Podobných nemocí je překvapivě hodně, takže stojí za to se u nich zastavit podrobněji. Jaké nemoci tedy může zhubnutí vylepšit, vyléčit nebo jim předejít?

1. Zmenší riziko infarktů a nemocí srdce



Jak moc nám hubnutí pomůže, to záleží samozřejmě na tom, jakou váhu máme předtím, než začneme shazovat. A také samozřejmě, o kolik kil zhubneme. Někdy stačí překvapivě málo k velmi zajímavému efektu. Riziko infarktu a dalších nemocí srdce dokážeme velmi podstatně snížit, pokud se zbavíme už pěti až deseti procent nadbytečných kil.

„Dokonce je to tak, že při tomto úbytku váhy jsou efekty na nemoci krevního oběhu největší,“ říká internista a obezitolog Martin Matoulek.

2. Pomáhá při cukrovce



U lidí postižených cukrovkou se sníží citlivost tkání na inzulin a v krvi se jim pak nepřirozeně zvyšuje hladina krevního cukru, což jim ničí cévy. Shozená kila zvyšují částečně citlivost tkání na inzulin, takže pacient obvykle může snížit dávky užívaných léků.

„Také oddalují vznik pozdních komplikací diabetu, jako jsou třeba problémy se srdcem a krevním oběhem, postižení očního pozadí, ledvin nebo třeba nervů, a to až v řádu několika let,“ zdůrazňuje doktor Matoulek.

Zhubnutí také odborníci považují za jedno z dobrých preventivních opatření, pokud ještě cukrovku nemáte.

3. Proti mrtvici



Riziko mrtvice snižuje hubnutí tehdy, pokud se lidem podaří udržet shozená kila trvale a zracionalizují svoji životosprávu. Díky tomu zabrzdí kornatění cév a klesne u nich riziko vzniku krevních sraženin.

4. Sníží vysoký krevní tlak



Platí to u většiny lidí, ale ne u všech. Některým lidem stačí zhubnout dvě až čtyři kila, u jiných neovlivní jeho pokles, ani když shodí deset. Nicméně většině lidí, kteří zhubnou, krevní tlak v různé míře klesne.

Ke snížení krevního tlaku některým lidem stačí zhubnout dvě až čtyři kila.

FOTO: Profimedia.cz

5. Zlepší cholesterol



Vysoký cholesterol zrychluje kornatění tepen. Pokud se zbavíme určitého počtu kil, sníží se nám obvykle hladina vysokého cholesterolu a triglyceridů. Většinou se zvýší i hladina „hodného“ HDL cholesterolu vůči tomu zlému, LDL.

„K tomu je však obvykle potřeba, aby člověk neshazoval kila jen pomocí jídelníčku, ale také pohybu, tedy zlepšené fyzické kondice, kdy se zvětší objem svalové hmoty, a naopak se zmenší obvod pasu,“ dodává Matoulek.

6. Klesne riziko zánětů



Pokud jíme hodně potravin, které obsahují nezdravé živočišné tuky (tučné vepřové, smetanové sýry, kvalitní salámy atd.) neriskujeme jen tloustnutí. Přispíváme tím také k rozvoji prozánětlivého stavu v organismu, při kterém se rozvíjí zánět uvnitř cév. Usnadňuje usazování cholesterolu i vznik aterosklerotických plátů a zrychluje tak rozvoj aterosklerózy.

Racionální jídelníček s rozumným počtem kalorií nám ho pomůže mírnit. Problém je v tom, že u starších lidí, zejména pak obézních diabetiků, se tento prozánětlivý stav mírně prohloubí po každém jídle.

U nich je možné využít protizánětlivého efektu, který má na náš organismus dostatečně vydatný pohyb typu půlhodinky svižné chůze, plavání, jízdy na kole nebo na rotopedu.

7. Zmenší nebezpečí rakoviny



Nadbytečná kila nebo obezita jsou vedle kouření a nadměrného pití alkoholu hlavním rizikovým faktorem pro vznik nejrůznějších typů rakoviny. U žen hlavně gynekologických zhoubných nádorů a karcinomu prsu.

