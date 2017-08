V Čechách byl piknik původně označován jako „merenda“, k níž si hosté nosili vlastní jídlo a pití. Tato společenská akce měla podobu různých výletů, které často navštěvovali i čeští vlastenci. Pražané chodili do klášterů a po modlitbě hledali vhodné místo ke konzumaci nejrůznějších pokrmů. Nejčastěji se hodovala šunka, která se zapíjela pivem. Dnes Češi podle průzkumu společnosti Stock Plzeň - Božkov si nejraději dopřávají maso, zeleninu a pečivo.

Kde posvačit v trávě

Venkovních míst, kde si dopřát dobré jídlo a pití za přítomnosti oblíbené společnosti, je v českých krajích nespočet. Mezi nejoblíbenější patří zahrádky, městské parky, nebo louky.

Oblíbená místa pro piknik

Hostina na zámku Loučeň - nedaleko Prahy se nachází zámek s expozicí českého pokolení rodiny Thurn-Taxistů. Zámeckému parku dominuje anglický styl plný labyrintů a bludišť. Na výlet se nevláčejte s piknikovým košem. Rezervujte si termín a nechte si připravit bohatou hostinu přímo na zámku. Na zámek Konopiště jako zámecká šlechta - v blízkosti zámku Konopiště se nachází hřebčín s kladrubskými koňmi, kteří vás na místo pikniku dovezou v kočáru. Areál parku doplňuje růžová zahrada, kterou tvoří skleník, jezírko a různé dekorace. Zámek je posazen v oblasti Posázaví, která nabízí široké spektrum kulturního vyžití.

Starobylé kulisy Českého Krumlova - chystáte-li se strávit léto v jihočeském kraji, nesmíte zapomenout na návštěvu hradu a zámku Český Krumlov. Vychutnejte si řízky, sýry, paštiky, pomazánky a další gurmánské záležitosti, které vám do piknikového koše přichystá personál zámeckého komplexu.

Pikniky přímo v Praze - ve městě se nachází celkem 12 míst, kde můžete beztrestně rozdělat oheň. Oblíbeným je park Stromovka, kde jsou z důvodu bezpečnosti vymezena místa pro grilování. Několik ohnišť se nachází u Malé říčky a spojovacího mostu na Císařský ostrov. Z důvodů rekonstrukce Šlechtovy restaurace se v parku aktuálně nezapůjčují přenosné grily, myslete proto na dostatečnou výbavu. Další místa - na Vítkově (Pražačka a u Nových schodů), v oboře Hvězda (pod rybníkem a u domu oborníka), na Petříně (v Lobkovické zahradě a poblíž Vlašské ulice), v Ďáblickém háji (V Lomu), v Hloubětíně (louka u Hořejšího rybníka), v Kunratickém lese (vyhlídka, U Gizely), v Hostivaři (parkoviště u přehrady), v Prokopském údolí (Klukovice u dětského hřiště), v Chuchelském háji (V Lomu), v Řepích/Motole (v areálu zdraví) a v Divoké Šárce (Na rovinách). Velmi oblíbeným místem pro piknik je i Kampa či Park Grébrovka. Občerstvení na lodi - chcete-li zažít poněkud netradiční formu venkovního stravování, využijte břehů Vltavy, po kterých můžete plout a grilovat zároveň. Veprostřed speciálního člunu se nachází gril a pod sezení se vejde široký výběr nápojů. Prožijte s přáteli chvíle pohody a svěřte grilování do rukou profesionálů, kteří vás pohostí na vodě. Průhonický park či Dendrologická zahrada - ideálním místa kousek za Prahou, kde naleznete nádhernou přírodu, klid a přitom spoustu možností, jak si užít den venku. Zámek Jemniště - příjemný piknik si můžete užít přímo v zámecké zahradě. Ani sem nemusíte nosit vlastní piknikový koš. Rádi vám ho dopředu připraví přesně podle vašich přání. Součástí koše je i deka, dva polštáře, otvírák na nápoje.

