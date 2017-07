Filmový festival se nese ve znamení vidět a být viděn. Správný šatník tudíž nelze podcenit, a proto české hvězdy i hvězdičky nabírají směr Praha-Vary s obrovskými „loďáky” a štendry s róbami od českých i zahraničních návrhářů. Komu se letos jeho snaha povedla a kdo naopak překročil hranici toho, co je sexy a toho, co už je příliš?

Módní stálice nezklamaly



Asi těžko bychom pohledali outfit Ani Geislerové nebo Jitky Schneiderové, který by módní policie ohodnotila jinou známkou než na výbornou. Nebylo tudíž překvapením, že ani letos herečky nešláply vedle. Zatímco Aňa vyrazila do společnosti v jednoduchých černých šatech. Jitka se v okolí hotelu Thermal procházela v krásném zeleném kompletu, který se skvěle hodí k barvě hereččiných vlasů.

Jednou z nejsledovanějších osob letošního festivalu se stala také přítelkyně Leoše Mareše, módní guru Monika Koblížková, která přijela do Varů patřičně připravena. Jako svůj první model vynesla nádhernou fialkovou róbu, kterou pro ni speciálně vytvořil přední český stylista Filip Vaněk. Jako důkaz, že má Monika módu v krvi, sloužila i její maminka, která v nápaditých šatech s plisovanou sukní vypadala jako opravdová dáma.

Zleva, herečka Jitka Schneiderová, herečka Aňa Geislerová, módní redaktorka Monika Koblížková s maminkou

FOTO: Profimedia.cz

Jména modelek, které svými dlouhými nohami nikdy nešlápnou vedle, jsou Daniela Peštová, Karolína Kurková a Tereza Maxová. Zatímco první dvě jmenované blondýnky vsadily na kombinaci výrazných šatů a rudé rtěnky, třetí dokázala, že decentní černé koktejlky jsou vhodné na každou příležitost a jsou nestárnoucí klasikou, která nezklame. Výrazný blyštivý obojek je jen třešničkou na dortu.

Zleva, modelka Daniela Peštová, modelka Karolína Kurková, modelka Tereza Maxová

FOTO: Profimedia.cz

Nezklamala ani Jana Plodková, která si potrpí na extravagantní modely, ale letos jsme ji zatím mohli vidět jen v decentním bílém retro modelu. Velkým překvapením byla naopak Dagmar Havlová, která celá zářila, a to nejen díky kanárkově žlutým šatům, k nimž sladila i boty. Odpustit si nemůžeme ani další fotografii Daniely Peštové, tentokrát v krásných krajkových šatech, které doplnila fialovým psaníčkem a lodičkami. Spolu s perfektním účesem i make-upem zatím aspiruje na nejkrásnější hvězdu letošního ročníku.

Zleva, herečka Jana Plodková, herečka Dagmar Havlová, modelka Daniela Peštová

FOTO: Profimedia.cz

Hvězdné páry

Důkazem, že žena může vypadat něžně v každém věku je manželka Miroslava Donutila Zuzana. Ta oblékla decentní krajkované šaty, které odhalovaly ramena tolik, kolik si i krásná žena staršího věku může dovolit. Andrea Bartošková zase sáhla po decentních fialových šatech s vázankou, které doplnila otevřenými sandálky na podpatku a vypadala po boku manžela naprosto skvěle. To samé platí opět o Daniele Peštové, která rovněž vsadila na umírněný model s límečkem, ovšem s rafinovaným detailem vysokého rozparku.

Zleva, manželé Donutilovi, manželé Bartoškovi, zpěvák Pavol Habera a modelka Daniela Peštová

FOTO: Profimedia.cz

Čeho je moc, toho je příliš

Pánové se s námi nejspíš budou přít, ale jak v případě Andrey Verešové, tak Jitky Čvančarové nás napadá jen to, že méně, je někdy opravdu více. Ačkoliv mají obě celebrity opravdu hodně co nabídnout a róby jsou hezké, nemůžeme se ubránit dojmu, že pár centimetrů látky navíc, by dámám jen prospělo, a navíc by si obě odpustily starosti s kontrolováním šatů, jestli opravdu sedí tak, jak mají.

Zleva Andrea Verešová a Jitka Čvančarová

FOTO: Profimedia.cz