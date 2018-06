Linda Humlová, Novinky

Ženy lidově řečeno krev a mléko potřebují plavky, které dodají jejich plným křivkám patřičnou oporu, ale zároveň budou stylové. Zapomeňte na zastaralé tankiny a ukažte světu, že se za své křivky nestydíte, naopak. Zdravá dávka sebevědomí by neměla chybět žádné ženě.

Na co si dát pozor?

Ať už toužíte po jednodílných či dvoudílných plavkách, důležité je, aby podprsenka správně seděla a držela poprsí. Nejlépe drží a tvarují ňadra podprsenky s kosticí a tenkou výztuží.

U dvoudílných plavek si pak dávejte pozor i na výběr vhodných kalhotek. Máte-li silnější stehna a zadeček, vyhněte se kalhotkám s nohavičkou. Tento typ kalhotek totiž opticky zkracuje a zvětšuje nohy.

Naopak kalhotky vyššího střihu skryjí větší bříško a opticky protáhnou nohy, takže ve výsledku vypadají nohy kratší a silnější. Letos se vrátil do módy trend 90. let - velmi vykrojené kalhotky, které sahají až nad boky, takovým se ale spíše vyhněte, mohly by se vám nepříjemně zařezávat a rozdělovat oblou siluetu.

Roztomilá růžová

Růžové plavky jsou dovolenkovým evergreenem, se kterým nikdy nic nezkazíte. Sluší jak blondýnkám, tak brunetkám a nejlépe vyniknou na opálené pokožce.

Vyberte si podprsenku s kosticí, která udrží vaše vnady vždy na místě a zároveň vytvaruje váš dekolt k dokonalosti. Skvěle vypadají i plavky prádlového stylu s krajkou. Stačí si jen vybrat podle vlastních preferencí.

Modelka Ashley Grahamová (vpravo) s maminkou

FOTO: Profimedia.cz

kalhotky-podprsenky.cz, 749 Kč

FOTO: archiv firmy

Astratex, 1119 Kč

FOTO: archiv firmy

Timo, 1526 Kč

FOTO: archiv firmy

Timo, 1159 Kč

FOTO: archiv firmy

Sexy červená

Červená barva je na výsluní již od minulého léta. Nosí se zejména jednodílné plavky ve stylu seriálu Pobřežní hlídka. [celá zpráva]

Herečka Pamela Andersonová v ikonických červených plavkách v seriálu Pobřežní hlídka

FOTO: Profimedia.cz

Trendy jsou i klasické bikiny či kalhotky s vysokým pasem, které skvěle zakryjí větší bříško a upozorní na hezký dekolt. Vybrat si můžete plavky bez potisku, případně vsaďte na klasické puntíky či proužky ve stylu „pin-up”.

Modelka Ashley Grahamová

FOTO: Profimedia.cz

Lindex, podprsenka 499 Kč, kalhotky 249 Kč

FOTO: archiv firmy

Lisca, cca 1300 Kč

FOTO: archiv firmy

Braexpert, 1269 Kč

FOTO: archiv firmy

Nesmrtelná černá

S černými plavkami nikdy nezklamete. Jsou univerzální a snadno se kombinují s jakýmkoli druhem parea (velký šátek). Vyberte si klasické černé bikiny, případně vsaďte na jednodílné plavky s ozvláštněným výstřihem.

Trendy jsou také různé druhy šněrování, které v kombinaci s plnými křivkami vypadá sexy. Pozor si jen dejte, aby působilo lichotivě. Pokud vás například trápí výrazné boky, vyhněte se šňůrkám právě na bocích, abyste na ně zbytečně neupozornila.

Modelka Ashley Grahamová

FOTO: Profimedia.cz

Astratex, 1119 Kč

FOTO: archiv firmy

Ulla Poken, cca 1450 Kč

FOTO: archiv firmy

Ulla Poken, cca 1450 Kč

FOTO: archiv firmy