Linda Humlová, Novinky

Radosti v podobě nákupu či obdržení něčeho, co si přejeme, k životu patří. Každý ví, že nová kabelka příliš štěstí nepřinese, zato ale může připomínat například dosažený úspěch nebo osobu, od které ji člověk dostal.

Každá taková věc má ale zpravidla svou expirační lhůtu. Vysněné auto se vám bude zdát za pár let nemoderní a pomalé, boty zastaralé a šperky ztratí svůj lesk a třpyt. Naopak zážitky vám přinesou hned několik benefitů, díky kterým na ně nikdy nezapomenete. Jaké to jsou?

Poznáte nové lidi

Multikulturní angažovanost je klíčem k porozumění krás tohoto světa. „Mnoho cestovatelů, kteří mají rozptýlené kamarády po celém světě, říkají, že se cítí bohatí a mají pocit sounáležitosti,” říká cestovatelka a spisovatelka Nano Bettsová pro Huffington Post.

Kromě setkávání se s místními obyvateli poskytuje cestování také příležitost naučit se něco nového o jiných kulturách. Nezapomeňte, že každý člověk, kterého na cestách potkáte, má svůj zajímavý příběh.

Rozšíříte si svou perspektivu

Spousta lidí, kteří jezdí za zážitky, postupně zjistí, že poté, co se vrátí domů, si nemají příliš co říci s lidmi, kteří celý život tráví na jednom místě.

Díky poznatkům z různých míst světa se vám otevírají nové možnosti, jak nahlížet na různá témata a stává se z vás myšlenkově bohatší člověk.

Obohatíte své kulinářské dovednosti

Jídlo spojuje lidi po celém světě. Snad každý si rád pochutná na dobrém pokrmu. Nebojte se vyzkoušet na vaší příští cestě kurz místní kuchyně. Uvidíte, že až daný pokrm připravíte pro své přátele, určitě to bude pro všechny nový zážitek.

Nebudete si vyčítat promarněný život



Život je příliš krátký na to, aby vám na konci zbyly jen zaprášené věci. Využijte každé situace, jak zažít něco nového a uvidíte, že si ve stáří nebudete vyčítat, co jste nezkusili, ale naopak vzpomínat na to, co jste všechno zažili. A to nezní vůbec špatně, nebo se pleteme?