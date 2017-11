Že se za levnějšími potravinami jezdí do Polska a za lepšími do Německa, není žádným tajemstvím. Kvalita jídla, které se u nás běžně nachází v obchodech, spoustu lidí neuspokojuje. Vznikla již celá řada hodnotitelských projektů, které se snaží zmatek v tom, co vlastně jíme, zprůhlednit. Patří mezi ně například internetový server Potraviny na pranýři nebo spotřebitelský časopis dTest.

„Všechny tyto aktivity jsou skvělé, protože se zaměřují na nekvalitní výrobky, někdy i přímo nebezpečné pro naše zdraví. My se snažíme jít opačnou cestou. Sbíráme kompletní informace o všech potravinách, řadíme je podle různých kritérií a na základě toho poskytneme srozumitelnou referenci, jak jsou kvalitní. V další fázi chceme zákazníkovi na míru doporučit konkrétní potraviny, které jsou pro jeho zdravotní stav vhodné a přínosné,“ podotýká Petr Václavek.

Kvalita v procentech



Nápad, jak nabídnout srozumitelné hodnocení potravin, nosil v hlavě úspěšný manažer déle než pět let.

„Jenže technologie tehdy ještě nebyly tak vyspělé, získávat a zpracovávat data bylo složitější a ani chytré telefony se neužívaly tak běžně jako dnes. Teď, když se o zdejších potravinách rozproudila bouřlivá diskuse, jsem pochopil, že čas dozrál a je třeba jednat.“

Jeho tým, složený z IT expertů a odborníků na výživu, vyvinul automatizovaný algoritmus, který na základě mnoha vstupních informací dokáže vyhodnotit kvalitu potravinářských produktů.

V této oblasti podle výzkumů panuje hluboká nevědomost. Přes 80 procent spotřebitelů neumí určit, co jsou kvalitní potraviny, přestože se shodují v tom, že právě ony mají zásadní vliv na jejich zdraví.

„Složení potravin bývá na obalu uvedeno drobným písmem a je často plné výrazů, jimž nerozumíme. My nabízíme jednoduché vyhodnocení kvality jídla v procentech.“

Jsme rukojmím



Mobilní aplikace Foodgroot po přiložení čárového kódu k displeji telefonu poskytne všechny potřebné informace.

„Zohledňuje se nejen složení výrobku, ale i jeho původ a ekologická stopa neboli to, jaký dopad zanechalo jídlo na životním prostředí, než se k nám dostalo. Za pomoci různých filtrů, jako je bio chov či kategorie genetické úpravy, si zákazník může nastavit své preference na míru,“ vysvětluje Václavek.

„Mobilní aplikace nabídne vyhodnocení kvalitní potraviny v procentech,“ říká manažer Petr Václavek.

FOTO: Petr Horník, Právo

Dodává, že mnoho lidí věří, že musí být někdo, kdo se o kvalitu jídla stará a bdí nad jeho kontrolou.

„Jistě, je tu řada různých institucí, ale zároveň je skutečnost taková, že jsme rukojmím velkých výrobců potravin a jejich marketingu. Výroba potravin je dnes spíše chemická laboratoř a je těžko vystopovatelné, co se v ní děje. Není tajemstvím, že mnoho výrobků stejné značky a od stejného výrobce má odlišné složení v západní a střední Evropě. Podstatné je, že jsou splněny normy.“

Balíček jídla na míru



Od ledna příštího roku bude spuštěn web a mobilní aplikace, kde bude možné jídlo, které si chystáte z obchodu či trhu odnést domů, nechat ohodnotit.

„Komunita spotřebitelů se tu bude moci podělit o svoje zkušenosti s konkrétním výrobkem. Součástí hodnocení bude i žebříček výrobků, aby bylo patrné, na jaké příčce se nachází ten váš ve srovnání s ostatními z téže kategorie. Jedině tlak zezdola a posílení informovanosti u spotřebitelů může vyvolat změnu v českých obchodech. Politici ji za nás neuskuteční,“ myslí si Petr Václavek.

Jeho cílem je být v další fázi projektu ještě konkrétnější a nabídnout zákazníkovi jídlo, které vylepší jeho zdravotní stav.

„K tomu bude třeba znát rozbor krve a metabolický profil spotřebitele. Po zaregistrování bude možné dostávat konkrétní doporučení, které potravině se vyhnout a kterou naopak zařadit do jídelníčku. Mezi takovými si budeme moci vybrat tu pro naše tělo nejkvalitnější.“

V praxi by to znamenalo, že vedle rodinného nákupu online bude aplikace umět připravit balíček s jídlem pro konkrétního člena rodiny na základě jeho aktuálního zdravotního stavu.

Zdá se vám to jako utopie? Podle zakladatele se platforma chystá do konce příštího roku obsáhnout nejen český, ale i evropský potravinový trh.

„V roce 2019 budeme globální. Až stanoví zákon, že se má v obchodech nacházet cedulka s informacemi o kvalitě u každé potraviny, budu moci jít do důchodu. Ale se splněným snem.“