Hlavní pravidlo při výběru sportovního oblečení zní: vše, v čem se cítíte dobře, je tou správnou volbou. I u toho je ale vhodné se zaměřit na výběr správné velikosti, materiálové složení produktu i samotný vzhled.

Padnoucí podprsenka

V současné době jsou potřeby sportovkyň mnohem rozmanitější než dříve. Cvičení jógy, které pokračuje intervalovým tréninkem v kombinaci s během a skákáním, to všechno během jedné tréninkové lekce. Při všech těchto aktivitách byste se měla cítit komfortně a chráněná. Jakou podprsenku si tedy vybrat?

Jako první je důležitá správná velikost a střih. Ideální sportovní podprsenka by se neměla zařezávat, neměla by jí padat ramínka a prsa by měla zůstat pevně v košíčcích.

Oporu byste měla řešit individuálně. Malým prsům stačí podprsenka z tenčího materiálu, ženy s většími přednostmi raději sahají po speciálně upravených podprsenkách s velkou oporou, pohodlným střihem a zády se střihem „racerback“ (zkřížení ramínek na zádech), což u nich zajišťuje větší pevnost a podporu. Podprsenky v kategorii střední a vysoké opory jsou často sestaveny z více dílů, které jsou sešívané, protože tak dobře zamezují nechtěnému pohybu poprsí. Při nedostatečné opoře hrozí, že se prsa budou pohybem více namáhat, vytahávat a mohou i bolet.

Zleva: Béžová, Reebok, 1499 Kč. Květovaná, Marks&Spencer, 999 Kč. Červená, H&M, 499 Kč. Bílá, Zoot, 1079 Kč. Černá, H&M, 399 Kč

FOTO: archiv firem

Co se týče materiálu, měl by být pevný, elastický a s dobrou životností. To znamená, že i po častém praní byl měl držet tvar. Ideální je zaměřit se na podprsenky v kombinaci polyesteru a elastanu, které jsou funkční a zároveň pohodlné. V obchodě se zeptejte také na termoregulační technologie, díky kterým zůstanete při pohybu v pohodlí a neprochladnete.

Žádanými prvky u sportovních podprsenek jsou například i síťovinové panely, které fungují jako odvětrávání. Pro běžkyně jsou pak vhodné i různé reflexní prvky, které se hodí zejména za šera, nebo při zhoršení světelných podmínek.

Pohodlné legíny

Legíny patří u žen jednoznačně k nejoblíbenější verzi kalhot na cvičení. Není divu, jsou pohodlné, může se v nich cvičit jak v létě, tak v zimě, navíc báječně tvarují postavu. Při výběru si ale dejte pozor na průhlednost látky, abyste neodhalila víc, než je třeba, a také na samotný střih. Ideální je, pokud mají legíny širší gumu v pase, protože pak nepadají a drží přesně tam, kde mají.

Dále se zaměřte na použitý materiál. „Funkční oblečení lépe odvádí pot od těla, čímž zajišťuje lepší komfort při sportování a zabraňuje přehřívání a dalšímu nadměrnému pocení. U některých produktů je například použita technologie ActivChill, která má speciálně upravená vlákna, která svým atypickým pětiúhelníkovým tvarem podporují lepší ventilaci, odvod a následné odpaření potu, které pociťujeme jako chladivý efekt. Naopak bavlna je nasákavá - pot nasaje, tím se uzavře, ztěžkne a jen omezeně umožňuje další ventilaci a efektivní odvod a odpařování potu,” říká Jakub Prchal, odborník značky Reebok.

Zleva: Reebok, 1749 Kč. H&M, 799 Kč. F&F, 499 Kč. Oboustranné, Tchibo, 399 Kč

FOTO: archiv firem

V případě, že zvolíte oblečení ze syntetických materiálů, připravte se na to, že pokud nemá nějakou speciální, například stříbrno-nanotechnologickou úpravu, bude často zapáchat, a to i při menší míře pocení.

„Pokud vám ale jinak oblečení ze syntetiky vyhovuje, upřednostňujte raději nylon před polyesterem. V polyesteru se bakteriím obzvláště líbí. Dnes existuje i mnoho tkanin kombinujících výhody jak přírodního vlákna, tak toho syntetického, stačí se jen zeptat v daném obchodě se sportovním oblečením,” říká ultramaratonec René Kujan.

U všech sportovních materiálů pak platí, že se nemá do praní přidávat aviváž, protože poškozuje funkční povrch. Před prvním praním si vždy přečtete cedulku na výrobku s instrukcemi.

Kvalitní boty

Volíte-li mezi renovovanými značkami, můžete si být jista, že mezi nimi nebude, co se týče kvality, téměř žádný rozdíl.

Vyhněte se ale objednávání bot na internetu, najděte si čas a zajděte si do prodejny boty vyzkoušet. Tam se v nich nestyďte ani lehce proběhnout a otestovat si, jak bota tlumí náraz a jaké má odpružení. Zároveň myslete na to, že pokud chcete v botách zejména běhat, tak by měly být o půl až jedno číslo větší, než je vaše normální obuv.

Černé se žlutou podrážkou, Puma, 1819 Kč. Modré, Adidas, 1149 Kč. Bílo černé, Nike, info o ceně v obchodě. Černé uprostřed, Reebok, info o ceně v obchodě. Růžové nahoře, Reebok, 2499 Kč. Růžové dole, Puma, info o ceně v obchodě

FOTO: archiv firem

Ke kompletní výbavě vám pak už stačí jen prodyšný top, teplá mikina, která zahřeje po tréninku a sportovní taška, do které se vám vejdou všechny nezbytnosti. Samozřejmostí je také volit oblečení podle ročního období a lokace.

„Při aerobních sportech, jako je vytrvalostní běh, záleží zejména na teplotě. V létě stačí lehké funkční tričko a šortky, zatímco v zimě či dešti je důležitá i izolace, popř. ochranná vrstva oblečení, která ovšem umožňuje odvětrávání,” dodává Jakub Prchal.

Pokud se chystáte do fitka, nezapomeňte si do sportovní tašky přibalit rychleschnoucí ručník a plastovou lahev s odšťavňovačem, díky kterému si můžete ochutit vodu například citrónem či pomerančem.

Zleva: Tričko, H&M, 249 Kč. Mikina, F&F, 699 Kč. Taška, Nike, 1089 Kč. Sportovní lahev s odšťavňovačem, Vemzu, 650 Kč

FOTO: archiv firem