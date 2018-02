Triglyceridy jsou drobné tukové částice, které putují krví do tukových buněk. Píše se o nich také jako o triacylglycerolech nebo triacylglyceridech. „Jsou pro tělo jedním z nejdůležitějších zdrojů energie,“ říká doc. MUDr. Jan Piťha, CSc., vedoucí laboratoře pro výzkum aterosklerózy v pražském IKEM.

Riziko kornatění tepen



Lékaři se zajímají o hladinu triglyceridů (TAG) nejčastěji v souvislosti s aterosklerózou, tedy kornatěním tepen. „Vysoké TAG jsou spolu s vysokým cholesterolem jedním z rizikových faktorů, které vyvolávají ve stěnách tepen ukládání tukových částic,“ říká docent Piťha. „Stěny se zesilují, ztrácejí pružnost, a nakonec se zúží, což vede k horšímu průtoku krve. Občas může dojít i k jejímu úplnému uzavření a vzniku srdečně-cévní příhody, která někdy končí smrtí. S postupující aterosklerózou proto roste riziko, že nás postihne infarkt, mrtvice, zhorší se nám prokrvení nohou, budeme mít poškozený zrak, ledviny atd. Triglyceridy mohou být jedním z hlavních viníků.“

Co je nejnebezpečnější



Na zvyšování TAG nemají největší vliv tuky v potravě, ale kupodivu jednoduché cukry, přesněji řečeno jejich přemíra. „Hodně rizikové jsou například velmi sladké nápoje typu koly, fanty nebo toniku, které lidé pijí ve velkém množství a pravidelně,“ říká docent Piťha. „Výraznému a rychlému vzestupu cukru v krvi brání do značné míry játra, ale za to platíme tím, že se do krve uvolňují nebezpečné tukové částice. Jaterní buňka vezme zjednodušeně řečeno chemickou kostru z glukózy či fruktózy a obalí ji mastnými kyselinami. Tím vzniknou triglyceridy.“

Zrádný alkohol a sladké nápoje



Přílišná konzumace cukrů vede často k centrální obezitě. Tuky, které z těchto cukrů vznikají, se hromadí hlavně v oblasti břicha. „Představují jedno z největších kardiovaskulárních rizik,“ říká docent Piťha.

U žen je hranicí rizika 80 cm v pase – pokud mají víc než 88 cm, bývá skoro jisté, že je zmíněná nebezpečí budou ohrožovat, zvlášť pokud se jejich triglyceridy pohybují nad 1,7 mmol/l. U mužů jde o míry 94– 102 cm a stejnou hodnotu triglyceridů. Kombinaci těchto zlověstných parametrů říkají odborníci „hypertriglyceridemický pas“.

Nejzáludnějšími pro zvyšování triglyceridů (TAG) jsou skryté cukry. Třeba v hodně sladkých limonádách nebo ve zralých hroznech. Rizikový je i alkohol, který brzdí odbourávání TAG.

FOTO: Profimedia.cz

Pro vzestup TAG je riziková také přemíra alkoholu. Lékaři se domnívají, že provokuje v játrech produkci TAG a dlouhodobě snižuje aktivitu enzymu, který TAG odbourává. Roli jistě hraje i obecně špatná životospráva lidí, kteří pijí nadměrně alkohol.

Nejohroženější lidé



K jedincům s vysokým TAG patří obvykle obézní nebo lidé s nadváhou, diabetici, ale také alkoholici. Hodně vysoké hladiny TAG (nad 11 mmol/l) často vedou k opakovaným a někdy i velmi těžkým zánětům slinivky břišní.

Zvýšené TAG mohou signalizovat nebo doprovázet různé poruchy látkové výměny tuků a na ně navazující potíže. Ale také špatně léčenou cukrovku a sníženou funkci žláz s vnitřní sekrecí. Někdy stoupnou kvůli přílišnému používání kortikoidů, případně jsou důsledkem užívání určitých léků proti HIV.

Jak se bránit



Hladina TAG nám obvykle klesne, když začneme pravidelně cvičit, nebo se věnovat aktivnímu pohybu. A také pokud se nám daří shazovat nadbytečná kila. Stejně důležité je omezit alkohol nebo ho přestat pít úplně, přejít na racionální jídelníček a zredukovat sladké nápoje i další sladkosti. Pomůže také to, když přestaneme kouřit a dokážeme kompenzovat stresy, které zažíváme. Když to nestačí, musíme užívat léky.

Kdy začnou stoupat

Nejčastější příčinou vysoké hladiny triglyceridů není jen nadměrná konzumace cukrů, ale také tuků a alkoholu. Dalšími rizikovým faktory jsou:

dědičné sklony

nezdravý životní styl

poruchy jater

cukrovka

špatná funkce štítné žlázy.

Triglyceridy pomáhají snížit například cibule, avokádo, fazole nebo sója

Správné hodnoty triglyceridů:

U dětí od 1 roku do 15 let je to 1,0 až 1,64 mmol/l v krevním séru, u dospělých od 15 do 110 let 0,68 až 1,69 mmol/l.

Riziková hladina začíná nad 2 mmol/l, vysoká od 2,3 mmol/l a výš. Krev se bere pacientovi na lačno. Hodinu před odběrem by měl vypít 2–3 dcl vody a 10–12 hodin před odběrem nesmí jíst. Sladké nápoje nesmí pít 24 h před tím a alkohol 1 až 2 dny.