Vlašimský zámecký park - jeden z největších anglických parků u nás nabízí velké prostranství i pro velkolepý piknik. Každý si zde nalezne ideální prostor pro sebe. Zámek Červená Lhota - i zde si můžete objednat piknikový koš přímo v zámecké restauraci. Také si zde můžete příjemné piknikové odpoledne zpestřit hrou petanque.

K pikniku patří i správně vychlazené dobré víno či sekt.

FOTO: Bohemia Sekt

Co s sebou na piknik

Chladící taška - základem pro to, abyste si venkovní posezení užili, je donést potraviny čerstvé a pití chladné. Pozor dejte především na potraviny, které nevydrží dlouho venku, jako například salámy, majonéza a vejce. Jako ochrana poslouží chladící termo taška, která je potažena syntetickým materiálem a zevnitř je občerstvení chráněno termoizolační vložkou.

Stylový proutěný koš - vypadá nejen velmi efektně, ale pokud obsahuje nádobí - talíře, sklenice, příbory apod., jedná se o velmi praktickou věc.

Servírovací tác - pro pohodlné servírování nezapomeňte přibalit tác, který zajistí stabilní podpěru. Podnos zabrání zbytečnému převržení pití a jídlo už se nebude překlápět do trávy. Nestresujte se při každém pokládání skleničky a pomocí tácu vytvořte z pikniku pohodovou akci, na které budou hosté vědět, kam co odložit.

Sáčky z pratelného papíru jsou ideální pomůckou právě na piknik.

FOTO: Uashmama

Deka - vytváří prostředí, kde se venkovní dýchánek odehrává. Myslete na to, aby byla dostatečně velká a bez poškození, které by poklidný piknik mohlo zbytečně narušovat. Ideální je silnější pokrývka, která zahladí nerovné povrchy.

Repelent - nenechte se otrávit dotěrným hmyzem a buďte vždy vybaveni účinnou ochranou. V blízkosti vlhkého prostředí se výskyt komárů zvyšuje, proto dbejte na výběr vhodného místa. Nenechte si piknik znepříjemnit a chraňte se sprejovým repelentem, který hmyz rychle odradí.

Pytel na odpadky - praktická věc, kterou velmi oceníte.

Zleva: 1. Tchibo pikniková deka - vrchní strana z měkkého flísu, spodní strana odpuzuje vodu a nečistoty, cena: 279 Kč; 2. Favi A day in the park koš na piknik pro 4 osoby - tradiční koš na piknik z vrbového proutí s držadlem. Obsahuje to nejdůležitější: talíře, hrnečky, vidličky, nože, lžíce, otvírák na víno, plastový box, chladicí tašku, slánku a pepřenku, cena: 1990 Kč; 3. Favi tepelný, skládací košík, cena: 399 Kč; 4. Sada nerezových pohárků Klean Kanteen Steel Cup obsahuje 4 ks pohárků o objemu 473 ml z 18/8 potravinářské nerezové oceli, cena: 1 199 Kč; 5. LotusGrill je moderní a kvalitní stolní přístroj na dřevěné uhlí, které nevydává kouř, proto je ideální pro použití v přírodě i v interiéru. Je dvouplášťový, tedy i maximálně bezpečný. Koupíte ho na Výstavě stanů a vybavení do přírody za doporučenou cenu 4 699 Kč.

FOTO: archív firem

Dobré jídlo a pití nutností



I když to nutně neznamená, že musíte trávit půl dne u plotny, balíčkem brambůrků a chlebem s paštikou ale moc neoslníte. Poradíme vám, co zabalit, abyste potěšili své blízké, a zároveň vás to nebude stát moc času ani námahy.

Základem by měla být jednoduchá, skladná jídla. Zkuste upéct třeba slaný koláč nebo slané listové šneky plněné špenátem, šunkou, sýrem, zeleninou a dalšími ingrediencemi. Nakrájejte zeleninu a nezapomeňte na ovoce.

