Postup: Kuře vykostěte. Z poloviny prsou připravte náplň - fáš: prsa nakrájejte na menší kousky, ty v nožovém robotu (kutru) rozmělněte dohladka. Přidejte vejce a dál mixujte 1 minutu. Přilijte smetanu, koňak, osolte, opepřete a pusťte robot ještě na 30 sekund. Mrkev nakrájejte na kostičky a uvařte v osolené vodě. Sceďte, propláchněte studenou vodou a vařečkou přimíchejte do fáše spolu s kostičkami slaniny a nasekanou petrželkou. Prázdný plát z kuřete rozložte na prkénko, přikryjte fresh fólií a lehce naklepejte paličkou tak, aby maso bylo rovnoměrně vysoké. Fólii odstraňte, plát osolte, opepřete a položte na novou část fresh fólie. Doprostřed plátu rozetřete fáš a pak jej opatrně zarolujte a stáhněte fólií do válečku. Nakonec ho zabalte do alobalu, vložte do pekáčku a podlijte 1 cm vody. Dejte péct do trouby na 80 °C na 2 hodiny (čas a teplotu přizpůsobte své troubě, každá peče jinak). Do středu rolády zapíchněte kuchyňský teploměr, teplota by měla být okolo 70 °C. Upečenou roládu vyjměte z trouby a dejte do lednice vychladit. Studenou roládu nakrájejte na plátky. Suroviny na omáčku nechte přejít varem a propasírujte přes jemný cedník.