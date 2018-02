Slavnostní premiéry a předávání nejrůznějších ocenění si žádají krásné róby, dokonalý make-up i luxusní doplňky. Dakota Johnsonová tyto kritéria splňuje při každé příležitosti na jedničku. Podívejte se, jak jí to slušelo na šesti nedávných společenských událostech a možná se i sami inspirujete jejím výběrem u příležitosti stále trvající plesové sezóny.

Ve znamení elegance

Jedna z nejoblíbenějších Dakotiných barev, soudě podle jejího šatníku, je jasně červená. Možná i proto zvolila na slavnostní předávání Oscarů nádhernou červenou róbu s asymetrickým výstřihem. Jediné ramínko je poseté křišťály, a proto se již nehodí mít jakýkoliv výrazný šperk. Úzký živůtek a jemně se rozšiřující sukně dávají vyniknout Dakotině snové postavě.

Dakota Johnsonová v rudých šatech s výstřihem

FOTO: Profimedia.cz

Co se týče make-upu, tak ten zvolila Dakota poměrně decentní. Hnědé kouřové oční stíny jsou sázka na jistotu a jemně načervenalá rtěnka příjemně koresponduje s barvou šatů.

Dakota Johnsonová s přirozeným make-upem

FOTO: Profimedia.cz

Druhá róba zaujme na první pohled opravdu hlubokým výstřihem, který je jemně zdobený štrasem. I zde se Dakota zdržela doplňků a zvolila jen poměrně výrazný make-up s tmavou fialovou rtěnkou. Rozpuštěné vlasy dodávají celému modelu na jednoduchosti a éteričnosti. Složité účesy jsou v dnešní době již přežitek a trendy naopak hlásají přirozenost.

Bílé šaty s hlubokým výstřihem

FOTO: Profimedia.cz

Fialová rtěnka nechá vyniknout modrým očím.

FOTO: Profimedia.cz

Třetí model patří mezi naše nejoblíbenější. Černé sametové šaty jsou skvost sám o sobě. Elegantní siluetu zdobí zepředu pásek s výraznou sponou, zatímco vzadu mají šaty nádherný detail v podobě štrasové výšivky, která volně pokračuje až dolů k rozšiřující se sukni. Elegantní culík, nahý make-up a náušnice ve stejném stylu jsou už jen třešničkou na dortu.

Sametové šaty s černým páskem

FOTO: Profimedia.cz

Překrásný detail na zádech

FOTO: Profimedia.cz

Dakotiny v pořadí druhé červené šaty působí oproti těm prvním daleko více uvolněně a rozevlátě. Šaty zdobí poměrně hluboký výstřih a volánky, jinak zůstávají jednoduché. Právě díky volánkům působí šaty holčičím dojmem, který ovšem Dakota vyrovnala sexy ladící rudou rtěnkou. Tento look je pro Dakotu typickým a odpovídá i charakteru její zatím největší role v Padesáti odstínech šedi, kde hraje Anastasii. Normální dívku od vedle, která se ale nebojí odhodit zábrany.

Dakota Johnsonová v rudých šatech s volánky

FOTO: Profimedia.cz

Rudé rty v podání Dakota Johnsonové

FOTO: Profimedia.cz

Naopak předposlední šaty se, co se týče stylu herečky, naprosto vymykají. Zahalují celou postavu, jsou velmi konzervativní a spíše než na Dakotě bychom je čekali na vévodkyni Kate. To ale nic nemění na tom, že róba je to skutečně výjimečná. Asi by nás nenapadlo zkombinovat poloviční stojáček, nařasenou náprsenku a pásek ve tvaru obří mašle, nicméně díky použitému saténu vypadají šaty decentně a ani nepřidávají léta navíc.

Zlaté šaty Dakoty Johnsonové

FOTO: Profimedia.cz

Nahý make-up podle Dakoty Johnsonové

FOTO: Profimedia.cz

Poslední šaty jsou důkazem, že sázka na jednoduchost se zkrátka vyplácí. Jednoduchý střih šatů, který obepíná postavu, je efektní, stejně jako použitý flitrovaný materiál. Aby šaty nepůsobily příliš svatebně, doplnila je Dakota výrazným make-upem, kterému dominovala prsty vklepaná červená rtěnka. Díky tomuto efektu, rty nevypadají přehnaně upraveně, ale spíš jako byste si před chvílí pochutnávala na koláči s lesními plody. Jak se vám tento i ostatní looky líbí?

Bílé šaty s flitry

FOTO: Profimedia.cz

Narůžovělý make-up

FOTO: Profimedia.cz