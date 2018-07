Postup: Kosti osolíme a pečeme 30 min. na 160 °C, poté je přendáme do hrnce se studenou vodou – 5 litrů (voda se vařením zredukuje přibližně na 1,5 litru). Přidáme koření a zeleninu kromě ředkviček a části mrkve a řapíkatého celeru. Vývar necháme přejít varem (sbíráme pěnu), poté stáhneme na velmi malý plamen. Táhneme pod bodem varu několik hodin (přes noc). Plec očistíme a nakrájíme na plátky po 100 g. Osolíme, opepříme, zprudka opečeme z obou stran a vložíme do vakuovacího pytle s bobkovým listem. Zavakuujeme. Vaříme 8 hodin technikou sous-vide na 82 °C. Maso lze uvařit také pomalu ve vývaru, ale je nutné dávat pozor, aby se nerozvařilo, a včas ho vyndat. Mrkev a ředkvičky nakrájíme na tenká, téměř průsvitná kolečka, řapíkatý celer na tenké nudličky. Vývar scedíme přes plátno, dosolíme. Maso ohřejeme ve vývaru spolu se zeleninou kromě ředkviček. Maso nakrájíme, na každou porci tři plátky, a vložíme do hlubokého talíře. Zalijeme vývarem se zeleninou. Ozdobíme ředkvičkami, mrkví a růžovým pepřem, přidáme pár kapek olivového oleje.