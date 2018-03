Návštěva u Barbory vždy začíná tím, že si klientka přivoní k několika lahvičkám s parfémy. Každý flakón s esencí představuje určitý archetyp ženy.

„Pokud třeba preferujete vůni medu, znamená to, že u vás převládá hlavně role matky. Jestliže dáváte přednost růži, máte ve svém životě jasno, nebojíte se prosadit,“ objasňuje Barbora. O klientce si tak udělá obrázek jen podle toho, jak jí který parfém voní.

„Vůně jsou schopné nás lehce přenést do vzpomínek, ale hlavně k našim pocitům,“ vysvětluje Barbora, která se ve své pracovně v pražském Břevnově snaží pomocí řady parfémů odkrýt, jakou má člověk osobnost a co by mohl v životě změnit, aby se cítil spokojenější. S tím mu má šanci pomoct i vybraná vůně, kterou si může odnést v lahvičce domů.

Mezi klienty jsou i muži

Ačkoli je vystudovaná zootechnička, přes životní peripetie se nakonec dostala až k vonné typologii. Před lety narazila v jednom z obchůdků nedaleko Pražského hradu na parfémy, které ji zaujaly nejen svými flakóny, ale i historií.

Pochází až ze Saúdské Arábie od zdejšího mistra, jehož rodina je dělá po generace. Obsahují složky, jako je vzácný oud, ambra, pižmo nebo i kadidlo,“ upřesňuje mladá žena.

Toto jsou pouze hlavní ingredience vůní. Parfémy jsou pak namíchány dle tajných receptur, ve kterých není nic náhodou. Bára je rozděluje dle archetypů ženských i mužských - jako například milenka, matka, čarodějka, bojovník nebo mág.

Barbora Kravčíková ve svém království

FOTO: Kateřina Severová

„Mám ozkoušeno, že na začátku, když je člověk plný problémů a starostí nebo žije velmi nevědomě, volí třeba horkotěžko jeden parfém. Ale v průběhu práce na sobě rozšiřuje se i portfolio parfémů, které mu voní,“ objasňuje Barbora.

Ideálním výsledkem jsou čtyři vůně pro spojení archetypů nezávislá, sebevědomá, laskavá osobnost člověka, které se v životě dobře daří, jak v osobním, tak pracovním životě.

O klientelu nemá nouzi. Chodí k ní však nejen ženy, ale také muži. Pro ně má připravenou speciální sadu pánských vůní.

„Klientky však samozřejmě převažují. Většinou je ke mně přivede nějaký vztahový problém nebo i pracovní. Měla jsem tady třeba jednu starší paní, která byla dlouho nešťastná v zaměstnání, ale díky návštěvě u mě dokázala odejít a najít si jiné místo,“ uvádí jeden z příkladů. Její práce tak v sobě bezpochyby zahrnuje i velkou dávku psychologie, jíž se dlouhá léta rovněž věnuje.