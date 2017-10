Postup: Očištěná jablka bez jádřinců nakrájíme na měsíčky. Povaříme je s cukrem, asi 20 minut. Formu na koláč o průměru 25 cm nebo pánev vyložíme pečicím papírem, aby papír přesahoval nejméně 1 cm přes okraje. Jablka scedíme do velkého cedníku, šťávu necháme odtékat do mísy pod cedníkem. Okapaná jablka skládáme do pečicí nádoby v kruzích od středu směrem k okraji, vytvoříme 2 vrstvy. Pokud by jablka byla suchá, přilijeme odkapaný sirup z jablek, asi 100 ml. Na jablka rozložíme plátky másla. Jablečné „sluníčko“ přikryjeme listovým těstem rozváleným na tloušťku 3 mm. Okraje založíme polévkovou lžící pod okraj krájených jablek. Dlaní přitlačíme těsto do roviny a pečeme 45 minut na 165 °C. Po upečení těsto zřejmě vyskočí, přitlačíme ho zpět na jablka a koláč necháme odstát alespoň 1 hodinu. Pak navrch položíme talíř o stejném průměru, pánev přetočíme vzhůru nohama a Tarte Tatin vyklopíme. Dezert krájíme pilkovým nožem, můžeme ho podávat s kopečkem vanilkové zmrzliny.