Velmi trendy je v současné době tzv. food pairing, při kterém se klade důraz na kombinaci jídla a pití. Při párování chutí je nejdůležitější mezi pokrmem a drinky udržet rovnováhu, kterou vyvažuje spojovací prvek obou surovin. V tomto směru je vše hodně o experimentování a zkoušení chutí. Neodsuzujte neznámé kombinace a najděte spojení, které vám sedí na míru.

Smažené olivy

FOTO: Pizza Coloseum (4x) Suroviny: větší a tvrdší vypeckované olivy (mohou být i plněné), hladká mouka, vejce, strouhanka, olej na smažení Postup: Olivy obalíme v klasickém trojobalu a na pánvi zprudka krátce osmažíme.



Rýžové krokety s krevetami a kozím sýrem Suroviny na 10 – 15 kuliček: 0,5 kg kulatozrnné rýže, 150 g bylinek (podle chuti - petrželku, kopr, šalvěj), olej, sůl a pepř, bílé víno, zeleninový vývar, kozí sýr, krevety, strouhanka a olej na smažení

Postup: Rýži orestujeme do sklovata na olivovém oleji. Zacákneme bílým vínem, necháme trochu vyredukovat a pomalu přiléváme zeleninový vývar. Postup je podobný jako u rizota, ale tady necháme vydusit rýži úplně do měkka. Pak přidáme bylinky, sůl, pepř, promícháme a necháme vychladnout. Pak tvoříme kuličky a doprostřed vždy vmáčkneme kousek sýra nebo krevetku. Obalíme ve strouhance a do zlatova osmažíme.



Panna cotta

Suroviny na 10ks: 1 l smetany 33%, 180 g cukru krupice, 20 g vanilkového cukru, 6 plátků želatiny – namočíme do studené vody, kousek vanilkového lusku (cca 2cm), 300 g malin

Postup: Smetanu s cukrem a vanilkovým cukrem zahřejeme, ale nevaříme. Přimícháme plátky želatiny (bez vody ). Hmotu nalijeme do kelímků (cca 120 g do 1 kelímku) a necháme ztuhnout. Na malinovou omáčku rozvaříme maliny s vodou a cukrem a eventuálně

dosladíme. Vaříme na mírném ohni, dokud nebude omáčka dostatečně hustá . Případně můžeme dohustit (ve studené vodě rozpuštěným) solamylem.

Jablečno - tvarohový koláč

Suroviny těsto: 200 g mouky hladké, 135 g másla, 70 g cukru moučka, 1 vejce, špetka kypřicího prášku, 80 g meruňkové marmelády, 600 g jablek – oloupaných a nakrájených na kostičky Cukerný rozvar: 400 g vody, 150 g cukru krupice, 1 skořice celá, 3 hřebíčky, šťáva z ½ citrónu Puding: 500 g rozvaru z jablek, 40 g pudingu Tvarohový krém: 250 g tvarohu měkkého, 50 g cukru moučka, 3 malé plátky želatiny, 1 g mleté skořice, 100 g ušlehané smetany Postup: Změklé máslo důkladně promícháme s cukrem, přidáme vejce a nakonec vmícháme mouku a kypřicí prášek. Promícháme důkladně, ale ne příliš dlouho. Těsto necháme cca 2 hodiny odpočinout. Formu na koláč vymažeme olejem, těsto rozválíme a vyložíme jím formu, propícháme vidličkou a pečeme na 180 °C cca 10- 15 minut, pak necháme vychladit a potřeme meruňkovou marmeládou. Vodu s cukrem, citronovou šťávou, hřebíčkem a skořicí přivedeme k varu, nasypeme jablka a povaříme téměř do měkka (na zkus)… pak scedíme. Uvaříme puding a opravdu pořádně provaříme. Pak sundáme ze sporáku a promícháme s jablky. Poté dáme na upečený a marmeládou namazaný korpus. Tvaroh smícháme s cukrem a skořicí a rozpuštěnou želatinou. Nakonec vmícháme ušlehanou smetanu. Koláč tím pokryjeme.

