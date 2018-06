Dana Sokolová, Novinky

Selfie funguje na principu boje formy s obsahem: chceme co nejrychleji a bez přípravy sdělit světu, kde jsme, co tam děláme a jak výborně u toho vypadáme. Děje se tak s minimálním technickým vybavením a bez fotografa, který zkontroluje kompozici a může se vzdálit dále než na délku paže. Když už se tedy v okolí nenalézá pomoc, natáhneme ruku, v sofistikovanějších případech podporovanou selfie tyčí, a z úrovně obličeje nebo z mírného nadhledu zacílíme.

„I když se budete snažit sebevíc, musíte počítat s tím, že tak jako tak dojde ke zkreslení obličeje. Širokoúhlý objektiv v tenké konstrukci mobilního telefonu má totiž za úkol ,smáčknout´ svět na malý senzor, a proto jej lehce vypoulí. S tím nic udělat nejde. Co se ale ovlivnit dá, jsou různé rušivé objekty v pozadí snímku, například sloup čouhající z hlavy, ale i dvojí brada a další nedokonalosti vzniklé focením tzv. spodního záběru,” vysvětluje Pavel Šerý, produktový specialista společnosti Canon.

Na spodní záběr tedy rovnou zapomeňte, protože nejen násobí počet brad, ale většinou i stíní světlo na obličeji. „Když už se bez tohoto záběru neobejdete, pak alespoň před stisknutím spouště lehce povytáhněte bradu kupředu nebo přitisknete jazyk na horní patro,” radí Šerý.

Při focení selfie je potřeba také počítat se sníženou schopností telefonu zvládat horší světelné podmínky. Protože mžourající pohled nikoho neoslní, nebojte se pořádně podívat do světla.

Se správným líčením to půjde i bez filtrů

Přepudrovat lesklá místa před každým záběrem není vždy možné, proto jsou výběr a aplikace make-upu základem úspěchu.

„Ideální je použít nejdřív tzv. primer, který zvýší odolnost líčení během dne. Praktickým řešením, zejména pro dovolenková zavazadla, je dvoufázový make-up s obsahem podkladové báze. Jeho použitím v jednom kroku vyhladíte jemné vrásky, zamaskujete póry a pleť získá příjemný matný finiš,” doporučuje vizážista Tomáš Vida z Dermacolu.

Nezapomeňte na překrytí nedokonalostí a kruhů pod očima pomocí korektoru. Korekce nedostatků je pro krásné fotky zvlášť důležitá. Když si chcete dát záležet, použijte paletku korektorů s více odstíny. Zelený barevně neutralizuje začervenání a rozšířené cévky v okolí nosu a na tvářích. Žlutý překrývá modřiny, žilky a jiné nedostatky fialově-modré barvy. Béžový barevně sjednocuje a účinně překrývá pigmentové skvrny a jizvičky.

Součástí paletek bývá i rozjasňovač, který dodá pleti lesk a svěží vzhled – aplikuje se na lícní kosti, nos a do vnitřního koutku očí.

„Na závěr zafixujte líčení sypkým transparentním pudrem. Aby pleť na fotkách působila plastičtěji, použijte bronzer, který naneste pod lícní kosti. Hranu nosu a srdíčko nad rty zvýrazněte rozjasňovačem,” dodává Vida.

Při líčení očí se vyvarujte tmavých barev a ostrých linek, které na fotkách přidávají věk. Volte raději přirozené „nude“ odstíny. Záhyb oka zvýrazněte hnědou a rozmažte do ztracena. Zbytek víčka už jen přetřete stínem tělové barvy, která ho zvýrazní. Na vnitřní linku použijte bílou kajalovou tužku, která oko opticky zvětší. Díky krémové textuře je také ideální na zvýraznění vnitřního koutku. Po aplikaci ji už jenom prstem jemně zapracujte do ztracena.

Při úpravě obočí použijte místo tužky pudrový stín s pěnovým aplikátorem. Působí přirozeněji a lze jej sehnat i ve voděodolné podobě, takže ani na pláži vám nehrozí žádné faux pas. Důležitý je výběr správného odstínu, který by měl být maximálně o stupeň tmavší, jako je barva vašich vlasů.

