidejte maso i se šťávou, kterou pustilo, a ještě asi 10 minut povařte (doba vaření závisí i na velikosti kostek masa). Podle chuti případě dosolte, doslaďte či dokyselte. Chuť musí být máslová a provoněná kořením. Podávejte dozdobené čerstvým koriandrem, chilli vločkami a pro zjemnění a pěknou kresbu přilejte do talíře ještě trošku smetany.