Make-up zejména v parných dnech ucpává póry, pokožka se pod ním potí, nemůže pořádně dýchat, což se odrazí nejen na pleti jako takové, ale i samotném make-upu, který velmi záhy přestane vypadat svěže.

Mnohem lepší je tak sáhnout po lehkém tónovacím krému, který pleť sjednotí a zároveň rozjasní a všechny nedokonalosti v podobě kruhů pod očima, skvrn apod. zakrýt místně pomocí korektoru.

Zleva: 1. Essenté - Tónovací denní krém "Beige" - lehký nemastný BB krém sjednocuje pleť a kryje její drobné nedokonalosti, 489 Kč; 2. Lancaster 365 Sun bronzující krém na obličej, 409 Kč; 3. Orlane Rozjasňující BB krém na unavenou pleť s SPF 25, Institut Orlane Praha, 1490 Kč; 4. Lancôme Skin Feels Good make-up pro přirozený vzhled s hydratačním účinkem, 890 Kč; 5. Vichy Lumineuse - rozjasňující tónovací krém pro suchou pleť, 429 Kč; 6. Bourjois Healthy Mix BB krém - sjednocuje barevný tón pleti a navrací jí zářivý vzhled, 259 Kč; 7. Bioderma Photoderm Nude Touch - ochranný tónovaný fluid pro smíšenou až mastnou pleť SPF 50+ - 385 Kč

Pudr je lepší už vůbec nenanášet, maximálně na T-zónu, ale jen ve velmi tenké vrstvě. Vždy by pak mělo jít o transparentní tedy bezbarvé pudry. Místo pudru lze na místa, jež jsou více vystavena slunečnímu záření (čelo, lícní kosti, bradu nos), použít bronzer. Nicméně obejdete-li se úplně bez pudru, tím lépe.

Nikdy po pudru nesahejte v touze po zmatnění zpocené pleti! Přestože na chvilku tento pudr zafunguje, po chvíli se začne shlukovat a pleť začne vypadat hůř než bez jakékoliv péče.

V případě mastné pleti je mnohem lepší sáhnout po matujících papírkách, které dokážou velmi dobře vsáknout přebytečný maz.

Zleva: 1. Comfort zone Active Pureness Fluid - matující hydratační fluid, unikátní kombinace Vitamínu C a matujících pudrů v liposomální bázi, 1120 Kč; Nahoře: 2. NYX Blotting Paper - Matující papírky, 119 Kč; 3. Oriflame Optimals Oxygen Boost papírky na zmatnění, 164 Kč; Dole: 4. Shiseido Pureness - papírky na zmatnění pro mastnou a smíšenou pleť, 640 Kč; 5. Sensai Make-up Tools, papírky na zmatnění, 319 Kč

Pokud chcete pro svou pleť udělat opravdu to nejlepší, pak se starejte především o její hydrataci a ochranu před UV zářením. Při výběru hydratačních sér a krémů sáhněte po těch na vodní bázi, jelikož v parných dnech je to mnohem příjemnější a pleť se tolik nemastí. V kabelce u sebe pak vždy mějte osvěžující sprej na pleť obličeje, který můžete na pleť nanášet kdykoliv během dne a to i na lehčí make-up.

Zleva: 1. Uriage Eau Thermale termální voda - rychle a jednoduše osvěží, zklidní a celkově ošetří vaši pleť nebo pokožku celého těla, od 139 Kč; 2. Manufaktura Přírodní růžová voda s vřídelní solí - lze použít kdykoliv během dne: ráno jako základ pod krém či make-up či během dne k osvěžení pleti, 295 Kč; 3. L´Occitane Osvěžující hydratační mist - sprej pro dokonalý pocit svěžesti, okamžitě revitalizuje pleť, 315 Kč; 4. Lancôme Hydra Zen hydratační esence - pro boj proti viditelným známkám stresu. Přináší pleti intenzivní hydrataci pro okamžitý komfort, zklidnění a osvěžení, 1290 Kč; 5. Vichy Aqualia Thermal hydratační sérum - pro hydrataci pleti až po dobu 48 hodin, 599 Kč; 6. Bioderma Hydrabio Créme - výživný hydratační krém pro suchou až velmi suchou citlivou pleť, 391 Kč; 7. Rituals Namasté Cooling Eye Lotion - Chladivá tyčinka, která hydratuje a dodává pleti svěží vzhled. Redukuje tmavé kruhy a oteklé oční okolí, 665 Kč

Když se neobejdete bez líčení



Když se přeci jen rozhodnete pro make-up, pak nikdy nezapomínejte na primer neboli podkladovou bázi, jež vyhladí povrch pleti, stáhne a zamaskuje rozšířené póry a rozzáří pleť. Zároveň prodlouží výdrž make-upu a některý může posloužit i jako ochrana před UV zářením.

Dalším pomocníkem pak je fixační sprej, jež si můžete na obličej přestříkat několikrát za den a prodloužit tak nalíčení na skutečně dlouhý čas.

Nezapomínejte na vlasy



Čím vyšší jsou teploty, tím se vlasy přirozeněji více mastí, zároveň konečky vlasů se dehydratují. Kadeřníci proto radí zapomenout v létě na přípravky, které vlasy zatěžují. Pokud tedy budete chtít vlasy zafixovat, tak místo klasických tužidel a laku na vlasy sáhněte raději po spreji s obsahem soli. Když jej nanesete do vlhkých vlasů, lehce je natuží a přitom je zbytečně nezátíží. Navíc se pak lépe foukají.