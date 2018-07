Linda Humlová, Novinky

Milovnice vysokých podpatků a luxusní módy má za dobu své působnosti v roli manželky nynějšího prezidenta USA Donalda Trumpa již za sebou několik módních přešlapů.

Naposledy to byla parka s netaktním nápisem na zádech „Je mi to fuk“, kterou si oblékla na cestu za dětskými migranty v texaském McAllenu, jindy to byly zase extrémně vysoké podpatky, které si obula do míst postižených hurikánem Harvey.

Melania v parce s nápisem I really don't care, do you?

FOTO: Profimedia.cz

Co se ale týče slavnostních setkávání se zahraničními manželskými páry, tam volí svou garderobu poměrně ostražitě. Ostatně posuďte sami.

Melania Trumpová s manželem

FOTO: Profimedia.cz

První dojem

Po úspěšném Trumpově tažení v prezidentských volbách čekala Melanii inaugurace, první velká zkouška, alespoň, co se výběru garderoby týče. Po vzoru Michelle Obamové či například Jacqueline Kennedyové, které byly považovány za ikony, svět totiž netrpělivě čekal, jakým směrem se manželka známého miliardáře vydá.

K překvapení všech Melania zvolila velmi konzervativní světle modré šaty se stojáčkem od Ralpha Laurena, které doplnila ladícími dlouhými rukavičkami. Mimo decentních náušnic její tvář zdobil nepřehlédnutelný úsměv, kterým zcela upozadila i sympatickou bývalou první dámu USA Michelle Obamovou, která tentokrát zvolila lehce zastaralé a nelichotivé šaty.

Bývalý prezident Barack Obama a první dáma Michelle zapózovali pro fotografy s Donaldem Trumpem a jeho manželkou Melanií před Bílým domem.

FOTO: Profimedia.cz

Dva jedna pro Melanii

Na konci letošního března došlo k další dlouho očekávané události. Střet francouzského a amerického prezidentského páru byl pod drobnohledem módních policií po celém světě. Na programu státní návštěvy bylo i zasazení stromu v zahradách Bílého domu jako symbolu přátelství a ani jedna z dam se nenechala při výběru oblečení zahanbit.

Brigitte Macronová si oblékla žlutý komplet od své oblíbené značky Louis Vuitton, který ji rozzářil a opticky omladil. Melania si naopak oblékla kontrastní, klasické černé šaty značky Givenchy doplněné elegantní kápí stejné značky. Obě dámy sice na trávník nezvolily nejvhodnější obuv, zato jim to ale opravdu slušelo.

Americký prezident Donald Trump a jeho žena Melania přivítali v Bílém době francouzského prezidenta Emmanuela Macrona s chotí. Společně pak zasadili v zahradách domu strom.

FOTO: Profimedia.cz

Ve druhém kole neboli na oficiálním uvítacím ceremoniálu pak Brigitte Macronová reprezentovala rodnou kolébku módy v ladících šatech a sáčku v barvě slonovinové kosti. Její výběr by se dal považovat za zdařilý, jenže vedle oslnivého čistě bílého kostýmku, který oblékla Melania, působila Brigitte lehce zašedle.

Melania navíc kostým doplnila slušivým kloboučkem, díky kterému byla na první pohled nepřehlédnutelná. Významná návštěva tak vítězně skončila pro Melanii dva jedna.

První dáma USA, Melania Trumpová, si na uvítací ceremoniál oblékla dokonale padnoucí bílý kostýmek značky Michael Kors, který doplnila kloboukem s krempou. Francouzské první dámy Brigitte Macronové si tak málokdo všiml.

FOTO: Profimedia.cz

Melania Trumpová byla nepřehlédnutelná.

FOTO: Profimedia.cz

Proti královnám

Ačkoli by se dalo otevřeně spekulovat, jestli je Melania ideální kandidátkou na roli první dámy, jedno se jí upřít nedá. Díky dlouhé průpravě z modelingu se jí v otázce vizáže může jen málokterá státnice rovnat.

Zatím se to podařilo jen dvěma dámám, a to jordánské královně Raniji al-Jasínové a španělské královně Letizii Španělské. Ty navíc pojí kromě dokonalé vizáže i slibná kariéra, které se ale obě vzdaly ve prospěch státnických povinností.

Ranija působila v bankovním sektoru a posléze pracovala v oblasti informačních technologií, Letizia se dostala do veřejného povědomí jako úspěšná novinářka. Obě dámy při setkání s americkým prezidentským párem vsadily na odstíny růžové barvy, které působí žensky a elegantně. Kdo je podle vás vítězem soubojů?

Melania a královna Ranija al-Jasín

FOTO: Profimedia.cz

Americký prezident Donald Trump a jeho žena Melania přivítali v Bílém domě jordánského krále Abdalláha II. bin al-Husajna a královnu Raniju al-Jasín.

FOTO: Profimedia.cz

Melania Trumpová a španělská královna Letizia

FOTO: Profimedia.cz