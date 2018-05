Linda Humlová, Novinky

Princezna Alžběta II. a princ Philip

Princezna Alžběta II. se provdala za prince Philipa v pouhých dvaceti jedna letech dne 21. listopadu 1947 ve Westminsterském opatství. Poprvé se potkali, když jí bylo třináct let, na svatbě jeho sestřenice, princezny Mariny Řecké. Šaty, které si Alžběta II. oblékla na obřad, byly od britského návrháře Normana Hartnella a pracovalo na nich 350 žen pod dobu sedmi týdnů. Hartnell také navrhl ladící saténové sandálky s otevřenou špičkou, které vyrobila značka Rayne. Stříbrné přezky pak zdobily malé perličky shodné s těmi, které měla královna i na šatech.

Princezna Elizabeth a princ Philip

Samotné šaty byly vyrobené ze saténu Duchesse v barvě slonovinové kosti a ozdobené deseti tisíci dovezenými bílými perlami, stříbrnou nití a tylovým vyšíváním. Zahrnovaly také téměř pětimetrovou vzorovanou vlečku, která byla připevněna k ramenům, a závoj z hedvábného tylu upevněný za korunkou, kterou si Alžběta II. zapůjčila od své matky.

Princezna Elizabeth se provdala za prince Philipa dne 21. listopadu 1947 ve Westminsterském opatství.

Princezna Diana a princ Charles



V den svatby, 29. července 1981, Dianiny svatební šaty ušité z hedvábí, taftu a starožitné krajky, posázené deseti tisíci perliček a krystalů, zhlédlo na sedm set miliónů lidí. Inspirací pro ně prý byla díla slavných malířů Botticelliho, Renoira a Degase, stejně jako filmové ikony Greta Garbo, Vivien Leigh či Marlene Dietrich. U veřejnosti vzbudila róba rozdílné emoce. Pro některé byla příliš nadýchaná a až moc odrážela styl 80. let, nicméně našli se i ti, kteří těmto nevšedním šatům fandili.

V každém případě se jedná o ikonickou róbu, která se zapsala do dějin návrhářství. Osmimetrová vlečka, kterou za ní držely v rukou družičky, jež měly na sobě miniaturní verzi jejích šatů, totiž splývala jako bílá řeka. A zajímavostí také je, že k vlnící se sukni měla princezna Diana připnutou malou podkovu z 18karátového zlata pro štěstí.

Šaty lady Diany byly velmi objemné.

Princezna Diana a princ Charles se vzali 29. července 1981.

Nalevo princezna Diana a princ Charles a napravo princ William a vévodkyně Kate

Vévodkyně Kate a princ William



Kate Middletonová si vzala prince Williama v bílých šatech s vlečkou. Navrhla je Sarah Burtonová z módního domu Alexander McQueen. Toaleta vznikala měsíce po celém Spojeném království. Krajková výšivka byla vytvořena v Královské škole vyšívání v paláci Hampton, bývalém hlavním sídle krále Jindřicha VIII. Na zpracování se kladl velký důraz, jehly byly vyměňovány každé tři hodiny a pracovníci byli nuceni mýt si ruce každých třicet minut, aby byla výsledná podoba šatů perfektní.

Paže a dekolt pak zdobila ručně střižená krajka pocházející z Anglie a z francouzského města Chantilly a tvar korzetu vycházel z tradičního viktoriánského stylu. Na samotném návrhu se podílela i sama nevěsta. Dle jejího přání návrhářka Burtonová vytvořila šaty spojující tradici, modernost a výraznou uměleckou vizi.

Princ William a vévodkyně Kate

Dokonalá postava Pippy vzbudila pozornost.

Meghan Markle a princ Harry

Na začátku května zveřejnil deník Daily Mail zprávu, že si Meghan Markle oblékne svatební šaty z dílny návrhářské dvojice Ralph & Russo. Této informaci hraje do karet i fakt, že na první oficiálním focení si Meghan oblékla černé šaty stejné značky, a to v hodnotě 1 400 000 korun. Zmíněné šaty vyvolaly u královské rodiny pozdvižení, neboť vršek byl ušitý z transparentní látky a zdobily ho jen decentní výšivky, které zakrývaly to nejnutnější.

Oproti černým šatům budou ale ty svatební ještě nákladnější. Podle informací Daily Mailu totiž dosahují hodnoty 100 000 liber, tedy v přepočtu zhruba 2 900 000 korun. Deník také dodal, že tuto částku již za nevěstu zaplatila královská rodina.

Ve hře byly také šaty od značek Alexander McQueen, Erdem, Jenny Packham, Roland Mouret, Burberry či Inbal Dror, ale zatím nic nenasvědčuje tomu, že by si je Meghan oblékla na hlavní ceremoniál.

Na oficiální focení si Meghan oblékla šaty z kolekce Ralph/Russo za 1 400 000 korun.

Zásnubní prstýnek Meghan Markleové

Tvorba australských návrhářů Ralph & Russo navíc přesně odpovídá tomu, jak si Meghan představuje své vysněné šaty. „Osobně preferuju snové nebo lehce romantické šaty,“ prozradila snoubenka prince Harryho magazínu Hello.

Styl Meghan Markle je totiž konzervativní v souladu s královskými zvyklostmi, nicméně na rozdíl od vévodkyně Kate je mnohem víc opřený o současné trendy. Podle serveru Racked byla Meghan například kritizovaná za to, že nosí vlasy svázané v ledabylém uzlu, nenosí často kloboučky a stejně tak i tělové punčocháče, což by podle protokolu měla. Naopak jí nevadí se ukázat v děrovaných džínech či s trendy kabelkou, která se tak docela neshoduje s klasickým stylem britské šlechty.

Podle těchto ukazatelů bychom se proto mohli tentokrát těšit na nápaditější šaty, než tomu bylo v minulosti. Soudě podle poslední kolekce návrhářů Ralph & Russo by Meghan mohla zvolit šaty, které budou zahrnovat transparentní detaily, hluboký výstřih do písmena V či zdobení nejen pomocí kamínků a perel, ale zejména také bílých pírek.

Šaty z přehlídky Ralph & Russo z minulého roku

Jisté je jen jedno. Mimo hledáčky fotografů Meghan preferuje spíše jednodušší styl oblékání a nepotrpí si na okázalé zdobení ani materiály, což se příliš neslučuje s vyhlídkami královské rodiny. Svědčí o tom i její fotografie z první svatby, kdy oblékla jednoduché bílé šaty v antickém stylu, které zdobil pouze výrazný zlatý pásek.

Její dřívější róba zcela postrádala rukávy i vlečku, což jí tentokrát s největší mírou pravděpodobnosti nevyjde. Právě tyto dva prvky jsou totiž v královské rodině tradicí, která se přísně dodržuje. Možná ale Meghan zakryje ruce moderní kápí nebo zvolí po vzoru vévodkyně Kate krajkované rukávy. Ostatně, za pár dní uvidíme.

Meghan Markleová s prvním ženichem

