Foto zleva: 3Lab Perfect "C" Treatment Serum - s bohatou dávkou vitamínu C. Podporuje tvorbu kolagenu, celkově pokožku rozjasňuje a zlepšuje její pružnost, 3749 Kč; Vichy Liftactiv Fresh Shot - intenzivní, cílená, antioxidační kúra s vysokou koncentrací vitamínu C (15 % v čisté formě), 749 Kč; Lumene Glow Boost Vitamin C Hyaluronic Essence - rozjasňující esence s vitamínem C a kyselinu hyaluronovou, 949 Kč; La Roche-Posay Redermic C UV - kompletní péče proti stárnutí pro citlivou pleť s 5% koncentrací čistého vitamínu C, 699 Kč; Uriage Age Protect Multi-Action multifunkční intenzivní sérum. Dvojnásobná koncentrace aktivních látek, včetně vitamínu C a E, kyseliny hyaluronové a Aha kyselin. S ochranou proti modrému světlu, 849 Kč; Paula´s Choice Defense Antioxidant k čištění pórů - využívá velké síly kyseliny salicylové, jež proniká hluboko do pórů, které účinně zbavuje nečistot. Obsahuje také retinol, niacinamid, vitamín C a kyselinu azelaovou, 980 Kč.