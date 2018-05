lin, Novinky

Britská supermodelka Naomi Campbellová uspořádala tradiční charitativní módní přehlídku 13. května. Letošní téma znělo „Race to Equality“, akce se tak nesla ve znamení rasové rovnoprávnosti. Zároveň ale také poukázala na skandál MeToo, část peněz z výtěžku byla proto věnována charitativním organizacím, které řeší problémy spojené se sexuálním zneužíváním na pracovišti.

Dobročinné přehlídky se zúčastnily takové hvězdy, jako jsou herec Adrien Brody, fotbalista Mario Balotelli či modelka Carla Bruni-Sarkozyová. Na samotné přehlídce pak předváděla například momentálně jedna z nejúspěšnějších modelek Bella Hadidová či nevšední kráska Winnie Harlow, která trpí vzácnou kožní poruchou zvanou vitiligo. Objevila se samozřejmě také sama Naomi Campbellová, která na molu předvedla svou ikonickou chůzi.

„Vím, že pro někoho je Naomi kontroverzní postavou, ale já ji znám už mnoho let a vím, že má zlaté srdce a miluju to, co dělá. Líbí se mi spojení módy a dobročinných organizací, navíc myšlenka rasové rovnosti se mě přímo dotýká a chci ji co nejvíce rozvinout. Je důležité si uvědomit, že stejně jednou všichni zemřeme, a proto bychom měli přestat soudit a raději milovat jeden druhého,“ uvedla pro agenturu Reuters herečka Michelle Rodriguezová.

Organizace „Fashion for Relief“, kterou založila Naomi Campbellová již před 13 lety, přispívá pravidelně na boj proti zákeřnému onemocnění – ebole, poskytla mimo jiné i pomoc při tragickém zemětřesení na Haiti.