Rillettes z pečeného vepřového masa

FOTO: Tescorecepty (5x) Suroviny: 1/2 kg vepřového sádla , 1 kg vepřového masa (bůček, krkovice…), 400 ml vody , 15 g soli , 100 ml bílého vína, 1 cibule pokrájená nadrobno, pepř



Postup: Sádlo pokrájíme nadrobno a škvaříme v hrnci na střední plamen. Když jsou kostky sádla zlatavé, přidáme i pokrájené vepřové maso. Přilijeme vodu, přiklopíme a necháme probublávat tři hodiny. Poté kostky masa a sádla osolíme, opepříme, přidáme cibuli a víno. A necháme další tři hodiny probublávat. Po uběhnuté době vybereme většinu sádla a přendáme směs do připravených mističek. Směs dáme vychladnout do lednice.



Piknikové sendviče s tuňákem

Suroviny: 8 plátků toastového chleba, 4 listy hlávkového salátu, 1 plechovka tuňáka ve vlastní šťávě, 1 jarní cibulka, 2 lžíce majonézy, lžička citronové šťávy, sůl, pepř



Postup: Jarní cibulku nakrájíme na jemno. V misce rozmačkáme tuňáka a smícháme ho s majonézou, citronovou šťávou a jarní cibulkou. Podle chuti přidáme sůl a pepř. Zamícháme. Plátky toastového chleba opražíme na pánvičce, budou čerstvé a křupavé. Na chleba položíme list salátu, pomazánku a na závěr dáme druhý plátek chleba. Sendvič zabalíme do boxu a můžeme vyrazit na piknik.

Tyčinky z Bio špaldové mouky sypané sezamem

Suroviny: 500 g bio špaldové mouky, 80 ml bio olivového oleje, 200 ml bio čerstvého mléka, sezamová semínka, špetka soli

Postup: Z mouky, oleje, mléka a špetky soli vytvoříme těsto. Z těsta vyválíme tyčinky a ozdobíme semínky. Pečeme v předehřáté troubě na 150 °C 15 minut.



Květákové karbanátky bez lepku

Suroviny: 1 středně velký květák, 3 vejce, kukuřičná mouka podle potřeby, tapioková mouka podle potřeby, sůl, olivový olej

Postup: Očistíme květák a rozebereme ho na růžičky. Vložíme ho do osolené vroucí vody a krátce povaříme do poloměkka, cca pět minut. Květák necháme okapat a lehce ho rozmačkáme. Vmícháme do něj vejce a přisypeme trochu kukuřičné i tapiokové mouky. Osolíme a vše důkladně zamícháme, mělo by nám vzniknout nelepivé těsto. Z připraveného těsta tvoříme karbanátky silné přibližně půl centimetru. Opečeme je na rozpáleném oleji dozlatova z obou stran a máme hotovo!



Chia pudink s borůvkami a citronem

Suroviny: 1 hrnek borůvek, 1 hrnek kokosového mléka, 1 hrnek řeckého jogurtu, 20 g chia semínek, 1 lžíce citronové kůry, 2 lžičky citronové šťávy, 1 lžíce medu

Postup: Nejdříve rozmělníme borůvky, které smícháme v míse spolu s ostatními surovinami. Vzniklou směs nalijeme do uzavřené nádoby. Necháme přes noc odležet v lednici (ideálně 8 hodin). Hotový pudink lijeme do skleniček, dozdobíme borůvkami a přilijeme trochou medu.



Rajčata plněná kuskusem

FOTO: Akademiekvality (3x) Suroviny: 4 velká rajčata, ½ hrnku kuskusu, 1 hrnek (250 ml) vývaru, 1 jarní cibulka (zelená část), 1 stroužek česneku, snítka hladkolisté petrželky, 60 g balkánského sýra, špetka mletého římského kmínu, sůl, pepř

Postup: Rajčata na spodní straně lehce seřízneme, aby se nekutálela a odřízneme z nich vršek. Opatrně je vydlabeme. Kuskus nasypeme do misky a zalijeme vroucím vývarem. Přikryjeme a necháme asi 10 min odstát. Do kuskusu vmícháme utřený česnek, nasekanou jarní cibulku a petrželku, nadrolíme balkánský sýr. Vše dochutíme solí, pepřem a římským kmínem. Potom vmícháme polovinu toho, co jsme vydlabali z rajčat. Kuskusovou směsí naplníme rajčata, přiklopíme je odříznutým vrškem a pečeme na 180°C 10 – 15 minut.

