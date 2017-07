Poprvé se potkali už v roce 1968 při natáčení filmu The One and Only, Genuine, Original Family Band, ve kterém Goldie debutovala. Jiskra však přeskočila mnohem později, v roce 1983, kdy spolu natáčeli film Odpolední směna.

V té době už měla Goldie za sebou dvě manželství, role v mnoha filmech a vychovávala dceru a syna.

Kurta Russella si mnozí spojují především s akčními filmy, není však rozhodně hercem jen jednoho směru.

Už odmalička snad byla pro filmový svět předurčena. Jako holčička chodila na balet a step a vystupovala v televizních show. Hned na začátku své herecké kariéry získala za roli ve filmu Kaktusový květ (1970) Oscara a Zlatý Glóbus. Další oscarová nominace ji čekala za film Vojín Benjaminová (1980).

Hvězdy filmového plátna



Na svém kontě má Goldie pěknou řádku filmů, poslední natočila letos, z nichž u nás asi nejznámější jsou, kromě těch oceněných, Pták na drátě, kde hrála po boku Mela Gibsona, Smrt jí sluší s Meryl Streepovou a Brucem Willisem, Všichni říkají: Miluji Tě, kam režisér Woody Allen obsadil celou řádku hvězd, jen namátkou třeba Edwarda Nortona a Julii Robertsovou, nebo Klub odložených žen s Bette Midlerovou a Diane Keatonovou.

Goldie Hawnová ve filmu Vojín Benjaminová

Také Kurtu Russellovi hereckou kariéru sudičky zřejmě daly do vínku. Poprvé se před kamerou objevil už coby šestiletý. Byl vyhledávaným dětským hercem, který si zahrál dokonce po boku hvězdného Elvise Presleyho v hudebním filmu Stalo se na světové výstavě.

Jeho tatínek byl baseballovým hráčem, majitel baseballového klubu a herec menších rolí Bing Russell. I proto Kurt snil o kariéře baseballového hráče. Jeho profesionální dráhu však přeťalo ve dvaceti letech zranění.

Tím víc energie však mohl věnovat herectví. Osudovým pro něj bylo setkání s režisérem Johnem Carpenterem, který ho v roce 1979 obsadil do role krále rokenrolu v televizním dramatu Elvis Presley.

Za tu byl nominován na cenu Emmy. Další jeho role ve filmech pod taktovkou Carpentera nám také nejsou neznámé – Útěk z New Yorku nebo Velké nesnáze v Malé Číně.

Láska za zdmi Hollywoodu



Když se v roce 1983 zamiloval do Goldie, měl za sebou také nepodařené manželství a byl otcem syna Bostona. Toho vychovával spolu s Goldiinými dětmi, dnes už také herci – Oliverem Hudsonem a Kate Hudsonovou, kteří Russella považují za svého otce. V roce 1986 se jim narodil společný syn Wyatt.

Mnoho let žili mimo hollywoodský ruch – v coloradském Aspenu. A i když nebyli denně na očích, pokaždé, když se spolu někde objevili, museli odpovídat na otázku, proč se ještě nevzali.

„Nikdy jsme s Goldie o manželství neuvažovali,“ řekl k tomu před lety Kurt s tím, že po letech soužití si stejně připadají jako manželé. Navíc tvrdil, že svatba a rozvod k sobě neodmyslitelně patří, oni si to už vyzkoušeli a nemají chuť to opakovat.

Hvězdy i na chodníku



Ač jsou Goldie Hawnová s Kurtem Russellem považováni za hollywoodský zlatý pár, na své hvězdy na hollywoodském chodníku slávy si museli počkat až do letošního roku. Počátkem května je slavnostně pokřtili a opět všem dokázali, že se stále milují. A i zde, po třiceti čtyřech společných letech opět padla otázka na svatbu.

„Docela nás baví, jak se všichni vždycky ptají na to samé,“ komentovala to ironicky Goldie. Podle ní tkví tajemství jejich vztahu v tom, že jsou spolu stále rádi.

„Nic nemůže být lepší než to, co máme,“ dodala. „Jsem ráda jeho přítelkyní a platí to i naopak. Svatbu opravdu nepotřebujeme,“ dodala.

A pak se s Kurtem vzali za ruce a polibkem pokřtili své hvězdy na chodníku slávy.