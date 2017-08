Postup: Cibule oloupeme, seřízneme vrchní části a opečeme je na oleji dozlatova. Pak cibule přendáme do pekáče opečenou částí navrch. Přikryjeme alobalem a pečeme při 160 °C asi 35 minut. Cibule by neměla být úplně měkká. Po upečení vydlabeme vnitřek. Na oleji orestujeme slaninu nakrájenou na kostičky. Až pustí tuk, kostičky vyndáme a ve výpeku orestujeme houby nakrájené nadrobno. Do orestovaných hub přidáme 100 g vydlabané upečené cibule nakrájené na kostičky. Do směsi vrátíme orestovanou slaninu, osolíme ji a opepříme. Nakonec přisypeme nasekanou pažitku. Houbovou směsí naplníme vydlabané cibulky a dáme je do trouby na 160 °C na 5 minut. Hotový předkrm ozdobíme salátem frisée.