Naprostým základem k oživení pleti je její důkladné čištění, a to jak zevnitř, tak zvenku. Bohužel právě tento krok mnohé ženy nejčastěji podceňují.

1. Úprava jídelníčku

Vyzkoušet můžete jednak nejrůznější detoxikační kúry, které se zaměřují na pročištění střev, jde to ale i bez nich. Mnohdy stačí na čas ze svého jídelníčku vyřadit cukr, alkohol, maso, kávu, mléko, sýry, výrobky z pšeničné mouky, a naopak do něj zařadit stravu bohatou na vitamíny a minerály. Je to ten nejjednodušší způsob, jak podpořit očistu a regeneraci pokožky.

Důležité vitamíny

Vitamín A: V kůži se vitamín A přemění na kyselinu, která stimuluje novou produkci kožních buněk. Jeho nedostatek může vést k šupinatění a suchému vzhledu pokožky, zároveň i k vyšší tvorbě vrásek. Je obsažen: ve špenátu, brokolici, mrkvi, fazolích, kukuřici, mléce a mléčných výrobcích, ve žloutcích, rybách, meruňkách a broskvích. Vitamíny C a E: Jsou zvláště účinné proti volným radikálům, pomáhají zabránit stárnutí pokožky, slouží jako ochrana buněk a pomáhají regenerovat pokožku. Vitamín E pomáhá pokožce lépe uchovávat vlhkost. Vitamín E je obsažen: v kvalitních rostlinných olejích jako např. z pšeničných klíčků, slunečnicovém oleji, v lněném a olivovém oleji, ale také v pšeničných klíčcích, ve vaječném žloutku, v ořeších, v mléčných výrobcích, v másle či v margarínech. Vitamín C se vyskytuje v čerstvém ovoci, ale také v rakytníku, pepři, i v brukvovité zelenině - v brokolici, růžičkové kapustě, kapustě, zelí. Vitamín B3: Také známý pod názvem kyselina nikotinová nebo niacin, podporuje metabolismus buněčné energie, má antioxidační účinek a je důležitý pro regeneraci kůže. Je obsažen: v drůbeži, zvěřině, rybách, v mléčných výrobcích, vejcích, játrech, ale také v houbách, bramborách, luštěninách, arašídech, sušených meruňkách či datlích.

2. Pitný režim

Dostatečný pitný režim je naprostou nutností u zdravě působící pokožky. Dermatoložka Joy McCarthyová například doporučuje vypít každý den ráno šálek vlažné vody se šťávou z půlky citrónu.

Výborné je i popíjení zelených šťáv, které pomáhají s detoxikací jater, což je nezbytné pro čistou a zdravou pokožku.

Blahodárně pak mohou působit i vývary z kostí, které obsahují kolagen, želatinu, glycin a další klíčové proteiny pro zkrášlení pokožky.

3. Vnější čištění pleti

Každý večer důkladně očištěná pleť by měla být naprostou samozřejmostí i mimo čas detoxikace.

Vsaďte na dvojí čištění. Kromě odličovacího mléka či pěny použijte i micelární vodu. Odstraníte tak z pleti skutečně veškeré nečistoty, pokožka pak bude mnohem lépe fungovat i vypadat. Dobré je používat i tonizační pleťovou vodu, která pleť osvěží a postará se, aby následná péče lépe fungovala.

Nezapomínejte ani na pravidelný peeling, který odstraní odumírající a odlupující se kožní buňky. Pleť tak bude opět lépe nachystaná vstřebávat účinné látky z krémů, sér či masek. Samozřejmě je velmi důležité používat peelingy určené pro konkrétní druhy pleti. Jiné se hodí na problematickou (např. s vyšším účinkem a přídavkem hloubkově čisticích látek, mezi které patří jíly, jež uvolní póry a odstraní černé tečky), suchou či citlivou pleť (u citlivé pleti je vhodný peeling na bázi esenciálních olejů).

Peelingy se mají používat jedenkrát, maximálně dvakrát týdně. Při častějším používání si naopak uškodíme, pokožka se může stát až intolerantní.

Dopřát si můžete i parní lázeň, která otevírá póry a umožňuje obzvláště důkladné čištění. Do parní lázně lze přidat i přírodní ingredience jako například heřmánkové květy či sůl.

4. Nechte pleť dýchat

Přestože je pro mnohé ženy nepředstavitelné na nějaký čas zcela přestat používat zkrášlovací přípravky (make-up, pudr, líčidla), pleti to ohromně pomáhá. Je to v podstatě to nejlepší, co pro ni můžete udělat. Bez použitých zkrášlovadel pokožka dokáže mnohem snáze regenerovat a také si snáze poradí s nejrůznějším podrážděním. Proto zkuste alespoň několik dní v měsíci zkrášlovací přípravky nepoužívat.

5. Méně je více

I mimo detoxikační čas při výběru pěsticích a zkrášlovacích přípravků upřednostňujte produkty s přírodními ingrediencemi - bez silikonů, parfemací a konzervačních látek, které umožní pokožce lépe dýchat.

Vždy také myslete na to, že dokonalého vzhledu můžete dosáhnout i s minimem přípravků, vždy je tedy lepší vsadit na kvalitu a používat jich co nejméně.