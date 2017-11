Postup: Raky necháme asi 24 hodin rozmrazit v lednici. Cibuli oloupeme a nakrájíme na čtvrtky. Do pětilitrového hrnce nalijeme vodu (přibližně půl litru) a přivedeme ji k varu. Přidáme cukr, sůl, sherry, pivo, cibuli a kopr. Vaříme 5 minut a odstavíme z plamene. Raky vložíme do nálevu a necháme je 2 minuty nasáknout. Poté raky vyndáme, necháme je okapat a servírujeme zastudena, ozdobené čerstvým koprem. TIP: Zbytky račích krunýřků povaříme s bílým vínem, kořenovou zeleninou, česnekem a bylinkami na chutný vývar, který použijeme jako základ pro rybí polévku. Pozor! Vařte jenom z raků, které koupíte, rozhodně pro ně nechoďte do potoka. Rak říční je totiž zařazen mezi zvláště chráněné živočichy ČR jako kriticky ohrožený, v červeném seznamu ČR je veden jako ohrožený a vztahuje se na něj také evropská Úmluva o ochraně evropské fauny, kde je veden jako celoevropsky chráněný druh.