Při nakupování ve slevách platí základní pravidlo. Upřednostňujte kvalitu nad kvantitou. To znamená, že místo pěti zmačkaných triček, která ulovíte mezi nepřeberným množstvím zbytkového zboží, si najdete jedno dvě v neutrálních barvách, z kvalitního materiálu a ve střihu, který vám sedí.

Dále se pak ujistěte, že se vám kousek bude hodit do stávající garderoby a bude se vám dobře kombinovat. Jaké jsou další rady, jak nakupovat ve slevách?

Choďte jen do svých oblíbených obchodů

Pokud víte, že se v obchodním centru pohybujete jako neřízená střela, soustřeďte se jen na obchody, do kterých chodíte, i když v nich právě neprobíhají slevy.

Vyvarujete se tak spontánních nákupů, které často končí špatně. Ve svých oblíbených buticích si pak pořiďte to, nad čím jste již dlouho uvažovala a nyní je to ve slevě. Ideální jsou nadčasové kousky, které s vámi přečkají hned několik sezon. Naopak na aktuální trendy kousky zapomeňte. Není náhodou, že spadají do největších slev.

Nenakupujte do zásoby

Sice už vlastníte troje černé džíny, ale co kdyby se vám náhodou rozpadly? Na takové myšlení zapomeňte. Nekupujte si kousky do zásoby jen proto, že jsou zrovna ve slevě. Zbytečně tak budete hromadit oblečení, které nevyužijete.

Slevy navíc probíhají minimálně dvakrát do roka, tudíž ani tuto výmluvu nelze uplatnit. Pořizujte si jen věci, které skutečně potřebujete. Ulevíte tak své peněžence i životnímu prostředí.

Najděte zlatý grál

Pro někoho to může být luxusní kabelka, pro jiné kvalitní zimní bunda. Pokud se rozhlížíte po konkrétním kousku, vyplatí se udělat si řádnou rešerši a najít si ho jak na internetu, tak v kamenné prodejně a sledovat a podívat se, jak se ceny liší. Obecně vzato se vyplatí sledovat kousky z loňské kolekce, ovšem od výrobce, který se vám již v minulosti osvědčil.

Vyplatí se počkat



Ve většině obchodů probíhají výprodeje celý leden a slevy se tak neustále stupňují. Některé oblečení se tak mnohdy zlevní i natřikrát. Pokud váháte nad nějakým kouskem, ale nejste si úplně jistá, je lepší si na něj počkat až do finálních slev.

Pokud se kousek mezitím vyprodá, přistupujte k tomu tak, že vám zkrátka nebyl souzen a ušetřené peníze si můžete uschovat na jinou příležitost.