Stárnutí je nevyhnutelný proces, který se týká nás všech. Někdo ho zvládá poměrně dobře, někdo se snaží díky moderní chirurgii vrátit to, co už je dávno ztracené. Sami posuďte, do jakých kolonek spadají námi vybrané celebrity.

Jennifer Anistonová

Slavná expartnerka herce Brada Pitta a představitelka legendární a upovídané Rachel Greenové ze seriálu Přátelé vypadá stále výborně. Díky lichotivému opálení a sluncem prosvětleným vlasům byste jí blížící se padesátku jistě nehádali. Důvodem jejího zdravého vzhledu může být i to, že se pravidelně věnuje cvičení jógy a medituje.

Herečka Jennifer Anistonová

FOTO: Profimedia.cz

Jane Fondová

Herečka Jane Seymour Fondová je často vnímána jako ideál Američanky druhé poloviny 20. století. Její dlouhé špinavě blond vlasy a pronikavé oči uvízly v paměti divákům hlavně díky filmům Kočky či Dívka ze Západu. Věřili byste, že této stále elegantní dámě bylo nedávno osmdesát let?

Herečka Jane Fondová

FOTO: Profimedia.cz

Kate Winsletová

Herecká hvězda kultovního filmu Titanic zraje jako víno. Málokdo se může pyšnit tím, že vypadá lépe než za mlada, ale u Kate tomu tak opravdu je. Podle nás vypadá více žensky a sebevědomě. Zkrátka jako pravá femme fatale.

Herečka Kate Winsletová

FOTO: Profimedia.cz

Cameron Diazová

Pětačtyřicetiletá Cameron Diazová, známá dlouhýma nohama a blond hřívou, je jednou z nejoblíbenějších komediálních hereček současnosti. Na svém kontě má kromě mnoha velkofilmů také mnoho známých mužů. Mezi její partnery patřili například i zpěvák a herec Jared Leto, herec Justin Timberlake či basketbalista Alex Rodriguez.

Nakonec skončila v náruči muzikanta Benjiho Maddena, za kterého se i vdala. Není divu, herečka vypadá na svůj věk opravdu dobře, nemyslíte?

Herečka Cameron Diazová

FOTO: Profimedia.cz

Sarah Jessica Parkerová

Představitelka filmové Carrie ze seriálu i filmu Sex ve městě stárne jako jedna z mála v Hollywoodu zřejmě bez botoxu. Jinak se nedají vysvětlit její hluboké vrásky, které se jí během posledních deseti let vytvořily po celém obličeji. Každopádně si stále zakládá na stále vyrýsované postavě a ikonických dlouhých vlasech upravených ve stylu ombré.

Herečka Sarah Jessica Parkerová

FOTO: Profimedia.cz