V roce 1968, kdy se poprvé setkali, už oba měli za sebou velké úspěchy na švédské hudební scéně. Tehdy osmnáctiletá Agnetha měla na kontě několik hitů, s jedním zářila na vrcholu švédské hitparády a Björn byl skladatelem a kytaristou populární skupiny Hootenanny Singers. V roce 1969 švédská televize natáčela show Spočítej šťastné chvíle, ve které oba účinkovali. Podle scénáře se setkali na kotvící lodi a tam Björn Agnethu poprvé políbil.

Tento scenáristy napsaný počin měl s nadsázkou řečeno na svědomí vztah Agnethy a Björna. Ti dva spolu totiž začali chodit a posléze bydlet. Zanedlouho se také stali součástí nejúspěšnější švédské skupiny ABBA.

Hudební manažer Stig Anderson dostal nápad založit skupinu ze dvou párů, která by mohla uspět nejen ve Švédsku, ale i v celé Evropě. ABBA vznikla v roce 1972 a časem předčila manažerova očekávání. Agnetha (A), Björn (B), Benny (B) a Anni-Frid (A) byli nejen dokonalými interprety a hudebníky, ale i přáteli. Nakonec všichni se znali už před vznikem skupiny a Björn s Bennym měli na kontě několik společných skladeb.

Vše se vyvíjelo jako pohádkový příběh. Agnetha s Björnem se v roce 1971 vzali a při obřadu jim hrál na piano Benny. O dva roky později Agnetha porodila dceru Lindu Elin a s Björnem prožívali rodinné štěstí.