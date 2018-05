Dana Sokolová, Novinky

Nejde přitom jen o estetickou záležitost. Chodidla jsou nejzatěžovanější částí našeho těla, každou péči tak skutečně ocení.

Pokud se svým chodidlům budete věnovat 5 minut denně, předejdete tak většině problémů od ztvrdlé kůže, přes otlaky, popraskané paty až po plísně.

Jak by měla vypadat pravidelná péče



Nohy důkladně umyjte, včetně prostoru mezi prsty. Následně je natřete výživným krémem na chodidla. Pokud preferujete přírodní přípravky, pak vyzkoušejte kokosový olej či měsíčkovou a konopnou mast.

„Speciální krémy pokožku nejen vyživí, zjemní, zvláční, ale také prokrví a zbaví únavy. Ideální pro péči o zhrublou a rozpraskanou kůži nohou jsou přípravky obsahující vyšší koncentrace urey, která je velmi účinná při odlučování rohové vrstvy pokožky, čímž ji zjemní a vyhlazuje," vysvětluje MUDr. Ivana Krajsová, MBA – primářka Dermatovenerologické kliniky VFN v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Pokud již máte ztvrdlou kůži na chodidlech, pak funguje to, že si večer před spaním po nanesení krému necháte bavlněné ponožky.

Zleva nahoře: Sencor SPE 4110BL Elektrický pilník na chodidla - obsahuje jemné diamantové krystalky, které zanechávají pokožku hedvábně hladkou. Cena 599 Kč; Skleněný pilník na paty Manufaktura. Cena 145 Kč; Zleva dole: Oriflame Škrabka na nohy - jemně odstraní odumřelé části kůže. Zanechá nohy hebké a hladké. Cena 55 Kč; Avon Levandulový olej na nohy 3v1 Foot Works - má antiseptické účinky, okamžitě hydratuje, zjemňuje hrubou a suchou pokožku. Cena 139 Kč; Kleštičky na nehty u nohou, Sally Hansen. Cena 109 Kč; Kneipp Sůl do koupele na nohy - extrakt z měsíčku lékařského a rozmarýnu lékařského - pomáhají zjemnit pokožku nohou a revitalizují unavené a bolavé nohy. Cena 179 Kč; Yves Rocher Vyhlazující peeling na nohy - vyhlazuje pokožku chodidel a navrací jí jemnost. Velmi příjemně voní. Cena 169 Kč

Jednou za tři týdny pak péči zintenzivněte. Nejprve nechte chodidla odmočit 15 minut v lavoru s vlažnou vodou a koupelovou solí. Vhodná je i mořská nejodizovaná sůl či bylinné olejíčky. Poté chodidla zbavte zrohovatělé kůže, a to buď pomocí pemzy, případně speciálního peelingu na chodidla.

Vyzkoušet lze i speciální elektrické pilníky, ale ty se obvykle používají nasucho, ještě před samotnou koupelí. Nohy poté usušte dosucha a zaměřte se na kůžičku kolem nehtů.

„Odborníci doporučují vyhnout se kovovým škrabkám, skalpelům či jiným ostrým nástrojům. Nešetrným použitím těchto pomůcek si můžete spíše ublížit než pomoci. Nemusíte totiž správně odhadnout, kde už začíná zdravá kůže. Hrozí tak riziko poranění a infekce a může se stát, že pak na paty nebudete moci pořádně došlápnout, nebo že se vám na nich budou snáze tvořit otlaky,” upozorňuje vedoucí lékařka z Lékařského centra zdraví a estetické péče v Brně Petra Trojanová.

Zleva: Kneipp Mast na zrohovatělou kůži chodidel - měsíček lékařský a pomerančový olej zjemňují rozpraskanou a ztvrdlou kůži vašich chodidel a navracejí jí vláčnost. Cena 179 Kč; Eucerin Krém na nohy UreaRepair Plus 10% - péče o velmi suchou a napjatou pokožku nohou se sklonem ke xeróze, lupénce a o pokožku diabetiků. Cena 299 Kč; Comfort zone Foot Specialist Neem Cream - vyživující krém na chodidla s extraktem z Nimby umožňuje dvojí použití - jako krém nebo maska pro intenzivní ošetření, info o ceně v salonu; CeraVe Obnovující krém na nohy - pro extrémně suchou, drsnou a popraskanou kůži - hydratuje, změkčuje a vrací pružnost namáhané pokožce nohou. Cena 239 Kč; Astrid Krém na rozpraskané paty PEO - pečuje o drsnou, ztvrdlou a zrohovatělou vrstvu kůže a zároveň pomáhá redukovat vznik prasklin. Cena 49 Kč; Dermacol Změkčující balzám na paty Soft Heel Balm - účinně zvláčňuje a regeneruje namáhanou pokožku nohou. Cena 59 Kč; Indulona Ochranný krém na nohy - pro velmi suchou a zrohovatělou kůži na chodidlech. Cena 55 Kč

Péče o nehty a nehtovou kůžičku



Kůžička se nikdy nestříhá, jen se zatlačuje dřevěnou špachtličkou. Lze použít i speciální změkčovadla na nehtovou kůžičku.

Dalším krokem by mělo být stříhání nehtů. Na nehty na nohou je ideální použít speciální kleštičky a nehet poté dopilovat dorovna. Pozor, pilovat by se mělo vždy jedním směrem - od krajů do středu. Je to ta nejlepší prevence proti zarůstání nehtů.

Pokud ani toto nezastaví zarůstání nehtů, pak je dobré vsadit na dermatologa, jelikož se tak může dít i v důsledku závažné nemoci.

Na závěr na nohy naneste opět výživný krém, případně masku na chodidla.

Suchá pedikúra od odborníků

Pokud máte nějaký problém, na který vám již nic nepomáhá, pak se svěřte do rukou odborníkům. Nejšetrnější je tzv. suchá pedikúra, tedy ošetření bez namáčení nohou. Ta je natolik bezpečná, že je vhodná i pro diabetiky, pro které může být často i malá ranka fatální.

„Díky zařízení na suchou pedikúru nemusíme k ošetření kůže používat nůžky, žiletky ani skalpely, jak je to u klasické pedikúry obvyklé. Tyto nástroje nahrazujeme profesionálními diamantovými vysokofrekvenčními frézkami,“ popisuje Petra Trojanová.

Miniaturní brusky ve vysokých otáčkách jemně odstraňují zrohovatělou kůži, předcházejí tak jakémukoli poškození či narušení její struktury. Přístrojové ošetření je velmi šetrné, nevyžaduje namočení pokožky, proto nehrozí žádné poranění ani krvácení.

Péči u odborníků by si měli lidé dopřát ideálně jednou za měsíc. „Nejde jen o zrohovatělou kůži, ale i o celou řadu kožních problémů, kterým je možné správnou péčí o chodidla předejít, nebo je alespoň snáze odstranit,“ říká odbornice. Jedná se zejména o plísně a zarůstající nehty, ale i bradavice či kuří oka, se kterými si člověk sám bez odborné péče často neporadí.