„To souvisí s přemírou volného pohlavního hormonu estrogenu,“ vysvětluje Martin Matoulek. „Neuvolňují ho totiž jenom ženské pohlavní orgány, ale také podkožní tuk. V něm estrogen vzniká přeměnou z mužských pohlavních hormonů, které jsou přítomné i v ženském těle. To rozkolísá hladinu hormonů. Když žena shodí nadbytečná kila, zmenší se i tento problém a nebezpečí.“

U všech lidí, kteří zhubnou, je pak nižší riziko zhoubného nádoru konečníku a tlustého střeva, které je jinak u obézních docela vysoké. Jeho vznik totiž obvykle souvisí s nezdravým způsobem stravování a nedostatkem pohybu.

8. Artróza se rozvíjí pomaleji



Nižší váha znamená menší zátěž pro klouby a měkké kloubní tkáně, zejména při prudkém pohybu. Je ale potřeba hubnout pozvolna a rozumně.

„Pokud člověk shodí příliš rychle velký počet kil, třeba 20 až 30 kilo kvůli radikální dietě, snadno dojde ke změnám v držení těla, v pohybových stereotypech a v postavení kloubů, což může zhoršit bolesti v postižených kloubech,“ říká odborník.

„Klouby a páteř začneme totiž zatěžovat způsobem, na který nejsou zvyklé. A to může vést k nečekaným problémům i ke zhoršení artrotických potíží.“

Také proto je podle něj potřeba hubnout s rozumem, tedy spíš pomaleji, a věnovat se aktivnímu pohybu, aby se klouby a svaly stihly přizpůsobit zmíněným změnám.

Hubnout je zapotřebí s rozumem, tedy spíš pomaleji, a věnovat se aktivnímu pohybu.

FOTO: Profimedia.cz

9. Zmírňuje chrápání i apnoe



Při chrápání dochází ke chvění měkkého patra. U většiny lidí se objevuje s přibývajícím věkem, zhoršují ho nadbytečná kila podobně jako alkohol. Když zhubneme a alkohol si večer dopřáváme jen střídmě, případně ho vynecháme, máme slušnou šanci na to, že se náš problém zmírní.

Hubnutí lze vyzkoušet i u spánkové apnoe. Neodstraní ji, ale může zmírnit chrápání, které u ní přechází v nebezpečné zástavy dechu. Ty někdy hrozí náhlým úmrtím.

Apnoe podstatně zvyšuje i riziko hypertenze, infarktu, cukrovky a dalších chorob. Postižený člověk se navíc pořádně nevyspí, je stále unavený a někdy usíná i přes den. Nejednou problém řeší pomocí energetických nebo hodně sladkých nápojů nebo potravin, takže má sklon tloustnout.

10. Zlepší šance k otěhotnění



Pokud ženu trápí hodně nadbytečných kil, může mít velmi snadno problémy s plodností, a tedy s otěhotněním. To opět souvisí s nadbytkem estrogenu, rozkolísanými hormony a nepravidelnou menstruací. Když se jí podaří shodit dostatečný počet kil, její šance na to mít miminko by měly výrazně stoupnout.

Během těhotenství jí pak hrozí i menší riziko těhotenské cukrovky, hypertenze, tromboembolické nemoci, infekce močových cest a preklampsie. Při této poruše nefunguje správně placenta a do krevního oběhu matky se z ní uvolňují látky, které poškozují zejména její ledviny. Ohrožují na životě maminku i nenarozené dítě.

11. Zvýší sexuální apetit



Nejde jen o to shodit dostatečný počet kil a neztratit přitom objem svalů. Ještě lepší řešení je, když svaly část tuků nahradí. Líp se pak cítíme, máme větší kondici a efektivněji spalujeme energii. Většina z nás má pak i větší „roupy“ a chuť na sex.

A nejen to, pokud obézní lidé shodí dostatečný počet kil, tak se k sobě velice prozaicky také lépe dostanou.

12. Méně depresí a úzkostí, více lepších pocitů



Lidé, kteří mají hodně nadbytečných kil, trápí častěji deprese a úzkostné stavy. Když trvale zhubnou, lépe těmto potížím čelí.

Ale i lidem, které trápí jenom běžná nadváha, pomůže to, když se naučí zvládat své pocity jinak než jejich zajídáním. Zklidní se, stanou se sebevědomějšími, optimističtějšími a odolnějšími vůči stresům.