Rty jako femme fatale. „Úsměv je alfou a omegou každé dobré fotky. Správným líčením jeho efekt ještě znásobíte. V případě, že jste majitelkou velkých a plných rtů, můžete si dovolit výrazné rtěnky, které podtrhnou jejich dokonalost. Když však máte úzké rty a chcete je opticky zvětšit, použijte rtěnku v nude odstínu nebo lesk. Pro preciznější aplikaci nezapomínejte na konturovací tužku v barvě rtěnky,” radí vizážista.

Pomoc bližního



Když je k dispozici pokročilejší technika a osoba fotografa, je všechno hned jednodušší. Zapomeňte na širokoúhlý záběr a lehce přibližte fotografovanou osobu. Čím větší bude přiblížení, tím více vynikne tvář na pozadí snímku.

Myslete na to, aby hlava nezůstala v pozici čelního pohledu právě zadrženého recidivisty – po mírném otočení do strany a zmíněném triku s bradou a jazykem budete vypadat přirozeněji. Pokud jde o profilovou fotku, je dobré fotografovat na výšku, záběry z cest většinou vypovídají více v horizontální kompozici.

Stejně jako u selfie, i zde je rizikem rušivé pozadí – sloup elektrického vedení trčící z hlavy nebo nepřehledné pozadí, ve kterém se váš model ztratí.

„Podstatnou roli hraje světlo. Je dobré vyzkoušet více pozic fotografovaného a nebát se počtu záběrů. Vždy je možné mazat. Velkým pomocníkem pro odstranění stínů ve tváři nebo u snímků v protisvětle je použití vestavěného blesku. Ten na kratší vzdálenost dokáže ateliérové divy,” upozorňuje Pavel Šerý.

Focení skupinky



Díky širokoúhlé optice zobrazuje typická turistická skupinová fotografie z ,doby mobilní´ jakýsi shluk lidských těl před pamětihodností.

„Široký záběr je vhodný pro stísněné prostory, jakmile je možnost udělat několik kroků od fotografovaného objektu a optickým zoomem si jej přiblížit, udělejte to. Orloje, Eiffelovka a Big Ben dotvoří snímku krásné pozadí,” vysvětluje Šerý.

Pro společnou vzpomínku je dobré vyměnit selfie tyče za ministativ nebo se nebát říci kolemjdoucímu, ať vás vyfotí. Toho je ale třeba instruovat, jinak čekejte na devadesát procent opět širokoúhlý záběr s řadou malých hlaviček uprostřed s ustřiženýma nohama.

„Během vzniku skupinové fotografie je hlavní překážkou neochota spolupráce skupiny spolupracovat na jejím vzniku – v ostrém kontrastu s ochotou si ji následně prohlížet. Fotograf by měl v takové chvilce umět odolat poznámkám typu ,tak už to zmáčkni´, ,takhle to stačí´, ,tobě to trvá´ a jako pán situace dostat do hledáčku fotoaparátu všechny tváře, u velkých skupin trvat na určení klečících, lidí v podřepu, popř. ležících, nebo si pomoci kompozicí z nadhledu,” uzavírá téma odborník.

Zleva: 1. Yenkee Tripod - univerzální flexibilní stativ. Rovnováhu zajišťují pryžové nohy s extrémní přilnavostí. Ty zajišťují stabilitu na jakémkoli nerovném povrchu. Vhodný pro všechny druhy fotoaparátů, telefonů i akční kameru. Cena 499 Kč; 2. Tiskárna Canon SELPHY CP1300 - neuvěřitelně rychlé výtisky v kvalitě fotolaboratoře z chytrých telefonů, tabletů, fotoaparátů a dalších přístrojů, to vše jen pomocí wifi. Cena 3390 Kč; 3. Fujifilm instax Square SQ6 nabízí automatickou úpravu expozice a kreativní režimy jako Selfie, Macro, Double exposure nebo Landscape, které zajistí vždy optimální nastavení fotoaparátu. Hlavním lákadlem je populární čtvercový formát fotek. Cena 3490 Kč; 4. Canon EOS M100 + 15-45mm IS STM - malý, stylový a jednoduchý bezzrcadlový fotoaparát se širokými možnostmi spárování, neuvěřitelnou kvalitou 24.2 Mpx snímků, Full HD videem (60p), 3" výklopným dotykovým LCD displejem a výměnnou optikou. Cena 12 290 Kč; 5. Digitální fotoaparát Panasonic Lumix DMC-FT30EP - výborný fotoaparát na cesty a dovolenou k moři, vodotěsný do hloubky 8 m, umožní vytvářet nádherné selfie i pod vodou. Cena 3290 Kč

