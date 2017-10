Mladá Donna Karan začínala jako pomocnice tehdy známé americké návrhářky Anne Kleinové. A zatímco Anne ovládla umění dokonalé siluety, Donna milovala vybírání látek. Vzájemně se tak doplňovaly, podle amerického časopisu Vogue to byla právě Anne, která Donnu zasvětila do vedení celé módní značky.

Po smrti Anne v roce 1974 Donna převzala kormidlo ve firmě a začala navrhovat kolekce pod její značkou - byl to okamžitě hit. Po deseti letech ale nastal zlom. Vinou určité image firmy, která se zaměřovala na oblečení střední třídy, a Donninou touhou experimentovat a začít něco nového, v roce 1985 vznikla nová samostatná značka Donna Karan New York, která měla asociovat oblečení pro moderní městskou ženu.

Návrhářka Donna Karan oslaví příští rok sedmdesátiny.

FOTO: Profimedia.cz

Cílem první kolekce bylo vytvořit sedm základních kvalitních kousků, které by se daly jednoduše kombinovat a navzájem by se doplňovaly. Oblečení navíc muselo umět skrýt nedostatky, vyzdvihnout přednosti a dodat sebevědomí, což bylo pro městské ženy v mužském světě klíčové. To se jí podařilo na výbornou a módní svět jí od té doby leží u nohou.

1. Body

Body - výchozí bod celého šatníku, bylo inspirováno její láskou k józe. Dáte si ho na sebe a jste oblečená - ať přidáte sukni, kalhoty nebo sako. Ve své první kolekci v roce 1985 Donna vytvořila dvě varianty, jednu s kulatým výstřihem a druhou s rolákem, obě v žerzeji a kašmíru, obě jsou trendy i v letošní sezóně. Nadčasový kousek, který zkrátka musíte mít!

Nejnovější kampaň DKNY s modelkou Emily Ratajkowski, která má na sobě ikonické černé body s průstřihy.

FOTO: Profimedia.cz

2. Sukně

Na rozdíl od kalhot či sak je sukně vyloženě dámským kouskem oblečení. Donna ji ve své kolekci měla hned ve dvou provedeních. První byla zavinovací - ušitá tak, aby zeštíhlovala a prodlužovala tělo.

Druhá pak byla klasická pouzdrová, která, když se oblékla s ladícím body a doplnila tlustým páskem s krokodýlím vzorem, rázem vypadala jako šaty. Minimalistické a přitom geniální!

Návrhářka a tvář její kampaně - modelka Adriana Lima

FOTO: Profimedia.cz

3. Kalhoty

Ženy nejsou téměř nikdy spokojené s tím, jak vypadají v kalhotách. Mají obavy ze svých boků či stehen, proto Donna navrhla dvě obzvláště lichotící varianty, které měly za účel opticky zeštíhlit postavu. Jaké to jsou? Klasické kalhoty inspirované pánským šatníkem a jejich pravý opak, tužkové kalhoty s úzkými nohavicemi.

4. Sako

Donna byla dcerou krejčího, a tak se každé sako z její kolekce vyjímalo precizním zpracováním. Střih byl dostatečně dlouhý na to, aby zeštíhloval boky, ale zároveň nezkracoval nohy.

Donna Karan s modelkou Karolinou Kurkovou

FOTO: Profimedia.cz

5. Semišové sako na zavazování

Kousek, který dodal šmrnc. Podle tvrzení z návrhářčina životopisu s názvem Moje cesta bylo sako ze zlatohnědého semiše, střižené do pasu a mělo dlouhou límcovou klopu. Tento kousek se stal navíc odrazovým můstkem pro všechna semišová a kožená saka, která nechyběla v žádné další kolekci.

6. Plášť v barvě velbloudí srsti

Velbloudí kabát, který byl založený na klasickém trenčkotu, v sobě propojoval ženské i mužské prvky. Byl volnější, ale disponoval páskem pro efekt vosího pasu. Oproti ostatním kouskům, které byly převážně v černé a bílé barvě, navíc utvářel příjemný teplý akcent.

7. Sukně s flitry



Dalším klíčovým kouskem, který šel kombinovat s mnoha výše uvedenými, se pak stala sukně se zlatými flitry. Střih vycházel ze zavinovací sukně, jen byl prodloužený až k zemi.

Kampaň DKNY - zpěvačka Rita Ora ve zkrácené variantě flitrované sukně

FOTO: Profimedia.cz

S body a výraznými šperky jste mohla získat moderní verzi flitrovaných plesových šatů. Nadčasový kousek, se kterým byste neudělala chybu ani dnes, o celých 32 let později!