Koláč ze zakysané smetany a rajčat

Suroviny na těsto: 280 g hladké mouky, 230 g másla, 1 vejce, 2 lžičky bílého octa, 2 lžíce ledové vody, sůl, pepř, tymián Na náplň: 4 vejce, zakysaná smetana (250 ml), sůl, pepř, muškátový oříšek, strouhaný tvrdý sýr, 4 rajčata, snítka bazalky, sůl, pepř Postup: Z hladké mouky a studeného másla rukama vytvoříme sypkou směs. Přidáme zbytek ingrediencí a vypracujeme hladké těsto. Těsto zabalíme do potravinové folie a uložíme na 30 min do ledničky. Vychlazené těsto vyválíme, vyložíme jím formu na koláč o průměru asi 28 cm), překryjeme pečicím papírem a ten zatěžkáme (sušenými fazolemi nebo malým talířkem). Těsto vložíme do trouby předehřáté na 220 °C a předpékáme po dobu 10 minut. V míse smícháme zakysanou smetanu s vejci, solí a pepřem. Přidáme nasekanou bazalku a špetku muškátového oříšku. Krémem potřeme předpečené těsto a poté na něj naskládáme na kolečka nakrájená rajčata. Pečeme na 180 °C asi 30 minut, nebo dokud těsto není zlatavé a krém pevný.

Špenátový koláč

Suroviny na těsto: 330 g hladké mouky, 170 g másla, 6 g soli, 1 vejce, 60 ml studené vody Na náplň: 250 ml mléka, 250 ml smetany 33%, 6 vajec, sůl a pepř, 250 g čerstvého špenátu, 70 g sýru Gran Moravia Postup: Všechny ingredience na těsto vložíme do mísy a vypracujeme hladké těsto. To uložíme na půl hodiny do lednice. Předehřejeme si troubu na 170 °C a propereme špenát. Špenát spaříme vroucí vodou a poté ho necháme okapat. Pokud je to potřeba, špenát lehce pokrájíme. Sýr nastrouháme najemno. V míse vyšleháme vejce, přidáme smetanu, mléko, sýr, sůl a pepř. Vyndáme z lednice těsto, vyválíme ho a vyložíme jím koláčovou formu. Na těsto poklademe špenát a vše přelijeme smetanovou směsí. Vložíme koláč do trouby a pečeme asi 45 minut, nebo dozlatova.

Špenátový závin

FOTO: Dione Suroviny: 1 balení listového špenátu 400 g, 500 g mletého hovězího nebo vepřového masa (libového), 1 balení listového těsta 350-400 g, 1 balení mozzarelly 125 g, 2 lžíce rostlinného oleje, 2 stroužky česneku, 1 vejce, 1 velké rajče, 1 cibule, strouhanka, provensálské koření, sůl, pepř

Postup: Rozpálíme olej a zpěníme na něm nadrobno nakrájenou cibulku. Přidáme drcený česnek a listový špenát, který připravíme podle návodu na obalu. Mleté maso osmahneme na pánvi, osolíme, opepříme a přidáme provensálské koření. Poté jej smícháme se špenátem a necháme vychladnout. Mezitím si rozválíme listové těsto, které pak posypte trochou strouhanky. Na těsto pokládáme vychlazenou špenátovou směs. Na ni položíme tenké plátky rajčat bez dužiny a tenké plátky mozzarelly. Vše zatočíme jako závin, potřeme rozšlehaným vejcem a dáme zapéct do trouby při 180 °C Celsia zhruba 30 minut.