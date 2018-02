„I když mám na ně dál lukrativní nabídky za spousty peněz, řekl jsem si dost. Vždyť je mi propána pětašedesát, a mám tak nárok na klidnější role i jiné žánry," prozrazuje populární Liam Neeson.

Filmem, který se aktuálně promítá v kinech, je už zmíněný Cizinec ve vlaku. Neeson se pro něj rozhodl kvůli španělskému režisérovi Jaumu Collet-Serrovi, s nímž natočil trháky, jakými byly snímky Noční běžec (2015), NON-STOP (2014) či Neznámý (2011), a váží si ho jako špičkového profesionála.

„Rád jsem se tedy s Jaumem vrhl do další zběsilé jízdy, tentokrát po kolejích. Hraju v ní pojišťovacího agenta Michaela McCauleyho, který pravidelně deset let, potom, co odešel od policie, jezdí do práce vlakem.

Jednoho dne se vrací frustrovaný, protože v šedesáti dostal výpověď a netuší, jak to doma rodině vysvětlí, neví ani, z čeho budou splácet hypotéku. Zatím ale nic nenasvědčuje tomu, že si na této cestě sáhne na dno psychických i fyzických sil. Pod vlivem kouzla atraktivní ženy, která si k němu přisedne a nabídne mu snadný výdělek za hodně peněz, se však nechá vtáhnout do mysteriózní a smrtící hry," přibližuje roli ze scénáře jako od Hitchcocka.

V jednom z jeho posledních akčních thrillerů Cizinec ve vlaku s Verou Farmigovou

Neeson ale přiznává, že za podobné role byl dlouho vděčný. „Znamenaly zásadní obrat v mé kariéře. Začalo to prvním filmem 96 hodin (2008), o kterém jsem si myslel, že místo do kin půjde rovnou do videopůjčoven. Nakonec dvě jeho pokračování - 96 hodin: Odplata (2012) a dva roky nato 96 hodin: Zúčtování - vydělala přes miliardu dolarů. Sice jsem si v nich mnohdy připadal jako stroj na zabíjení, na druhou stranu mi to umožňovalo neustále si udržovat výbornou fyzickou kondici. Teď už je ale opravdu konec," dodává Neeson, který v mládí boxoval.

V patnácti mu v ringu zlomili nos, který je pro něho charakteristický dodnes. Když pak v devatenácti během zápasu málem přišel o život, s boxerskou kariérou definitivně skončil.

Liam Neeson jako penzionovaný elitní agent

Začal studovat na Queens University v Belfastu, ale školu nedokončil. Živil se jako řidič vysokozdvižného vozíku, jezdil s kamiónem. Pak se ke studiu vrátil, ale po dvou letech odešel i z pedagogické fakulty v Newcastlu. Stále víc ho přitahovala Thálie.

V roce 1976 začal hrát v belfastském Lyric Players Theatre, dva roky nato se přestěhoval do Dublinu, kde dostal angažmá v irském národním divadle Abbey Theatre.

V roce 1981 už se objevil v britském snímku Excalibur. Jako charakterní herec na sebe upozornil v roli hluchoněmého bezdomovce nespravedlivě obviněného z vraždy v dramatu Podezřelý (1987). V dalších filmech hrál úspěšně milovníky, přihrálo mu to i milostné vztahy se známými herečkami, jako je Helen Mirrenová, Susan Sarandonová či Julie Robertsová. Později je vyměnil za statečné hrdiny v historickém snímku Michael Collins (1996) a dalších.

V roce 2009 přišel po tragické nehodě na lyžích o milovanou manželku, talentovanou herečku Natashu Richardsonovou, se kterou žil šťastně patnáct let.

Do hollywoodského nebe ho však už předtím vynesla v roce 1993 role podnikatele v Schindlerově seznamu, za kterou má zatím jedinou nominaci na Oscara. Z posledních let rád vzpomíná na ztvárnění monstrózního stromu ve fantasy Volání netvora: Příběh života (2016), kde v podobě tohoto obra pomáhá léčit trauma třináctiletého Conora. Vlastně mu nahrazuje chybějícího otce, na rodičovskou strunu Neeson hraje rád.

„Jako jedináček jsem si vždycky přál mít alespoň jednoho bráchu a jsem šťastný, že sám mám dva kluky. Oba, Michaela (22) i Daniela (21), jsem měl až po čtyřicítce, a tak jsem se snažil si je užít co nejvíc, i proto jsou mi tyto role blízké," přiznává.

Poprvé se jako otec cítil v Bídnících (1998) v roli Jeana Valjeana, který se dojemně stará o Cosettu, dceru zemřelé Fantiny. Tátu pak hrál už odrostlému Leonardu DiCapriovi ve filmu Gangy New Yorku (2002), totéž v bleděmodrém si zopakoval s populárním Orlandem Bloomem v historické epopeji Království nebeské (2005).

Liam Neeson

A také v akčním thrilleru 96 hodin coby bývalý špión zachraňoval dceru. Snad nejbližší mu ale byla postava nevlastního otce z romantické komedie Láska nebeská (2003), který ztratil drahou ženu a musel sám vychovávat osiřelého desetiletého chlapce.

„Podobnost s touto rolí je i po letech děsivá. Kdo by tušil, že mě podobný osud jednou potká ve skutečnosti," vzpomíná s dojetím Neeson, který se v roce 2011, dva roky po smrti manželky, zasnoubil s o 22 let mladší podnikatelkou a matkou dvou dětí Freyou Johnstonovou, jež vzhledem až nápadně připomíná Natashu.