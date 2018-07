Linda Humlová, Novinky

Kořeny boho stylu sahají do 60. let minulého století, do slavného období květinových dětí. Příznivci hippies chtěli svým jednáním a vzezřením šířit mír, lásku a svobodu. Netrvalo dlouho a rozevlátý festivalový a etno vzhled pronikl i do uměleckého a módního světa.

Košile, Zara, 899 Kč. Šátek, H&M, 199 Kč. Kabelka, Mango, 1299 Kč. Džíny, H&M, 1299 Kč. Boty, Deichmann, 499 Kč.

FOTO: archiv firem

Kromě komfortu jej charakterizují výrazné potisky, abstraktní vzory a zajímavé detaily – módní výšivky, krajka, háčkování nebo třásně. Nechte je vyniknout a kombinujte pouze s jednoduchými jednobarevnými prvky.

V létě se budou vyjímat v kontrastu s bílou, případně jinou barvou použitou ve vzorovaném kousku.

Klobouk, Marks&Spencer, 499 Kč. Kabelka, Urbanlux, 4260 Kč. Brýle, H&M, 349 Kč. Pantofle, Zara, 999 Kč. Šaty, Zara, 1999 Kč.

FOTO: archiv firem

Bohémská móda ale není pouze o výrazných celoplošných vzorech. Objevte modely ozvláštněné barevnými výšivkami, třásněmi, proužky, nebo romantickými květy, případně zvolte jednobarevné oblečení v podobném stylu a doplňte etno šněrovacími sandály či kabelkou z přírodního materiálu.

Kabelka, Zara, 899 Kč. Boty, Mango, 899 Kč. Náušnice, H&M, 249 Kč. Sukně, Zara, 599 Kč. Tričko, Mango, 199 Kč.

FOTO: archiv firem

Z barev letos vítězí bílá, béžová a khaki, ale také výrazné barvy, například hořčicová a oranžová. Podzim pak do etno stylu vnáší temnější odstíny barev červeného vína a zralých švestek.

Nebojte se tuto barevnou škálu doplnit ladící džínovinou, která podpoří uvolněný look, navíc je pohodlná. Overal či šaty tak můžete doplnit denimovou bundičkou, rozevlátý top zastrčte do vypasované džínové sukně tak, aby vám náhodou neulétl.

Bunda, Zoot, 799 Kč. Kabelka, H&M, 399 Kč. Boty, Deichmann, 1199 Kč. Náhrdelník, Marks&Spencer, 699 Kč. Overal, F&F, 699 Kč.

FOTO: archiv firem