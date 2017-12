Pro léčebné účely se používají hlavně dobře vyzrálá a usušená semena, která mají nejvíc účinných látek, ale farmaceuticky se zpracovávají také listy a kořen. Ostropestřec celkově ochraňuje játra, ovlivňuje tvorbu žluči a zlepšuje celkový metabolismus těla.

Olej



Účinným přípravkem z ostropestřce je jemně nahořklý olej, který se získává přímo lisováním semen. Olej je bohatý na kyselinu linolovou - obsahuje jí až 60 %. Patří k esenciálním kyselinám, které jsou pro organismus nezbytné, má vliv na metabolismus, snižuje cholesterol a chrání cévy.

Pro domácí přípravu oleje můžeme zvolit maceraci drcených (co nejvíc rozmělněných) semen ostropestřce v jednodruhovém rostlinném oleji - např. ve světlicovém nebo slunečnicovém. Při nakupování jakéhokoliv oleje je pro zdraví lepší právě jasně označený jako "jednodruhový" - uchráníme se před tím, že si koupíme směs olejů, která pro tělo není přínosem.

Olej z ostropestřce se úspěšně používá pro obnovení činnosti jater u lidí drogově závislých nebo alkoholiků. Doporučuje se i po prodělané chemoterapii.

Tinktura z pupenů



Ještě silnější účinky než olej z lisovaných semen má tinktura z pupenů ostropestřce. Nauka, která se zabývá účinky a zpracováním pupenů rostlin a stromů, se nazývá "gemmoterapie". Právě v pupenech rostlina soustřeďuje tu největší sílu budoucího květu, kořene, celé rostliny.

Tinktura ostropestřce ochraňuje jaterní tkáně, podporuje funkci jater a jejich detoxikační působení, zlepšuje trávení a pročišťování těla. A tato forma podávání zajišťuje přesnost dávkování.

Přímá konzumace semen



Hodně intenzivní jaterní kúra doporučuje pojídat denně jednu až čtyři čajové lžičky drcených semen ostropestřce v průběhu dne. Semena drtíme těsně před tím, než je jíme. Tak do sebe dostaneme úplně nejvíc účinných látek. Pojídáme je současně se lžičkou oleje.

Důležité je semena dlouho přežvykovat, aby se dostatečně rozmělnila a účinné látky se dostaly sliznicí úst do těla. Potom vše důkladně zapijeme. S užíváním semen začínáme postupně, tj. nejprve jednu lžičku po ránu, abychom tělo postupně připravili, protože i na to dobré si tělo musí zvykat. Přímým pojídáním semen ostropestřce čistíme i stěny střev a trávicí soustavu.

Bylinnou kúru vysadíme po třech týdnech na čtrnáct dnů. Pokud nedošlo ke zlepšení stavu, znovu celou proceduru opakujeme.

Nálev pro lepší trávení



O něco slabší jsou účinky nálevu získaného zalitím rozdrcených semen horkou vodou. Některé účinné látky jsou ve vodě špatně rozpustné a vylouhuje se jen část z obsaženého množství v rostlině. V každém případě ale čaj pomáhá s trávením.

Koupele a oplachy



Ostropestřec je výborný i pro vnější použití - na koupele a oplachy při hemoroidech, bércových vředech a některých gynekologických problémech.

Podpoří samozřejmě i jaterní činnost, ale tento účinek je pochopitelně ve srovnání s vnitřním užitím daleko slabší. Pokud ale obě metody zkombinujeme, velmi dobře podpoříme působení ozdravné kúry.

Pro koupel je dobré drcená semena ostropestřce namočit do studené vody a nechat je do druhého dne louhovat. Přibližně po dvanácti hodinách uvedeme vodu se semeny krátce k varu a necháme ještě čtvrt hodiny odstát. Potom přecedíme a vlijeme do koupele. Čím déle ve výluhu zůstaneme, tím lépe, je ale dobré vydržet nejméně čtvrt hodiny.

Semena nebo sazenice nakoupíte na farmářských trzích, ovšem počítejte s tím, že rostlina je tak nepříjemně ostnatá, že pro "rekreačního" pěstitele bývá téměř nezpracovatelná. Proto je jednodušší koupit semena ostropestřce v prodejnách zdravé výživy a z nich si připravit olej, čaj nebo koupel.