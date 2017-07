Postup: Pečlivě vyprané listové saláty necháme okapat nebo ještě lépe osušíme v salátové odstředivce. Natrháme je do mísy na menší kousky a přidáme opražená dýňová semínka a semínka z granátového jablka i se šťávou. (Granátové jablko rozpůlíme, každou polovinu vezmeme do ruky a pod ni si položíme misku. Polévkovou lžící boucháme do kůry jablka, až do misky vypadají semínka.) Metlou vyšleháme zálivku, se salátem ji promícháme až těsně před podáváním. Sýr halloumi potřeme olivovým olejem a přidáme pár lístků tymiánu. Ogrilujeme ho z obou stran. Ochucený salát servírujeme do misek, navrch položíme grilovaný sýr a ke každé porci přidáme tři lžíce tartaru z lilku a paprik.